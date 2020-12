Sacerdote que agredió a varias personas en un D1 de Choachí, recibió una multa de $936.000

En la mañana de este 25 de diciembre, un sacerdote en el municipio de Choachí, Cundinamarca, protagonizó un hecho de intolerancia cuando reaccionó de manera agresiva al pedido de varios compradores de un D1 para que se pusiera un tapabocas.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver que el cura de avanzada edad, se encuentra sin portar tapabocas. El reclamo terminó desatando la furia del sacerdote, quien agredió a varias personas que le estaban pidiendo una explicación sobre su resistencia a usar un tapabocas dentro del establecimiento comercial.

En un primer momento, el sacerdote intentó darle una patada a un hombre y llegó a forcejear con él. Unos instantes después, arremetió contra la mujer que estaba grabando lo que sucedía, le tiró un manotazo y le botó al piso un celular.

En los últimos segundos del video se escucha a la mujer indicar que no le permitiría la salida al sacerdote, hasta que la Policía llegara al sitio.

Este es el momento en el que el sacerdote agrede a varias personas:

Twitter

En Noticias Caracol se informó que este religioso no es el párroco de la Iglesia de Choachí, y además que las autoridades, al llegar a la tienda D1, le impusieron una multa de $936.000 al sacerdote.

“La Policía impartió el comparendo respectivo a este ciudadano por omitir el uso del tapabocas y por los actos de intolerancia dentro del establecimiento”, informó el alcalde de Choachí, Carlos Alberdi Velásquez.

En redes sociales el hecho también despertó indignación entre los internautas. “Que vergüenza máxime cuando es una persona que se supone representa el amor de Cristo si no se le puede pedir ejemplo y responde con violencia que se espera de sus fieles”; “El señor cura desafortunadamente no supo manejar la situación. No todos soportan un tapabocas, pero debe hacer el sacrificio al interior de un establecimiento. A lo más se tarda 20 min en comprar” ; son algunos comentarios.

El departamento Cundinamarca fue uno de los primeros en prepararse para atender esta Emergencia Sanitaria, y pasó de tener 139 a 739 camas de Cuidados Intensivos y de 160 a 224 de Cuidados Intermedios. Estas son algunas de las recomendaciones para evitar contagiarse con covid-19 en esta temporada:

- Celebrar en casa con el núcleo familiar y evitar reunirse con núcleos y amigos ajenos a la residencia.

- Si es mayor de 60 años o es paciente con comorbilidades, no salir de casa y evitar reunirse con personas que habiten en otras viviendas.

- Usar tapabocas al recibir visitas y mantener el distanciamiento físico.

- Lavar correcta y constantemente las manos con agua y jabón. O usar gel desinfectante.

- Preferir lugares al aire libre o abrir ventanas para ventilar el lugar.

- Evitar el consumo exagerado de bebidas alcohólicas que hagan olvidarse de los protocolos de bioseguridad.

- Aprovechar las herramientas tecnológicas para reunirse de manera remota con familiares y amigos.

- Estar atentos a los síntomas que se presenten y aislarse de inmediato, si alguno es respiratorio

- Realizar las fiestas empresariales mediante de encuentros virtuales.

- Realizar las compras navideñas a través de plataformas virtuales y compras en línea y si se hace indispensable acudir a un almacén verificar que este cumpla con todas las normas de bioseguridad

- Adquirir todo lo necesario en una sola salida para disminuir riesgos de contagio.

- Poner en práctica las medidas de bioseguridad para los viajes en carretera o aéreos desde que sale de su residencia hasta que llega al lugar de destino.