Claudia López habló de todo: su gestión en la Alcaldía; la Bogotá que pronostica en 2021; su relación con Petro, Duque y Galán; y su lugar político para 2022

En la imagen, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/Juan Páez/Archivo

El 2020 no ha sido fácil para el gobierno de Claudia López Hernández en Bogotá. Primero, el coronavirus puso ‘en jaque’ el sistema de salud de la capital , a lo que ella, junto a su gabinete tuvieron que ‘redoblar’ esfuerzos; al tiempo, la primera alcaldesa de Bogotá se enfrentó a críticas, controversias y abucheos por parte de algunos capitalinos, sus detractores políticos como Gustavo Petro, Enrique Peñalosa, Carlos Fernando Galán e incluso, en algunas oportunidades, con el presidente de la República, Iván Duque. En diálogo con la Revista Semana, la mandataria se refirió a estas y otras situaciones a las que ha hecho frente en su primer año en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Al fin qué pasó con las aglomeraciones

Una de las recientes polémicas a las que se enfrentó López Hernández fue las aglomeraciones en un parque de Ciudad Bolívar por un evento que ella misma habría convocado. En su entrevista con Semana, la mandataria aseguró que ella no convocó ningún evento “lo que íbamos a hacer era a encender la Navidad”, dijo. Además, dice que no tenían la idea de que se generara aglomeración, sino que por un derroche de “humildad, de amor y de emoción”, los niños y habitante del sector se acercaron, lo que causó la situación. Sin embargo, López dijo que “fue un poco caótico” y ante toda la controversia que se generó “es una lección aprendida”.

Por otro lado, Yesid Lancheros, el periodista de Semana que entrevistó a la alcaldesa, le preguntó acerca de las recientes aglomeraciones en el ‘madrugón’ de San Victorino. La alcaldesa ‘les pasó la pelota’ a las administraciones de los centros comerciales y dijo que “San Victorino, como cualquier centro comercial, tiene que responder por la organización logística y de bioseguridad”. Sin embargo, enfatizó en que ella y su equipo trabajan arduamente para hacer “acuerdos logísticos” y así evitar situaciones como las que se registraron en redes sociales hace unos días.

López les recordó una vez más a los comerciantes del Centro que si no respetan las normas de bioseguridad y no evitan las aglomeraciones “no hay más madrugón”. Además, expresó categóricamente que ella no es la responsable de “organizarle a San Victorino, que es privado, su seguridad y su logística”.

La pandemia en Bogotá: vacunación, cuarentenas, etc.

Cuando se le preguntó a la mandataria cuándo comenzaría la vacunación contra el COVID-19 en la capital, dijo que todo depende del Ministerio de Salud. Sin embargo, exhortó a los bogotanos a cuidarse porque “Bogotá no tiene la vacuna biológica, pero tiene la vacuna comportamental, que se llama cultura ciudadana”.

López resaltó la “excelente cultura ciudadana” de los capitalinos y dijo que el éxito de la reapertura se debe, en primera instancia, a que los habitantes de la ciudad “usan el tapabocas, se lavan las manos y son conscientes de que hay que guardar el distanciamiento”.

Desde marzo, mes en que el Gobierno Nacional decretó la emergencia sanitaria y se implementaron las cuarentenas para detener la propagación del coronavirus no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional, todos los alcaldes fueron blanco de críticas. López Hernández no fue la excepción. Sin embargo, la política de la Alianza Verde dice que las cuarentenas que se implementaron en la capital fueron vitales porque “si Bogotá no hubiera liderado el simulacro, nuestra ciudad, como Nueva York, podría haber tenido muertos en las calles y enterrado gente en los parques”.

TransMilenio por la séptima o no

Cientos de ciudadanos han acusado a Claudia López de engañarlos porque dijo que en campaña no haría TransMilenio por la séptima, frente a ello, López dijo que “no iba a hacer una troncal como la de la Caracas en la Séptima, que era lo que pretendía hacer Peñalosa”. Aclaro, además, que ella lo que hará durante su administración distrital son “carriles exclusivos, con buses eléctricos, y una Séptima peatonal con espacio público, segura, iluminada y verde. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

López, además, hizo pública una denuncia en contra del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y aseguró que “Peñalosa nos heredó una troncal de la Caracas, un lío jurídico, dos billones de pesos embolatados, y la Séptima se iba a quedar sin un peso de intervención por 10 años”, advirtió en diálogo con el medio colombiano.

Cómo va la seguridad en Bogotá

López dijo que para frenar la inseguridad en la ciudad creó “un comando de policía específico de TransMilenio, tiene 750 hombres, y armamos una especie de frente de seguridad” que combatirá la delincuencia en las calles y estaciones capitalinas.

Semana también le preguntó a la alcaldesa por las manifestaciones del pasado septiembre, producto del asesinato de Javier Ordónez. Allí, la mandataria dijo que quienes perdieron el control fueron “el presidente y el ministro de Defensa, que son los que le dan órdenes a la Policía” . Recordó, además, que ella no pertenece a la línea de mando de la Policía y dijo que “es evidente que miembros de la Policía desconocieron a su línea de mando”.

“Sí hubo sin duda una ruptura en la cadena de mando, que es Presidente, ministro, director nacional de la Policía y director de la Metropolitana, porque obviamente si aquí arriba no dieron esa orden, ¿por qué eso pasó?”, denunció.

Qué piensa de sus ‘opositores’

Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá y excontrincante de López en las urnas, ha protagonizado junto a la alcaldesa algunos rifirrafes en las últimas semanas por las actuaciones de la mandataria bogotana. Frente a ello, Claudia asegura que se lleva muy bien con Galán y le recordó que es el presidente del Concejo gracias a que “yo lo invité a ser el presidente -del Concejo- y mi bancada lo eligió”, dijo.

La bogotana se refirió también a Gustavo Petro, uno de sus mayores críticos desde que asumió la Alcaldía. López resaltó el talante de Petro, pero cuestionó el actuar del dirigente progresista y le lanzó una pulla: “Realmente no ha podido superar que no solamente no era indispensable, sino que los derrotamos. Su candidato quedó de tercero. Aquí estamos gobernando y gobernando bien” , precisó la alcaldesa de la capital de Colombia.

Claudia reveló que no se arrepiente de apoyar a Petro en las presidenciales en la segunda vuelta porque quería derrotar al uribismo. Sin embargo, ratificó su postura de ser política de centro: “Ni somos uribistas, ni somos petristas, ni creemos que el mundo se reduce a ellos dos, ni los creemos indispensables”. Concluyó este aparte diciendo que es inaudito que en la Colombia Humana de Petro desconozcan que el Centro existe y “nos agreden o nos desconocen”.

Al preguntarle qué opina de Petro, reconoció que lo admira por sus propuestas, pero que últimamente, según López, el dirigente de izquierda ha recurrido igual que el Uribismo a “hacer del odio, la inquina, la mentira y la exageración su instrumento político”. Además, dijo que el país tiene un populismo fuerte causado por Petro y Álvaro Uribe.

A López se le acusa una y otra vez de ‘llevarse mal’ con el presidente Iván Duque. La alcaldesa desmintió esta premisa y dice que es “una novela de los medios de comunicación”. Cuestiona, también, que las personas “no están acostumbrada a una mujer con carácter que dice la verdad” y que ella lo hace, pero que eso no interfiere con la política del jefe de Estado. Sin embargo, reveló que en ocasiones “coincidimos con el Gobierno, y a veces no”.

López exhortó al presidente Duque a que preste mayor atención a Bogotá en materia de seguridad ya que “él, que es el que comanda la Policía, sea más claro en la línea, que no nos quite y nos ponga policías cada 15 días”.

Al hablar de política reconoció que sí aspira ser presidenta de Colombia, pero aclara que “yo no estoy aquí para hacer un cargo”. Además, al preguntarle si apoyaría una eventual candidatura presidencial de su esposa, la senadora Angélica Lozano, López dijo que “por supuesto, yo apoyaría a Angélica en lo que ella quiera en la vida. (...) Es el amor de mi vida y la apoyaría en lo que ella quiera”.

Finalizó su diálogo con Semana diciendo que quiere mucho a Sergio Fajardo y que será un “competidor duro por la Presidencia y esa consulta de centro va a estar buenísima”.