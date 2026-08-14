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“Amarte más no pude” convierte el vallenato en el gran cupido de una comedia romántica muy colombiana

La puesta en escena usa clásicos del género, incluidos temas de Diomedes Díaz, para contar el choque y el encuentro entre dos mundos, con funciones de fin de semana en el Teatro Cafam

El video muestra a tres individuos, dos hombres y una mujer, dentro de un edificio con amplias particiones de vidrio. Un hombre vestido con una camisa azul estampada parece hablar directamente a la cámara, mientras que los otros dos, un hombre con camisa rosa y suéter morado y una mujer con top blanco, lo observan y reaccionan. La grabación transcurre en un entorno que sugiere una oficina o un estudio moderno. Es una interacción grabada en interiores.
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Amarte más no pude, la comedia musical del dramaturgo y productor Dago García, contiunúa su éxito en el Teatro Cafam de Bogotá con una propuesta que convierte el vallenato en el hilo conductor de una historia sobre amor, diferencias regionales e identidad colombiana. La obra tiene funciones los viernes a las 8:00 p.m. y los sábados a las 5:00 p.m. y a las 8:00 p.m., hasta el 29 de agosto.

La trama sigue a Camilo, un joven bogotano que se enamora de Tatis, una estudiante costeña que conoce en la universidad. Para acercarse a ella, Camilo decide adentrarse en una cultura que le resulta ajena: sus costumbres, su forma de ver la vida y, sobre todo, su música. En ese proceso de conquista, el vallenato —declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO— deja de ser un simple acompañamiento musical para convertirse en el lenguaje que tiende puentes entre dos mundos.

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Camilo Amores da vida al protagonista bogotano, mientras que María Laura Quintero interpreta a Tatis, una joven costeña independiente y orgullosa de sus raíces.
Camilo Amores da vida al protagonista bogotano, mientras que María Laura Quintero interpreta a Tatis, una joven costeña independiente y orgullosa de sus raíces.

El montaje propone una lectura de la diversidad cultural colombiana que va más allá de la comedia romántica convencional. A través de situaciones cotidianas y personajes reconocibles, la obra pone en escena las diferencias entre la vida en Bogotá y el Caribe colombiano, y plantea que el reconocimiento de las propias raíces puede ser el punto de partida para construir vínculos con el otro. El humor funciona como vehículo, pero la reflexión sobre la identidad nacional atraviesa cada escena.

Camilo Amores da vida al protagonista bogotano, mientras que María Laura Quintero interpreta a Tatis, una joven costeña independiente y orgullosa de sus raíces. La propuesta musical corre por cuenta de Óscar Díaz y su agrupación, que interpretan en vivo un repertorio de clásicos del vallenato —en especial canciones de Diomedes Díaz— durante el transcurso de las funciones. Esa música en vivo no opera como pausa o intermedio, sino como parte integral de la narrativa: cada canción aparece en un momento específico de la historia y amplifica las emociones de los personajes.

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Una apuesta por el teatro nacional

Dago García Producciones y el Teatro Cafam se unen en esta producción como parte de una apuesta compartida por fortalecer la circulación de obras de creación nacional en los escenarios bogotanos.
Dago García Producciones y el Teatro Cafam se unen en esta producción como parte de una apuesta compartida por fortalecer la circulación de obras de creación nacional en los escenarios bogotanos.

Dago García Producciones y el Teatro Cafam se unen en esta producción como parte de una apuesta compartida por fortalecer la circulación de obras de creación nacional en los escenarios bogotanos. García, conocido por su trayectoria en el cine y la televisión colombiana, asume en esta ocasión la doble función de autor y director.

“Con Amarte más no pude quisimos contar una historia profundamente colombiana, en la que el humor, el romance y el vallenato nos permiten reconocer que nuestras diferencias regionales también son una de nuestras mayores riquezas. Es una obra que habla de identidad, de respeto por las raíces y de la capacidad que tiene la música para acercar a las personas”, afirmó García.

Desde el Teatro Cafam, la producción se inscribe en la línea de programación que la institución mantiene en torno al talento nacional. “En el Teatro Cafam creemos en las historias que representan al país y generan conversación alrededor de nuestra identidad. Amarte más no pude es una producción que conecta con distintas generaciones porque habla del amor, de la diversidad cultural y del valor de reconocer al otro desde el arte y la música”, señaló Amalia De Pombo, vocera de Cultura Cafam.

El vallenato como patrimonio y como dramaturgia

Dago García revela en ‘Creatividad y Escritura’, editado por Penguin Libros, su proceso creativo tras más de tres décadas en la televisión y cine colombiano - crédito cortesía Dago García
“Con Amarte más no pude quisimos contar una historia profundamente colombiana, en la que el humor, el romance y el vallenato nos permiten reconocer que nuestras diferencias - crédito cortesía Dago García

El género vallenato tiene en esta obra un rol que trasciende lo decorativo. Sus canciones —muchas de ellas asociadas a la memoria afectiva de varias generaciones de colombianos— acompañan el arco emocional de los protagonistas y funcionan como comentario sobre lo que ocurre en escena. La decisión de incluir música en vivo refuerza esa dimensión: la agrupación de Óscar Díaz no actúa desde un foso o desde las bambalinas, sino como presencia activa dentro del espectáculo.

El vallenato fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un estatus que la obra recoge y proyecta desde el escenario. Al situar este género en el centro de una historia de amor contemporánea, la producción actualiza su vigencia y lo presenta a públicos que quizás no lo frecuentan habitualmente.

Humor, romance y tradición en un mismo escenario

Las diferencias entre Camilo y Tatis —en sus formas de hablar, de relacionarse y de entender el mundo— generan los momentos cómicos, pero también los de mayor carga emocional.
Las diferencias entre Camilo y Tatis —en sus formas de hablar, de relacionarse y de entender el mundo— generan los momentos cómicos, pero también los de mayor carga emocional.

La puesta en escena combina actuación, música en vivo y situaciones de humor que apuntan a distintas generaciones. Las diferencias entre Camilo y Tatis —en sus formas de hablar, de relacionarse y de entender el mundo— generan los momentos cómicos, pero también los de mayor carga emocional. La obra sostiene que esas diferencias no son un obstáculo para el amor, sino parte de lo que lo hace posible.

La producción tiene funciones en el Teatro Cafam de Bogotá los viernes a las 8:00 p.m. y los sábados a las 5:00 p.m. y a las 8:00 p.m. La temporada se extiende hasta el 29 de agosto de 2026.

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