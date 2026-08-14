Más de 210 reclusos fueron trasladados de la cárcel de Manizales por daños en la infraestructura tras el terremoto del 10 de agosto

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El traslado de más de 210 reclusos de la cárcel de Manizales fue ejecutado por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), luego de que el terremoto del 10 de agosto de 2026 que provocó daños estructurales en varios pabellones del centro. Esta medida busca prevenir riesgos adicionales tanto para los internos como para el personal.

La revisión de la infraestructura penitenciaria en Manizales ha revelado afectaciones que podrían comprometer la seguridad de quienes permanecen en el establecimiento. Por ello, las autoridades exploran alternativas para reubicar a los reclusos, considerando como opciones los centros penitenciarios de Itagüí en Antioquia y Valledupar en Cesar, de acuerdo con información suministrada por kienyke.

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Ante la magnitud de la emergencia, el Inpec realiza inspecciones en las instalaciones para determinar cuáles internos deben ser reubicados y en qué condiciones. La decisión sobre el traslado deberá considerar tanto la capacidad de los centros penitenciarios propuestos como la necesidad de evitar hacinamiento y nuevos riesgos.

El traslado de más de 200 reclusos de la cárcel de Manizales está bajo evaluación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), luego de que el terremoto del 10 de agosto de 2026 que provocó daños estructurales en varios pabellones del centro - crédito Policía Nacional

El terremoto no solo impactó a la cárcel de Manizales. En Buenaventura, la emergencia derivó en un incendio dentro de la penitenciaría local, situación que resultó en la muerte de seis personas privadas de la libertad y desencadenó la revisión de posibles traslados para cientos de internos. El fenómeno sísmico ha obligado a examinar la habitabilidad y seguridad en otros establecimientos carcelarios ubicados en las zonas más afectadas.

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La situación actual de Manizales y Buenaventura se inscribe en este contexto más amplio de ajustes y medidas de precaución dentro de la red penitenciaria.

El objetivo central de las medidas que se estudian es garantizar la seguridad y la integridad de los internos y del personal penitenciario, minimizando los riesgos derivados de las afectaciones estructurales y las difíciles condiciones que dejó el sismo.

Tragedia en Buenaventura tras el terremoto: se presentó un incendio en centro de detención transitoria

El incendio en el centro de detención transitoria Marte de Buenaventura dejó seis personas muertas y tres heridas, tras una confrontación entre las bandas Chotas y Espartanos que destruyó más del 90% de la infraestructura. Sandra Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, explicó que la emergencia obligó a activar un plan de traslado inmediato para los sindicados.

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Comandante de Policía Valle sobre incendio mortal en centro de detención de Buenaventura -crédito Policía Valle del Cauca

La noche del suceso, 376 personas permanecían privadas de la libertad. El incendio comenzó hacia las 9:30 p. m., consumiendo más del 70% de las carceletas y requirió la intervención del cuerpo de bomberos.

La emergencia se originó cuando un muro que separaba a los dos grupos rivales colapsó, permitiendo el acceso de uno de ellos al área del otro y desatando el enfrentamiento. El fuego surgió en medio del conflicto y dejó daños irreparables en la estructura, lo que obligó a buscar soluciones inmediatas para los reclusos.

Rodríguez indicó que uno de los heridos falleció en la madrugada por la gravedad de sus quemaduras. Durante la inspección iniciada a las 5:30 a. m., se hallaron cinco cuerpos más en las celdas afectadas. El proceso de identificación continuaba para notificar a las familias.

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Consecuencias y reubicación de los detenidos La comandante informó que, ante la destrucción casi total del centro, se realizaron gestiones con instituciones nacionales para trasladar a los privados de libertad a otros establecimientos penitenciarios cercanos, con apoyo del Inpec. “De forma temporal, los sindicados serían llevados al Coliseo del Centro, donde sus familiares podrían entregarles colchonetas, elementos de aseo y otros insumos básicos”, detalló Rodríguez.

Se identifica el Centro de Detención Transitoria Marte en Buenaventura, Valle del Cauca, donde ocurrió un incendio el 10 de agosto de 2026 - crédito @vanguardiacom/X

Origen del conflicto y deterioro de la infraestructura Consultada sobre el motivo de la confrontación, Rodríguez lo vinculó a los daños previos en la infraestructura. “Uno de los muros que divide precisamente estos dos grupos se cayó y pues lógicamente tuvieron acceso a uno de los lugares y eso generó la confrontación, que es una confrontación que viene desde siempre”, explicó la comandante.

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Impacto regional y balance de daños Rodríguez señaló que los efectos no se limitan a Buenaventura. “Tenemos municipios como El Cairo, que tiene una destrucción de más del 80%, al igual que el municipio del Águila, el municipio de Roldanillo, Buenaventura, por supuesto, que tiene graves afectaciones”, sostuvo la oficial.

Las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en la coordinación de acciones para garantizar la custodia y el bienestar de los demás sindicados.