La particular carta con la que Fajardo responde a los señalamientos de Tomás Uribe Moreno

Sergio Fajardo, candidato por la coalición de los partidos Verde y Polo Democrático.

En una entrevista concedida para Revista Semana, el hijo del ex presidente Uribe, habló de su supuesta participación política en las próximas elecciones y se despachó contra varios políticos del país, especialmente contra Sergio Fajardo. Uribe Moreno dijo que en las pasadas elecciones Fajardo “se fue por el lado del neosocialismo, y ahora se está yendo por el lado del santismo”. Igualmente, cuestionó el actuar del dirigente político al decir que no participaría nuevamente en las elecciones y ahora está aspirando a participar en la contienda electoral. Criticó también la edad del candidato pues “dice que es la renovación de la política, pero tiene casi 70 años”.

Tomás Uribe atacó con toda al excandidato presidencial, dijo que Fajardo promueve la política de transparencia “pero lleva manejando los hilos del poder en Antioquia hace 20 años” y cuestionó la millonada que, según él, Sergio se gastó en publicidad cuando fue gobernador. Así mismo, auguró un lúgubre panorama si el matemático gana la presidencia en el 2022.

Acusaciones que hicieron que el mismo Sergio Fajardo respondiera a Tomás Uribe. A través de una curiosa carta enfocada en una conversación de Whatsappp que tuvo con un amigo con quien, dice él, no hablaba hace años. El candidato presidencial para el 2022, dijo que lo habían levantado a las 4 de la mañana con múltiples mensajes y que no entendía muy bien de qué hablaban…

Así empieza la carta:

“Esta madrugada, a las 4 y 30, mi celular empezó a recibir mensajes de whatsapp. ¿Quién podrá ser a esta hora? Un viejo amigo me escribe: “Lo lograste, te lanzaron a la fama, ahora sí presidente 2022”. Le contesté: “¿Estás loco mamando gallo desde tan temprano, qué te pasa?” Replicó: “¿no viste la portada de la polémica revista?” “No la he visto”. “Adivina”. “¿La destrucción y reconstrucción de Providencia?” “No”. “¿Los daños de la ola invernal en el Chocó?” “No”. “Las nefastas consecuencias de la pandemia en la educación de niños y niñas en la educación pública”. “No”. “¿El desempleo de jóvenes y mujeres?” “No”. “Me rindo”. “No estás ni tibio”. “No fregués, no seas cansón”. “No me lo vas a creer”.

Según cuenta Fajardo, quedó atónito al enterarse de que el hijo mayor del ex presidente Uribe hubiera hablado de él y, además, que hubiera dicho que gastó un sinfín de dinero en hacer campañas publicitarias durante los años en los que fue el Alcalde de Medellín, resalto que, Tomás fue un muy buen estudiante y es un gran empesario, que no creería que el joven se atrevería a tanto.

Continúa en su carta:

Le respondí: “no puede ser, tengo entendido que fue un brillante estudiante de ingeniería en la Universidad de los Andes y seguro que salió muy bien preparado en matemáticas, en razonamiento crítico y con un alto estándar ético. No cometería esos errores ni jamás diría esas mentiras. Además, es un destacado emprendedor y empresario”.

Seguro que estás inventando. Me resisto a creer, vos siempre tan chistoso, él no diría esas mentiras, él no”. “¿Mentiras? Dijo que en la familia te tienen cariño”. Plop.

Inclusive, el pre candidato presidencial dudó de que Tomás Uribe hubiera hablado sobre él y creyó que todo se trataba de una fake news, de alguien que había hackeado la Revista Semana; y que por tantos cambios dentro del medio de comunicación se les pasó revisar las fuentes.

“Anonadado le dije que seguro que con tantos cambios en la revista la habían hackeado. Nada raro que alguien desde Siberia se les metió al sistema y los invadió con Fake news. Con todo este tema de Trump el mundo está muy loco. “Pues no me creas. Yo lo único que te digo es que con esa entrevista lograste la fama”.

Así termina la primera parte de la carta que resume toda la conversación de Whatsapp que tuvo con su amigo en la madrugada, sin embargo, dejó una reflexión para el pueblo colombiano en la que asegura que en Colombia quienes están involucrados en la política y, además, tienen cierto poder son capaces de destruir a quien piense diferente.

“La verdad siempre sale damnificada y las normas elementales del respeto son inexistentes. La rabia y el resentimiento son el pan de cada día. Hay que repetir las mentiras, una y otra vez, llevarlas al mundo digital para que las hordas fanáticas las repitan, aumenten la agresividad y se destaquen ante sus compañeros de secta”.

“Esto apenas comienza, imaginen lo que vendrá. Cada día es más necesario alejarse de los extremos que tanto daño le hacen al país. Persistir sin asustarse con las agresiones. No caer en las trampas, mantenerse siempre con coherencia y consistencia. Serenidad y ejemplo”, concluye la carta de Fajardo.

