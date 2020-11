La fotografía de Carla Giraldo en Instagram que impactó a sus seguidores

La actriz Carla Giraldo sacudió las redes con una fotografía que hasta el momento tiene 76.909 likes y 690 comentarios. Foto: cortesía de Carla Giraldo en Instagram.

La actriz colombiana Carla Giraldo publicó, este lunes 9 de noviembre, una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que sorprendió a sus seguidores, que suman en esta red social más de un millón 400 mil.

La llamativa fotografía de Giraldo con la que les deseaba buenos días a sus seguidores suma hasta el momento más de 76.909 me gusta y 690 comentarios de los cuales cientos son halagos por su despampanante figura.

En la foto la actriz antioqueña posa de espalda luciendo unos tacones negros, una malla que cubre sus piernas y parte de su torso y espalda y un top que exhiben su figura que se hizo famosa en la novela “Me llaman Lolita” de 1999.

Carla Giraldo recibió mensajes de las actrices Xilena Aycardi y Katherine Porto en la que exaltan su figura, de la venezolana María Gabriela De Faría que le decía “divina”, así como de la modelo y presentadora ecuatoriana Érika Vélez quien le comentó “Mamacita”.

Comentarios de algunos actores y presentadoras en la foto de Carla Giraldo, Foto cortesía del Instagram Carla Giraldo.

De igual manera, la presentadora Carolina Cruz, que está próxima a tener su segundo bebé, reconoció la belleza de Giraldo mientras la presentadora Shirly Gómez también exaltó la figura de la paisa.

Por su parte, el actor Marcelo Cezán, con el que protagonizó la reconocida novela “Me llaman Lolita”, que se enfocaba en una historia de amor entre una niña enamorada de un hombre mayor, tuvo gran éxito en el país y marcó el rumbo de ambos actores, también comentó la publicación de manera jocosa “Charla”, jugando con el nombre de Giraldo.

Revista Soho 164

Los desnudos de Giraldo Los desnudos de Giraldo

En una entrevista que concedió la actriz al programa “Lo sé todo” del Canal 1, mencionó que ella siempre se ha caracterizado por haberse “empelotado”, y fue una de las que causó mayor revuelo en el país por su desnudo en la revista Soho, una de las ediciones más recordadas por el público.

En el 2018 también fue la portada de la revista Don Juan, en una edición que la revista catalogó como feminista, en la que Giraldo protagonizó algunas fotografías en ropa interior y con camisas blancas que llevaban estampado un topless que simula un falso desnudo, con el que la revista buscaba rendir un homenaje a importantes promotoras en la lucha del feminismo.

Aparición en la tv

En la entrevista a “Lo sé todo” la actriz mencionó que no la han contratado últimamente en producciones porque le han mencionado que está gorda o porque tiene kilos demás para interpretar a los personajes a los que se ha postulado.

“Han sido super crueles, conmigo también han barrido el piso. No crean que conmigo todo ha sido bonito y a mí me dan personajes cada vez que quiero. Acá cuesta. En ocasiones me he sentido discriminada por a veces estar bien conmigo misma” , aseguró Giraldo al programa del Canal 1.

En esta entrevista también mencionó que las redes son una cuestión complicada, porque las personas hacen comentarios despectivos de su figura con respecto a su peso y que ella no entiende la razón de estas manifestaciones.

