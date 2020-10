Piedad Córdoba reitera que aportará su verdad sobre seis temas y no se detendrá ante amenazas

La ex senadora colombiana se pronunció este domingo sobre la carta que ex integrantes de la antigua guerrilla de las FARC-EP enviaron a la JEP.

En medio del revuelo político que surgió a partir de la confesión que hicieron las antiguas FARC-EP en representación de Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Pablo Catatumbo Torres Victoria el pasado 3 de octubre, donde admitieron haber cometido seis homicidios, entre ellos el del político Álvaro Gómez Hurtado, Piedad Córdoba publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter sobre el hecho.

“Destaco este gesto que ratifica la validez del Acuerdo Final de La Habana”, dijo la exsenadora y ratificó su compromiso con la paz al mostrarse dispuesta a contar todo lo que sabe ante la Comisión de la Verdad.

“Valoro la Comisión como un mecanismo no punitivo, reparador y de cara al presente y al futuro de nuestra nación para otorgar garantías a todos y todas quienes quieran superar la larga historia de la guerra”, sostuvo la exsenadora.

Córdoba, quien el pasado 1 de octubre sufrió un ataque contra su esquema de seguridad y causó polémica al decir en La W Radio que este hecho porque sabía sobre el asesinado de Álvaro Gómez Hurtado, también expresó en su comunicado:

“Pido de los demás actores partícipes directos e indirectos de la confrontación en Colombia su compromiso para reconocer verdad y esclarecer tantos hechos acontecidos en el contexto del conflicto social armado, que como en los casos de esta declaración son competencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y ya no de la justicia ordinaria”.

Por último, hizo énfasis en que las intimidaciones no impedirán que siga con su cometido. “Las amenazas y hostigamientos legales e ilegales no me detendrán en mi inclaudicable compromiso con la construcción de paz, el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas”, afirmó Córdoba.

Comunicado publicado por la ex senadora Piedad Córdoba a través de su cuenta de twitter, este 4 de octubre.

Noticia en desarrollo.