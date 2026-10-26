Descubren por qué el escudo magnético de la Tierra se debilita de forma desigual

Las alteraciones provocadas por los fenómenos del clima espacial pueden alterar el funcionamiento de satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Tierra posee un escudo invisible: su campo magnético, que forma una región protectora conocida como magnetósfera. Esa envoltura desvía buena parte de las partículas y la energía que el Sol expulsa de forma continua en un flujo llamado viento solar. Sin embargo, la barrera no es hermética.

En su borde exterior, el viento solar roza la magnetósfera y genera perturbaciones ondulatorias capaces de facilitar la entrada de material solar. Comprender dónde y por qué se forman esas ondas resulta clave para anticipar fenómenos de clima espacial que pueden alterar satélites, sistemas de posicionamiento, radiocomunicaciones y redes eléctricas.

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Hasta ahora se sabía que tales perturbaciones, denominadas ondas de Kelvin-Helmholtz, no se reparten de manera uniforme a ambos lados de la magnetósfera, pero las razones de esa disparidad permanecían sin respuesta clara. Patrones similares pueden observarse en formaciones nubosas e incluso en la atmósfera del Sol o en los bordes de los campos magnéticos de otros planetas.

Un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters en septiembre de 2026 ofrece una explicación. Mediante simulaciones por computadora de toda la magnetósfera, ejecutadas con infraestructura de la NASA, un equipo liderado por la Universidad de Oulu, en Finlandia, logró reproducir las condiciones en las que estas ondas aparecen y demostrar qué mecanismos gobiernan su distribución desigual.

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La reconexión magnética ensancha la capa fronteriza en un costado de la magnetósfera y ralentiza el desarrollo de las perturbaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, si los científicos logran identificar en qué zonas precisas el escudo se debilita más, pueden anticipar mejor cuándo y dónde una tormenta solar golpeará con mayor fuerza. Eso se traduce, en la práctica, en alertas más precisas para proteger satélites, redes eléctricas y señales de GPS antes de que el daño ocurra.

El campo magnético del viento solar no envuelve la Tierra de modo parejo

El viento solar arrastra consigo un campo magnético propio, el llamado campo magnético interplanetario. Cuando esa estructura alcanza la magnetósfera, no fluye a su alrededor de forma simétrica: se pliega de modo irregular, como una tela que se acomoda de manera despareja sobre un objeto curvo. Según se detalla en el estudio, ese plegamiento desigual puede amortiguar las ondas, aunque el efecto no es el mismo en todas las regiones.

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“Las asimetrías en el movimiento ondulatorio en el borde del campo magnético se habían observado antes, pero ahora pudimos demostrar cómo surgen”, afirmó Lauri Holappa, investigador de la Academia de Finlandia en la unidad de Física Espacial y Astronomía de la Universidad de Oulu, según el comunicado de prensa.

Los resultados muestran que la mayor actividad ondulatoria se concentra en el hemisferio invernal, el que se encuentra orientado en dirección opuesta al Sol. Dependiendo de la dirección del componente este-oeste del campo magnético interplanetario, esa actividad se desplaza hacia el flanco del amanecer o hacia el del atardecer. En otras palabras, la orientación de dicho campo determina en qué costado de la magnetósfera las ondas logran crecer con mayor facilidad.

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Dos mecanismos combinados explican el desequilibrio

Los vórtices vinculados a las ondas coinciden con la distribución de corrientes eléctricas que alcanzan la ionosfera terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo identifica dos factores que operan de forma conjunta. El primero es el plegamiento irregular del campo magnético interplanetario en la magnetofunda, la región de plasma comprimido que rodea la magnetósfera. Al envolverse de manera dispar, ese campo genera una tensión que frena el crecimiento de las ondas en un flanco más que en el otro.

El segundo factor es la reconexión magnética, un proceso por el cual líneas de campo de distinto origen se rompen y se reconfiguran, lo que libera energía y reorganiza la estructura del plasma circundante.

Según concluye el paper publicado en Geophysical Research Letters, las simulaciones revelaron que, dependiendo de la orientación del campo solar, la reconexión produce una capa fronteriza más ancha en uno de los flancos, y que cuanto más gruesa es esa capa, más lento resulta el crecimiento de las ondas. Ambos mecanismos están vinculados entre sí: la geometría de la reconexión influye en cómo se pliega el campo, y viceversa.

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“Este hallazgo surgió de un largo proceso de reflexión sobre lo que estaba viendo. En 2020, cuando visitaba la NASA como investigador posdoctoral, noté imágenes de simulación inusuales de la magnetósfera. Más tarde comprendí que mostraban ondas de Kelvin-Helmholtz en el borde de la magnetósfera, y que el comportamiento diferente en distintos lados era parte del mismo fenómeno”, relató Holappa según el comunicado de prensa.

Implicaciones para la predicción del clima espacial

Las perturbaciones conocidas como ondas de Kelvin-Helmholtz facilitan el ingreso de material del viento solar a través de la magnetósfera terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las simulaciones también mostraron que la distribución despareja de las ondas guarda correspondencia con patrones de corrientes eléctricas alineadas con el campo magnético terrestre que alcanzan la ionosfera, la capa superior de la atmósfera donde los gases están eléctricamente cargados.

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Esas corrientes, vinculadas a los vórtices que generan las ondas de Kelvin-Helmholtz, exhiben el mismo tipo de desequilibrio entre flancos, en concordancia con registros observacionales previos que el propio estudio coteja para validar sus resultados.

Estudiar estas perturbaciones en la frontera de la magnetósfera constituye un desafío porque los satélites atraviesan las regiones de mayor actividad solo en ocasiones puntuales, lo cual ha limitado la información disponible sobre su comportamiento bajo distintas condiciones del viento solar.

Las simulaciones por computadora, como las empleadas en este trabajo, permiten sortear esa limitación y analizar escenarios que la observación directa aún no puede cubrir con la frecuencia necesaria.

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Según se indica en el estudio, los resultados sientan bases para mejorar los modelos de predicción del clima espacial y comprender con mayor precisión cómo la orientación del campo magnético terrestre y del campo solar modulan las perturbaciones que afectan el entorno cercano del planeta.