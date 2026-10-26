Ciencia

Descubren por qué el escudo magnético de la Tierra se debilita de forma desigual

Simulaciones de la magnetósfera revelaron que las ondas en la frontera del campo terrestre se concentran en el hemisferio invernal. Su distribución entre flancos depende de la orientación del campo solar

Esfera oscura cubierta parcialmente por filamentos curvados y vórtices luminosos en tonos naranja, verde, azul y blanco sobre un fondo oscuro.
Las alteraciones provocadas por los fenómenos del clima espacial pueden alterar el funcionamiento de satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Tierra posee un escudo invisible: su campo magnético, que forma una región protectora conocida como magnetósfera. Esa envoltura desvía buena parte de las partículas y la energía que el Sol expulsa de forma continua en un flujo llamado viento solar. Sin embargo, la barrera no es hermética.

En su borde exterior, el viento solar roza la magnetósfera y genera perturbaciones ondulatorias capaces de facilitar la entrada de material solar. Comprender dónde y por qué se forman esas ondas resulta clave para anticipar fenómenos de clima espacial que pueden alterar satélites, sistemas de posicionamiento, radiocomunicaciones y redes eléctricas.

PUBLICIDAD

Hasta ahora se sabía que tales perturbaciones, denominadas ondas de Kelvin-Helmholtz, no se reparten de manera uniforme a ambos lados de la magnetósfera, pero las razones de esa disparidad permanecían sin respuesta clara. Patrones similares pueden observarse en formaciones nubosas e incluso en la atmósfera del Sol o en los bordes de los campos magnéticos de otros planetas.

Un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters en septiembre de 2026 ofrece una explicación. Mediante simulaciones por computadora de toda la magnetósfera, ejecutadas con infraestructura de la NASA, un equipo liderado por la Universidad de Oulu, en Finlandia, logró reproducir las condiciones en las que estas ondas aparecen y demostrar qué mecanismos gobiernan su distribución desigual.

PUBLICIDAD

Ilustración de espirales moradas y ocres junto a un satélite, haces de luz azul y un anillo luminoso verde sobre la Tierra.
La reconexión magnética ensancha la capa fronteriza en un costado de la magnetósfera y ralentiza el desarrollo de las perturbaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, si los científicos logran identificar en qué zonas precisas el escudo se debilita más, pueden anticipar mejor cuándo y dónde una tormenta solar golpeará con mayor fuerza. Eso se traduce, en la práctica, en alertas más precisas para proteger satélites, redes eléctricas y señales de GPS antes de que el daño ocurra.

El campo magnético del viento solar no envuelve la Tierra de modo parejo

El viento solar arrastra consigo un campo magnético propio, el llamado campo magnético interplanetario. Cuando esa estructura alcanza la magnetósfera, no fluye a su alrededor de forma simétrica: se pliega de modo irregular, como una tela que se acomoda de manera despareja sobre un objeto curvo. Según se detalla en el estudio, ese plegamiento desigual puede amortiguar las ondas, aunque el efecto no es el mismo en todas las regiones.

“Las asimetrías en el movimiento ondulatorio en el borde del campo magnético se habían observado antes, pero ahora pudimos demostrar cómo surgen”, afirmó Lauri Holappa, investigador de la Academia de Finlandia en la unidad de Física Espacial y Astronomía de la Universidad de Oulu, según el comunicado de prensa.

Los resultados muestran que la mayor actividad ondulatoria se concentra en el hemisferio invernal, el que se encuentra orientado en dirección opuesta al Sol. Dependiendo de la dirección del componente este-oeste del campo magnético interplanetario, esa actividad se desplaza hacia el flanco del amanecer o hacia el del atardecer. En otras palabras, la orientación de dicho campo determina en qué costado de la magnetósfera las ondas logran crecer con mayor facilidad.

Dos mecanismos combinados explican el desequilibrio

Planeta Tierra rodeado de líneas curvas azules y una corriente luminosa anaranjada que forma espirales sobre un fondo negro con estrellas.
Los vórtices vinculados a las ondas coinciden con la distribución de corrientes eléctricas que alcanzan la ionosfera terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo identifica dos factores que operan de forma conjunta. El primero es el plegamiento irregular del campo magnético interplanetario en la magnetofunda, la región de plasma comprimido que rodea la magnetósfera. Al envolverse de manera dispar, ese campo genera una tensión que frena el crecimiento de las ondas en un flanco más que en el otro.

El segundo factor es la reconexión magnética, un proceso por el cual líneas de campo de distinto origen se rompen y se reconfiguran, lo que libera energía y reorganiza la estructura del plasma circundante.

Según concluye el paper publicado en Geophysical Research Letters, las simulaciones revelaron que, dependiendo de la orientación del campo solar, la reconexión produce una capa fronteriza más ancha en uno de los flancos, y que cuanto más gruesa es esa capa, más lento resulta el crecimiento de las ondas. Ambos mecanismos están vinculados entre sí: la geometría de la reconexión influye en cómo se pliega el campo, y viceversa.

“Este hallazgo surgió de un largo proceso de reflexión sobre lo que estaba viendo. En 2020, cuando visitaba la NASA como investigador posdoctoral, noté imágenes de simulación inusuales de la magnetósfera. Más tarde comprendí que mostraban ondas de Kelvin-Helmholtz en el borde de la magnetósfera, y que el comportamiento diferente en distintos lados era parte del mismo fenómeno”, relató Holappa según el comunicado de prensa.

Implicaciones para la predicción del clima espacial

Planeta Tierra sobre un fondo espacial oscuro con estrellas, con continentes, masas de agua, nubes blancas y hielo polar visibles.
Las perturbaciones conocidas como ondas de Kelvin-Helmholtz facilitan el ingreso de material del viento solar a través de la magnetósfera terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las simulaciones también mostraron que la distribución despareja de las ondas guarda correspondencia con patrones de corrientes eléctricas alineadas con el campo magnético terrestre que alcanzan la ionosfera, la capa superior de la atmósfera donde los gases están eléctricamente cargados.

Esas corrientes, vinculadas a los vórtices que generan las ondas de Kelvin-Helmholtz, exhiben el mismo tipo de desequilibrio entre flancos, en concordancia con registros observacionales previos que el propio estudio coteja para validar sus resultados.

Estudiar estas perturbaciones en la frontera de la magnetósfera constituye un desafío porque los satélites atraviesan las regiones de mayor actividad solo en ocasiones puntuales, lo cual ha limitado la información disponible sobre su comportamiento bajo distintas condiciones del viento solar.

Las simulaciones por computadora, como las empleadas en este trabajo, permiten sortear esa limitación y analizar escenarios que la observación directa aún no puede cubrir con la frecuencia necesaria.

Según se indica en el estudio, los resultados sientan bases para mejorar los modelos de predicción del clima espacial y comprender con mayor precisión cómo la orientación del campo magnético terrestre y del campo solar modulan las perturbaciones que afectan el entorno cercano del planeta.

Temas Relacionados

TierraNewsroom BUEescudo magnéticocampo terrestremagnetósfera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No sé quién lo hizo ni por qué”: investigan el origen de misteriosas figuras rupestres descubiertas en una cueva de Sudáfrica

Especialistas de las universidades de Witwatersrand y Cambridge determinaron que un conjunto de siluetas plasmadas en el refugio rocoso La Rochelle, en las tierras altas de Mpumalanga, se elaboró mediante moldes y soplado de pigmento

“No sé quién lo hizo ni por qué”: investigan el origen de misteriosas figuras rupestres descubiertas en una cueva de Sudáfrica

La NASA acelera el programa Artemis para volver a pisar la Luna en 2028: qué cambios aplica y cómo prepara a sus astronautas

La agencia estadounidense ensayará en órbita terrestre el acoplamiento de naves de SpaceX y Blue Origin, con cuatro tripulantes durante dos semanas, mientras prepara una base permanente cerca del polo sur del satélite

La NASA acelera el programa Artemis para volver a pisar la Luna en 2028: qué cambios aplica y cómo prepara a sus astronautas

El corazón de las madres murciélago se acelera solo al escuchar el llanto de sus propias crías

Científicos de Japón registraron una reacción fisiológica selectiva ante las vocalizaciones de los hijos biológicos, incluso dentro de colonias con decenas de individuos

El corazón de las madres murciélago se acelera solo al escuchar el llanto de sus propias crías

El Niño y la señal del Pacífico que podría ayudar a prever algunos episodios hasta un año antes

Un equipo de científicos analizó nueve modelos climáticos desarrollados por distintos países y detectó en qué condiciones los pronósticos resultaron más precisos. El hallazgo podría ampliar el margen de preparación ante sequías, lluvias intensas y otros impactos globales

El Niño y la señal del Pacífico que podría ayudar a prever algunos episodios hasta un año antes

La personalidad de las cascabeles influye en la dosis de veneno que aplican

Un ensayo con 48 reptiles detectó pautas persistentes de defensa, desde la frecuencia de ataque hasta el volumen de toxina liberado ante una situación de amenaza

La personalidad de las cascabeles influye en la dosis de veneno que aplican
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Thalía sorprende a Yolanda Andrade con un enorme regalo hecho a mano

Thalía sorprende a Yolanda Andrade con un enorme regalo hecho a mano

Resultados Super Astro Sol hoy 26 de octubre: verifique el signo ganador

Aitana se pronuncia sobre la crisis de la vivienda y responde a la polémica por sus cuatro casas: “No especulo ni lo voy a querer hacer nunca”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 26 de octubre: Tormenta tropical Vance avanza hacia el noroeste con lluvias fuertes

Liberaron al jefe narco Carlos Sein Atachahua Espinoza, condenado por lavar 9 millones de dólares

DEPORTES

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: comenzó la gala para conocer a los ganadores

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: comenzó la gala para conocer a los ganadores

La denuncia de Lindblad contra Alpine por su toque con Colapinto en el GP de los Estados Unidos de F1

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

Francisco Cerúndolo, a un paso de la mejor ubicación de su carrera: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

La sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el Superclásico entre Boca y River: la postura que le conviene a Vélez

ENTRETENIMIENTO

‘KPop Demon Hunters’ lanza su primer coreografía oficial rumbo al estreno de su secuela

‘KPop Demon Hunters’ lanza su primer coreografía oficial rumbo al estreno de su secuela

Natalie Portman habla por primera vez del nacimiento de su tercer hijo

Paul Stanley confesó que una de sus canciones favoritas de Kiss la escribió en solo media hora: “No era inusual”

Murió Walter Koenig, intérprete de Pavel Chekov en Star Trek

Hija de Noel Gallagher relata el ataque de pánico que sufrió durante una función de cine: "Me costaba mucho trabajo respirar"