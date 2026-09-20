La hora del día puede influir en la eficacia de la terapia del habla en jóvenes

La apraxia del habla infantil dificulta que el cerebro planifique y coordine los movimientos necesarios para producir sonidos y palabras con precisión y constancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hora en que se realiza la terapia del habla puede influir en el aprendizaje de nuevos patrones de pronunciación en adolescentes y adultos jóvenes con apraxia del habla infantil (AHI), según un estudio de la Universidad Atlántica de Florida.

La investigación, publicada en Clinical Linguistics & Phonetics, comparó sesiones realizadas en distintos momentos del día mediante ejercicios con sonidos vocálicos del danés en 82 participantes de entre 12 y 21 años.

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La AHI es un trastorno que dificulta la planificación y coordinación de los movimientos necesarios para hablar. Por esa razón, una persona puede saber qué quiere decir, pero tener dificultades para producir sonidos y palabras de manera precisa y constante.

Aunque se origina en la infancia, sus efectos pueden persistir durante la adolescencia y los primeros años de la adultez. El estudio examinó si el horario de las prácticas podía influir en la adquisición y retención de nuevos patrones de pronunciación.

El entrenamiento matutino mostró mejores resultados en jóvenes con AHI

Un estudio de la Universidad Atlántica de Florida indicó que la hora de la terapia del habla puede influir en el aprendizaje de nuevos patrones de pronunciación en jóvenes con apraxia del habla infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el artículo divulgado en Phys.org, la investigación reunió a adolescentes y adultos jóvenes con apraxia del habla infantil de larga duración y a compañeros con perfiles de habla típicos. Todos aprendieron primero a identificar dos vocales del danés y luego practicaron cómo producirlas.

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Los participantes se dividieron en grupos: uno realizó la actividad por la mañana y el otro por la tarde. Los investigadores evaluaron la precisión de las producciones inmediatamente después de la práctica y, otra vez, 12 horas más tarde.

Las producciones fueron evaluadas por hablantes nativos de danés. Esto les permitió a los investigadores observar cómo variaba la precisión de las expresiones con el paso del tiempo e identificar si la retención de los nuevos patrones aprendidos dependió del momento en que se efectuó el entrenamiento.

Entre los jóvenes con habla típica, quienes entrenaron por la noche obtuvieron pequeñas mejoras al cabo de 12 horas. En cambio, los que realizaron el ejercicio durante la mañana redujeron su precisión en ese mismo lapso. El patrón coincide con estudios previos que vinculan el descanso posterior a la práctica con una mayor retención de lo aprendido.

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La respuesta fue diferente en el grupo con AHI, ya que los participantes que practicaron a primera hora lograron mejores resultados que quienes lo hicieron por la noche, tanto al terminar el entrenamiento como 12 horas después. La ventaja del horario matutino se mantuvo en ambas mediciones para las personas con apraxia persistente.

El sueño es una hipótesis que aún requiere más estudio

El estudio analizó si el horario de la práctica modificaba la adquisición y la retención de habilidades del habla en adolescentes y adultos jóvenes con apraxia del habla infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados abren la posibilidad de que la consolidación del aprendizaje motor del habla funcione de otro modo en jóvenes con este trastorno. Sin embargo, el estudio no establece que el sueño sea la causa de la diferencia observada.

Anne L. van Zelst, autora principal, patóloga del habla y del lenguaje y profesora asistente de Ciencias de la Comunicación y Trastornos del Habla en la Facultad de Educación de la Universidad Atlántica de Florida, destacó que “el momento en que se practica el habla parece ser importante de manera diferente para las personas con y sin apraxia del habla infantil”.

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La investigadora señaló que, para las personas con AHI de larga duración, la práctica durante la mañana produjo resultados más constantes. “Eventualmente podremos utilizar nuestros conocimientos sobre el aprendizaje y la memoria para hacer que el tratamiento del habla sea más efectivo”, afirmó van Zelst.

Según la especialista, identificar el momento en que el cerebro está mejor preparado para incorporar y mantener nuevos patrones de lenguaje podría reducir parte de la exigencia terapéutica de quienes llevan años recibiendo tratamiento.

Las dificultades pueden continuar después de la infancia

La investigación publicada en Clinical Linguistics & Phonetics comparó sesiones de mañana y de noche con 82 participantes de 12 a 21 años mediante vocales del danés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyó evaluaciones estandarizadas para determinar de qué manera se mantenía la dificultad motora en la adolescencia y la adultez temprana. Los participantes con el trastorno presentaron diferencias con respecto a sus pares en varias medidas de producción oral.

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No obstante, los grupos no mostraron diferencias en el procesamiento fonológico, es decir, en la capacidad de reconocer y organizar los sonidos que forman las palabras. El resultado apunta a que los problemas de habla asociados con la apraxia pueden permanecer visibles desde el punto de vista clínico incluso muchos años después de la infancia.

Se estima que la AHI afecta entre el 0,1% y el 0,2% de la población. Cerca del 78% de los adolescentes con este diagnóstico mantiene errores al expresarse en conversaciones, mientras que el 65% presenta dificultades de lectura, de acuerdo con los datos difundidos.

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Estas dificultades pueden afectar el rendimiento escolar, los vínculos sociales y la autoestima. El tratamiento suele requerir intervenciones más individualizadas que las utilizadas en otros trastornos del habla para alcanzar resultados similares.