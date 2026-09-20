Ciencia

La hora del día puede influir en la eficacia de la terapia del habla en jóvenes

Un estudio de la Universidad Atlántica de Florida evaluó a 82 personas de 12 a 21 años y halló ventajas al entrenar temprano, con mejores resultados inmediatos y tras 12 horas

Una terapeuta en uniforme azul y un niño sentados ante un escritorio con un reloj, tarjetas de aprendizaje y esquemas de anatomía bucal al fondo.
La apraxia del habla infantil dificulta que el cerebro planifique y coordine los movimientos necesarios para producir sonidos y palabras con precisión y constancia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La hora en que se realiza la terapia del habla puede influir en el aprendizaje de nuevos patrones de pronunciación en adolescentes y adultos jóvenes con apraxia del habla infantil (AHI), según un estudio de la Universidad Atlántica de Florida.

La investigación, publicada en Clinical Linguistics & Phonetics, comparó sesiones realizadas en distintos momentos del día mediante ejercicios con sonidos vocálicos del danés en 82 participantes de entre 12 y 21 años.

PUBLICIDAD

La AHI es un trastorno que dificulta la planificación y coordinación de los movimientos necesarios para hablar. Por esa razón, una persona puede saber qué quiere decir, pero tener dificultades para producir sonidos y palabras de manera precisa y constante.

Aunque se origina en la infancia, sus efectos pueden persistir durante la adolescencia y los primeros años de la adultez. El estudio examinó si el horario de las prácticas podía influir en la adquisición y retención de nuevos patrones de pronunciación.

El entrenamiento matutino mostró mejores resultados en jóvenes con AHI

Una mujer de espaldas con suéter de lana y auriculares observa una pantalla de ordenador que muestra ondas de audio.
Un estudio de la Universidad Atlántica de Florida indicó que la hora de la terapia del habla puede influir en el aprendizaje de nuevos patrones de pronunciación en jóvenes con apraxia del habla infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el artículo divulgado en Phys.org, la investigación reunió a adolescentes y adultos jóvenes con apraxia del habla infantil de larga duración y a compañeros con perfiles de habla típicos. Todos aprendieron primero a identificar dos vocales del danés y luego practicaron cómo producirlas.

PUBLICIDAD

Los participantes se dividieron en grupos: uno realizó la actividad por la mañana y el otro por la tarde. Los investigadores evaluaron la precisión de las producciones inmediatamente después de la práctica y, otra vez, 12 horas más tarde.

Las producciones fueron evaluadas por hablantes nativos de danés. Esto les permitió a los investigadores observar cómo variaba la precisión de las expresiones con el paso del tiempo e identificar si la retención de los nuevos patrones aprendidos dependió del momento en que se efectuó el entrenamiento.

Entre los jóvenes con habla típica, quienes entrenaron por la noche obtuvieron pequeñas mejoras al cabo de 12 horas. En cambio, los que realizaron el ejercicio durante la mañana redujeron su precisión en ese mismo lapso. El patrón coincide con estudios previos que vinculan el descanso posterior a la práctica con una mayor retención de lo aprendido.

La respuesta fue diferente en el grupo con AHI, ya que los participantes que practicaron a primera hora lograron mejores resultados que quienes lo hicieron por la noche, tanto al terminar el entrenamiento como 12 horas después. La ventaja del horario matutino se mantuvo en ambas mediciones para las personas con apraxia persistente.

El sueño es una hipótesis que aún requiere más estudio

Un joven sentado frente a un escritorio sostiene una tableta con ondas de sonido, junto a un cuaderno, una taza de café y una ventana.
El estudio analizó si el horario de la práctica modificaba la adquisición y la retención de habilidades del habla en adolescentes y adultos jóvenes con apraxia del habla infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados abren la posibilidad de que la consolidación del aprendizaje motor del habla funcione de otro modo en jóvenes con este trastorno. Sin embargo, el estudio no establece que el sueño sea la causa de la diferencia observada.

Anne L. van Zelst, autora principal, patóloga del habla y del lenguaje y profesora asistente de Ciencias de la Comunicación y Trastornos del Habla en la Facultad de Educación de la Universidad Atlántica de Florida, destacó que “el momento en que se practica el habla parece ser importante de manera diferente para las personas con y sin apraxia del habla infantil”.

La investigadora señaló que, para las personas con AHI de larga duración, la práctica durante la mañana produjo resultados más constantes. “Eventualmente podremos utilizar nuestros conocimientos sobre el aprendizaje y la memoria para hacer que el tratamiento del habla sea más efectivo”, afirmó van Zelst.

Según la especialista, identificar el momento en que el cerebro está mejor preparado para incorporar y mantener nuevos patrones de lenguaje podría reducir parte de la exigencia terapéutica de quienes llevan años recibiendo tratamiento.

Las dificultades pueden continuar después de la infancia

Una persona con auriculares mira una pantalla que muestra formas de onda de audio sobre una mesa de madera.
La investigación publicada en Clinical Linguistics & Phonetics comparó sesiones de mañana y de noche con 82 participantes de 12 a 21 años mediante vocales del danés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyó evaluaciones estandarizadas para determinar de qué manera se mantenía la dificultad motora en la adolescencia y la adultez temprana. Los participantes con el trastorno presentaron diferencias con respecto a sus pares en varias medidas de producción oral.

No obstante, los grupos no mostraron diferencias en el procesamiento fonológico, es decir, en la capacidad de reconocer y organizar los sonidos que forman las palabras. El resultado apunta a que los problemas de habla asociados con la apraxia pueden permanecer visibles desde el punto de vista clínico incluso muchos años después de la infancia.

Se estima que la AHI afecta entre el 0,1% y el 0,2% de la población. Cerca del 78% de los adolescentes con este diagnóstico mantiene errores al expresarse en conversaciones, mientras que el 65% presenta dificultades de lectura, de acuerdo con los datos difundidos.

Estas dificultades pueden afectar el rendimiento escolar, los vínculos sociales y la autoestima. El tratamiento suele requerir intervenciones más individualizadas que las utilizadas en otros trastornos del habla para alcanzar resultados similares.

Temas Relacionados

TerapiaAprendizajeSueñoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubren el planeta más joven conocido: un argentino formó parte del estudio

Elias 2-24 b, un mundo de masa similar a Júpiter y de menos de un millón de años, fue confirmado a 450 años luz de la Tierra dentro del disco de polvo que rodea a una estrella en formación. El astrofísico Lucas Cieza participó de la investigación, que ayuda a despejar una incógnita de diez años sobre cómo se forman los planetas gigantes

Descubren el planeta más joven conocido: un argentino formó parte del estudio

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

Un estudio de la Universidad de Utrecht indica que la velocidad del aumento de la temperatura global puede impedir la adaptación. En simulaciones, el sistema perdió estabilidad cerca de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

Científicos cultivaron tejido cerebral humano en ratones para estudiar trastornos neurológicos

Un equipo de la Universidad de Stanford logró que los injertos desarrollaran vasos sanguíneos, actividad eléctrica y conexiones funcionales, con potencial para investigar autismo, epilepsia y demencia

Científicos cultivaron tejido cerebral humano en ratones para estudiar trastornos neurológicos

Salud ocular en el espacio: qué investigan los científicos para realizar la primera cirugía de cataratas durante un viaje a Marte

Especialistas del Berkeley Eye Center de Houston probaron 135 lentes intraoculares en el exterior de la EEI con el fin de comprobar la resistencia de los insumos médicos a la radiación y el oxígeno atómico antes de futuras misiones de larga duración

Salud ocular en el espacio: qué investigan los científicos para realizar la primera cirugía de cataratas durante un viaje a Marte

El cerebro de los perros también activa un freno ante las tentaciones, según un experimento en Budapest

Un equipo húngaro detectó, mediante electroencefalogramas, un aumento de ondas theta frontales cuando 14 animales debían contener una conducta. El hallazgo podría aportar claves para analizar trastornos humanos

El cerebro de los perros también activa un freno ante las tentaciones, según un experimento en Budapest
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cómo hacer el registro paso por paso y recibir más de 5 mil pesos mensuales

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cómo hacer el registro paso por paso y recibir más de 5 mil pesos mensuales

“Con poco sueño, sentimos más hambre y nos cuesta parar de comer”: qué ocurre con las hormonas y el peso corporal cuando se duerme menos de seis horas

Jordi Cruz, chef Michelin: “Por cada medio kilo de sofrito hay que añadir 1 gramo de bicarbonato”

Abelardo de La Espriella respondió a la carta enviada por el presidente de la JEP a la CPI: “No comparto ni acepto el contenido”

Fiscalía judicializó a dos mujeres en Barranquilla por presunta tortura contra menor de 7 años: le habrían arrancado las uñas como castigo

DEPORTES

San Lorenzo y Boca se enfrentan en el clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura: el Ciclón juega con un hombre menos

San Lorenzo y Boca se enfrentan en el clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura: el Ciclón juega con un hombre menos

De los silbidos a los aplausos: el cambio del público del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y el golazo que le sacaron en la línea

La gran actuación de Giuliano Simeone en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real: del penal y la asistencia al quite a Mbappé

Francisco Cerúndolo apabulló a su rival, Argentina le ganó la serie a Turquía y clasificó a los Qualifiers 2027

Es hija de un famoso arquero y una conductora y brilló arriba de la tabla de surf en su debut en los Juegos Suramericanos

ENTRETENIMIENTO

El aprendizaje profesional de Chris Rock al frente de su nuevo proyecto dramático en Hollywood

El aprendizaje profesional de Chris Rock al frente de su nuevo proyecto dramático en Hollywood

Pikachu viajó al espacio y orbitó la Tierra más de mil veces durante 67 días

Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”

El creador de “The Big Bang Theory” explicó la fórmula de su éxito continuo

“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar