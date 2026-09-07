Iván Duque respaldó la ofensiva de Abelardo de la Espriella contra grupos criminales y criticó al Gobierno Petro

Iván Duque se refirió a las diferencias entre las políticas de seguridad de los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. - crédito EFE (Mauricio Dueñas Castañeda y Adriana Thomasa)

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El expresidente Iván Duque respaldó la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella y destacó las acciones emprendidas contra los grupos criminales que operan en Colombia. El pronunciamiento se produjo este domingo, 6 de septiembre, en Bogotá, después de una charla que sostuvo con el ex primer ministro británico Boris Johnson, quien permanece en el país.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Semana, Duque hizo un balance del primer mes de la actual administración y se refirió tanto a las decisiones adoptadas en materia de seguridad como a la atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Iván Duque evaluó el primer mes de Gobierno

Al ser consultado por el desempeño de la administración de De la Espriella, el exmandatario entregó una valoración positiva y señaló que las acciones de seguridad se han desarrollado de manera paralela a la atención que ha requerido la emergencia sísmica.

“Yo lo evalúo muy bien”, afirmó Duque, según las declaraciones divulgadas por la revista.

El expresidente agregó que, a su juicio, existe un balance favorable de las primeras semanas del Gobierno y destacó la conformación de una cúpula de seguridad que considera preparada para enfrentar al crimen organizado.

“Tengo la idea de que hay un muy buen balance del primer mes y creo que la determinación que hay hoy con una cúpula tan calificada para enfrentar al crimen organizado es lo correcto”, sostuvo.

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Gustavo Petro fue cuestionado por Duque por el manejo de los grupos criminales durante su Gobierno. - crédito Presidencia (Archivo)

Críticas de Duque al Gobierno de Gustavo Petro

Durante el encuentro con los medios, Duque también se refirió a la administración del expresidente Gustavo Petro y cuestionó el manejo que, según su posición, tuvo frente a los grupos criminales durante los cuatro años de Gobierno.

El exmandatario afirmó que esa administración “no hizo nada distinto que proteger a los criminales y darles un tratamiento con guante de seda”.

Duque contrastó esa apreciación con lo que considera un cambio en la orientación de la política de seguridad del actual Gobierno. En ese sentido, destacó el respaldo a la Fuerza Pública para adelantar acciones contra las organizaciones criminales.

“En buena hora ha recuperado el país el rumbo en tener desde la Fuerza Pública el respaldo para tener una ofensiva exitosa desde la seguridad, pero también desde la justicia contra el crimen organizado”, señaló.

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Duque respaldó la decisión de no negociar con grupos criminales

Otro de los asuntos abordados por el expresidente fue la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de no negociar con grupos criminales.

Duque manifestó que respalda esa determinación y sostuvo que el diálogo no debe plantearse como una forma de apaciguamiento cuando las organizaciones continúan cometiendo delitos. “Es que uno no puede dialogar con apaciguamiento”, dijo.

A continuación, el exmandatario cuestionó la posibilidad de alcanzar la paz mediante acuerdos que, desde su perspectiva, impliquen impunidad. “La paz con impunidad nunca será paz, nunca va a funcionar”, afirmó.

La posición expresada por Duque se relacionó directamente con la decisión de la actual administración de mantener una postura de confrontación frente a las estructuras criminales, en lugar de establecer negociaciones con ellas.

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Iván Duque respaldó la decisión de Abelardo de la Espriella de no abrir canales de diálogo con organizaciones criminales mientras continúen cometiendo delitos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La postura de Duque sobre la ofensiva contra el crimen

En sus declaraciones, el expresidente también explicó cuál considera que debe ser el punto de partida de la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales.

“Primero hay que tener una actitud absolutamente ofensiva, contundente y que permita desmovilizarlos por la presión del Estado”, manifestó.

Duque vinculó esta postura con la estrategia que, según explicó, siguió durante su propio Gobierno. En particular, aseguró que durante su administración no se pretendió abrir canales de diálogo mientras continuaran los crímenes.

“Nosotros nunca quisimos abrir canales de diálogo mientras se siguieran cometiendo crímenes”, afirmó.

Con esa declaración, el exmandatario explicó las razones de su respaldo a la determinación adoptada por el Gobierno de De la Espriella frente a los grupos criminales.

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Referencia al terremoto del 10 de agosto

El balance sobre el primer mes de la administración también estuvo marcado por la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, durante el inicio del actual Gobierno.

Según la información suministrada para esta cobertura, el sismo afectó con fuerza a Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, mientras la administración debía atender las necesidades relacionadas con la emergencia y, de manera paralela, desarrollar su agenda de seguridad.

Precisamente, Duque destacó que las acciones contra el crimen organizado se hayan desarrollado mientras el Gobierno atendía la emergencia y la logística derivada del terremoto.

La referencia al desastre natural formó parte de la evaluación que el expresidente hizo sobre las primeras semanas de la administración de De la Espriella, aunque el principal énfasis de sus declaraciones estuvo en la política de seguridad y en la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales.

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Abelardo de la Espriella asumió el Gobierno con una política de seguridad centrada en enfrentar a los grupos criminales. - crédito REUTERS/Luisa González

Duque defendió el papel de la justicia

El exmandatario también planteó que la respuesta contra el crimen organizado no debe limitarse a las acciones de la Fuerza Pública, sino que debe involucrar a la justicia.

En ese sentido, sostuvo que el respaldo a las operaciones de seguridad debe estar acompañado por acciones desde el ámbito judicial. “De manera que yo respaldo esa determinación y creo que la paz solamente se construye con el triunfo del imperio de la ley”, sentenció.