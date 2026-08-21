Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Un estudio sobre neandertales cuestiona la teoría clásica sobre el parto y la marcha bípeda

Investigadores reconstruyeron en 3D restos hallados en Siria y España para revisar una explicación sostenida durante décadas sobre la evolución de la pelvis humana. El trabajo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences

El nuevo estudio en neandertales cuestiona el dilema obstétrico como límite de la pelvis
Reconstrucciones virtuales de pelvis neandertales correspondientes a un bebé de 1,5 años hallado en la cueva de Dederiyeh, Siria (izquierda), y a una mujer adulta joven de Sima de las Palomas de Cabezo Gordo, España (derecha) (Créditos: Marcia Ponce de León and Christoph Zollikofer)
Guardar

Un nuevo análisis de restos fósiles de neandertales puso en cuestión una de las explicaciones más extendidas sobre la evolución de la cadera humana. A partir de reconstrucciones digitales de esqueletos hallados en Siria y España, un grupo de especialistas concluyó que el supuesto conflicto entre parto y marcha bípeda no habría sido el principal límite evolutivo de la pelvis, una idea que durante décadas ocupó un lugar central en la antropología.

El trabajo, difundido en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), examinó dos esqueletos neandertales con un grado de conservación poco habitual: un bebé de alrededor de un año y medio hallado en la cueva de Dederiyeh, en territorio sirio, y una mujer joven hallada en Sima de las Palomas, en España.

PUBLICIDAD

La investigación se concentró en huesos pélvicos casi completos, una rareza dentro del registro fósil, ya que esta zona del cuerpo suele aparecer fragmentada o deformada por el paso del tiempo.

Mujer neandertal vestida con túnica de piel en un entorno rocoso, con la ilustración transparente de una pelvis sobre la cadera.
Los huesos pélvicos casi completos permitieron revisar con mejor base anatómica una discusión histórica de la paleoantropología sobre la cadera humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión gira en torno a la llamada Hipótesis del Dilema Obstétrico, una teoría que sostiene que la pelvis humana se moldeó bajo una tensión constante entre dos exigencias biológicas. Por un lado, el parto de crías con cerebros grandes requería un canal amplio; por otro, la locomoción erguida habría favorecido una estructura más angosta para mejorar la eficiencia al caminar. Esa interpretación dominó buena parte de los estudios sobre evolución humana durante décadas.

PUBLICIDAD

Los autores del estudio buscaron comprobar si esa tensión también se reflejaba en los neandertales, los parientes extinguidos más cercanos a Homo sapiens. La elección no fue casual. Este grupo también tenía cerebros voluminosos y una anatomía corporal robusta, de modo que ofrecía una oportunidad para poner a prueba si el mismo modelo explicaba su forma de nacer y desplazarse.

Para llevar adelante el análisis, el equipo aplicó métodos de antropología física, tomografías computadas y programas de reconstrucción tridimensional. Ese procedimiento permitió retirar de manera virtual el sedimento adherido a los fósiles y reconstruir las piezas sin intervenir el material original.

Más tarde, los investigadores compararon esos modelos con otros restos neandertales ya estudiados, entre ellos los de Tabun y Kebara, además de escaneos médicos de humanos actuales.

Manos con guantes azules sostienen un fósil pélvico sobre una mesa con calibre, pincel y microscopio.
La Hipótesis del Dilema Obstétrico sostiene que la pelvis humana evolucionó bajo una tensión entre el parto de crías con cerebros grandes y la locomoción bípeda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revelaron los fósiles analizados

Uno de los hallazgos apareció en el esqueleto infantil de Dederiyeh. Los rasgos característicos de la cadera neandertal ya estaban presentes a una edad muy temprana. Entre ellos figuraban alas ilíacas más abiertas y una pelvis relativamente corta en sentido anteroposterior respecto de su anchura. Ese dato sugiere que la forma básica de la cadera se establecía desde etapas iniciales del desarrollo, y no como resultado exclusivo del uso corporal posterior o de factores ambientales.

El estudio halló diferencias en la anatomía pélvica entre neandertales y humanos modernos. Los neandertales tenían la pelvis más ancha, pero las áreas relacionadas con el nacimiento eran similares a las de mujeres actuales. Los autores concluyeron que el mecanismo del parto habría sido similar en ambos grupos.

El nuevo estudio en neandertales cuestiona el dilema obstétrico como límite de la pelvis
El estudio halló que los neandertales tenían una pelvis más ancha, pero áreas vinculadas al nacimiento similares a las de las mujeres actuales, con un mecanismo de parto comparable (Créditos: Marcia Ponce de León and Christoph Zollikofer)

En cambio, las variaciones más claras aparecieron en los sectores asociados al desplazamiento. Los investigadores describieron en los neandertales una menor inclinación pélvica, una curvatura lumbar menos pronunciada y brazos de palanca musculares más cortos.

Ese conjunto anatómico parece asociado a estabilidad corporal y potencia, antes que a la eficiencia para recorridos extensos, una característica más ligada al cuerpo de los humanos contemporáneos.

Por qué el dilema obstétrico pierde fuerza

A partir de esa evidencia, el trabajo cuestiona la noción de que una abertura obstétrica más amplia implique necesariamente una desventaja para caminar. Si el ensanchamiento del canal de parto no reducía de forma decisiva la capacidad de locomoción en los neandertales, entonces la base del viejo dilema pierde fuerza como explicación universal de la evolución de la pelvis en el linaje humano.

Ilustración de perfil de una mujer neandertal caminando con prendas de piel y herramientas de piedra en un entorno rocoso.
Los autores propusieron que la principal presión evolutiva sobre la pelvis pudo haber enfrentado el parto con la estabilidad del suelo pélvico, y no con la marcha bípeda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación propone otra posibilidad. Según esa lectura, la presión evolutiva principal no habría enfrentado parto y marcha bípeda, sino parto y estabilidad del suelo pélvico. Esa región cumple una función de sostén para los órganos internos, de modo que una expansión excesiva del canal podría generar otros costos biomecánicos. La tensión clave habría estado entre el nacimiento de bebés con cráneos grandes y la necesidad de conservar una base pélvica firme.

La historia evolutiva de la cadera

El trabajo aporta una perspectiva de largo plazo sobre la evolución de la cadera. La comparación con fósiles de Australopithecus y especies tempranas de Homo indica que la pelvis ancha lateral de los neandertales sería un rasgo antiguo en la evolución humana. La forma más estrecha de adelante hacia atrás de nuestra especie sería una modificación posterior.

Un fósil de pelvis sobre sedimento junto a una brocha, un calibrador y etiquetas identificativas dentro de una cueva.
Las principales diferencias entre neandertales y humanos modernos aparecieron en sectores ligados al desplazamiento, con menor inclinación pélvica y una curvatura lumbar menos pronunciada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destaca por analizar pelvis fósiles completos, muy escasos, lo que antes obligaba a hacer inferencias y reconstrucciones parciales. Hallazgos previos generaron interpretaciones opuestas sobre el parto y la marcha de los neandertales, pero restos excepcionalmente preservados permitieron revisar esas hipótesis con mejor base anatómica.

El trabajo no cierra el debate, pero reorganiza una discusión histórica en paleoantropología. La pelvis, clave para distinguir sexo biológico en esqueletos antiguos, centra nuevamente la pregunta sobre qué fuerzas moldearon el cuerpo humano durante cientos de miles de años.

La publicación en PNAS deja abierta una investigación que podría cambiar la interpretación del parto, la biomecánica y la evolución de los parientes humanos antiguos.

Temas Relacionados

PrehistoriaSiriaEvolución humanaPaleontologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El eclipse lunar de agosto 2026: cuándo, dónde y cómo ver la “Luna de Sangre”

El fenómeno astronómico se podrá observar en toda la Argentina, resto de América, Europa y África. Cómo observarlo mejor y entre qué horas se desarrollará

El eclipse lunar de agosto 2026: cuándo, dónde y cómo ver la “Luna de Sangre”

Las musarañas podrían agrandar el hocico en invierno para afrontar mejor el frío

Un estudio analizó 136 cráneos de estas especies con garras largas y detectó cambios estacionales reversibles en distintas zonas de la cabeza. Los investigadores evalúan qué ventajas podría aportar esta transformación

Las musarañas podrían agrandar el hocico en invierno para afrontar mejor el frío

Dos sonidos, dos circuitos distintos: cómo el cerebro organiza la voz

Una investigación realizada en modelos animales y publicada en eNeuro identificó patrones neuronales completamente diferentes para los tipos de emisiones sonoras, un hallazgo que abre nuevas preguntas sobre los mecanismos detrás del habla y la comunicación

Dos sonidos, dos circuitos distintos: cómo el cerebro organiza la voz

Detectan microbios capaces de sobrevivir en el polo sur de la Luna: qué implica para las futuras misiones

Un estudio publicado en Science Advances plantea que ciertos organismos asociados a la presencia humana pueden persistir en áreas protegidas del satélite. El hallazgo obliga a revisar los protocolos de exploración

Detectan microbios capaces de sobrevivir en el polo sur de la Luna: qué implica para las futuras misiones

Cómo la ciencia intenta explicar los hábitos alimentarios más perturbadores del reino animal

Estudios y especialistas citados por National Geographic registraron conductas en distintas especies que la ciencia documentó con precisión, pero no logró justificar con ninguna explicación biológica ampliamente aceptada

Cómo la ciencia intenta explicar los hábitos alimentarios más perturbadores del reino animal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Totoro vuelve a los cines argentinos y revive una ternura compartida entre varias generaciones

Totoro vuelve a los cines argentinos y revive una ternura compartida entre varias generaciones

Campaña de salud gratis para este 22 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Solución casera para combatir el mal olor de pies con ingredientes de cocina

Super Astro Luna hoy jueves 20 de agosto: revisa el número y signo ganador

Sorteo Chontico Noche hoy, jueves 20 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

DEPORTES

La “situación irreversible” que afronta Julián Álvarez en Atlético Madrid tras la aparición de carteles en su contra

La “situación irreversible” que afronta Julián Álvarez en Atlético Madrid tras la aparición de carteles en su contra

Se pone en marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con dos partidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

En la única práctica del GP de Países Bajos, Franco Colapinto quedó 13° en una sesión con noticias alentadoras para Alpine

Ángel Di María puso en duda su futuro tras la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores: “Mi sueño era otro”

El “plan secreto” en un PowerPoint que convenció a Max Verstappen: la operación silenciosa de Red Bull para sellar su continuidad hasta 2030

ENTRETENIMIENTO

Neutrogena admite que dejó “desamparada” a Hayden Panettiere tras revelar su depresión posparto

Neutrogena admite que dejó “desamparada” a Hayden Panettiere tras revelar su depresión posparto

Betty la fea vuelve con nueva temporada, viejos amores y el reencuentro del Cuartel de las Feas

Jacob Elordi evita hablar de James Bond mientras presenta su nueva película: “Estoy de vacaciones”

“Me he destrozado el cuerpo”: la confesión de Alan Ritchson tras someterse a una transformación extrema para Reacher

“El personaje de Madre Gothel es fabuloso”, afirmó Kathryn Hahn al hablar de su debut en Enredados