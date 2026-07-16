Ciencia

La NASA detectó rastros de antiguos impactos de asteroides en Marte

Las muestras obtenidas bajo el cráter Jezero permitirían reconstruir ciclos de transformaciones cósmicas en una era anterior a la memoria geológica de nuestro planeta

Guardar
Google icon
Ilustración estilo lápiz a mano alzada de un rover en la superficie de Marte. Se aprecian rocas dispersas, un cielo anaranjado pálido y colinas lejanas.
El equipo científico estima que el terreno analizado por Perseverance en Marte tiene más de 3.900 millones de años y figura entre los más antiguos examinados en el planeta (Imagen ilustrativa Infobae)

El rover Perseverance de la NASA halló pruebas de antiguos impactos de asteroides en una secuencia rocosa de 75 metros en Broom Point, en el borde occidental del cráter Jezero en Marte. El equipo científico estima que ese terreno tiene probablemente más de 3.900 millones de años y figura entre los más antiguos examinados por un vehículo en el planeta.

El hallazgo apunta a un episodio de “bombardeo” de asteroides ocurrido hace más de 3.900 millones de años.

Los hallazgos, publicados en la revista Journal of Geophysical Research: Planets, ofrecen una perspectiva de una de las etapas más violentas de la historia temprana del sistema solar. Ken Farley, científico adjunto del proyecto Perseverance en Caltech, explicó que el rover explora una frontera geográfica y geológica que antecede a la formación de Jezero.

PUBLICIDAD

Farley señaló que Marte conserva un archivo antiguo que en la Tierra quedó fragmentado, deformado y borrado por la tectónica de placas. Esa diferencia convierte al planeta en un registro mejor preservado para estudiar una etapa geológica que ya no puede observarse de forma comparable en nuestro mundo.

VisualesIA - Marte, Órbita, Espacio, Primer plano
Ken Farley sostuvo que Marte conserva un archivo geológico antiguo que la Tierra perdió por la tectónica de placas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las huellas geológicas de impactos repetidos

Tras subir al borde occidental de Jezero a finales de 2024, el rover empezó a estudiar las zonas cercanas con sus instrumentos. En Broom Point detectó seis tipos de roca, entre ellas brechas, que son rocas compuestas por fragmentos angulares, alternadas con capas de polvo de roca finamente pulverizada.

PUBLICIDAD

Los fragmentos dentro de esas brechas presentan cavidades con burbujas de gas, una señal de que alguna vez estuvieron fundidos. El afloramiento también contiene abundantes perlas oscuras y vítreas, un rastro que el equipo relaciona sobre todo con impactos de asteroides.

Los científicos precisan que los volcanes pueden generar gotitas vítreas parecidas, aunque rara vez en tal cantidad. El texto añade que las perlas mayores rivalizan con las expulsadas por el impacto de Chicxulub en la Tierra.

La hipótesis sobre cómo se formó el paisaje

La repetición de varios tipos de roca a lo largo de toda la secuencia llevó al equipo a plantear impactos de alta energía una y otra vez en esa región del Marte temprano. Alex Jones, estudiante de doctorado en geología planetaria del Imperial College de Londres y autor principal del artículo, explicó que las capas registran impactos de distinto tamaño ocurridos a diferentes distancias del lugar donde se acumuló el material.

La misión ESCAPADE de NASA: dos satélites explorarán cómo Marte perdió su atmósfera
Ken Farley sostuvo que Marte conserva un archivo geológico antiguo que la Tierra perdió por la tectónica de placas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jones indicó que algunos de esos choques fueron muy grandes y lejanos, mientras otros ocurrieron cerca y fueron menores. Todos dejaron fragmentos que acabaron depositados en el mismo sector y formaron esta sección rocosa.

El equipo también plantea que varias capas pudieron surgir por interacción entre roca fundida y agua o hielo. Algunas parecen asociadas a flujos de detritos rápidos y rasantes, un proceso que en la Tierra puede aparecer cuando material fundido entra en contacto con agua o hielo y genera vapor de forma instantánea.

Otra pista está en la inclinación de varias capas, que supera los 80 grados y las deja casi en vertical. Según los científicos, esa pendiente resulta demasiado pronunciada para atribuirla solo al impacto que formó Jezero.

Las muestras que podrían fechar el “bombardeo” del Marte primitivo

La interpretación del equipo apunta a un doble impacto cósmico para explicar el paisaje. Primero se habría formado la cuenca de Isidis, de 1.900 kilómetros (1.200 millas) de ancho, que volcó e inclinó capas antes planas; después, otro asteroide habría creado Jezero, de 45 kilómetros (28 millas) de diámetro, y fracturado y elevado rocas que ya estaban inclinadas.

Para fechar esos episodios, Perseverance recogió dos muestras de núcleos llamadas Bell Island y Main River. Si una misión futura logra llevarlas a la Tierra, los análisis de laboratorio podrían precisar cuándo ocurrieron los impactos y con qué frecuencia golpearon al Marte primitivo y, por extensión, a la Tierra de aquella era.

El equipo busca poner fecha a unas capas que funcionan como un archivo directo de un cielo dominado por escombros y roca fundida. Si esa cronología se confirma en laboratorio, Marte podría ofrecer una reconstrucción del ritmo de impactos que marcó sus primeros tiempos.

Temas Relacionados

Rover PerseveranceCráter JezeroImpactos de AsteroidesGeología Planetariaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance en la enfermedad de Alzheimer: una nueva inmunoterapia mostró resultados alentadores

Un ensayo internacional con participación del Instituto Weizmann de Israel evaluó la seguridad de un anticuerpo que actúa sobre el sistema inmunológico y abre otra vía distinta a las placas de amiloide

Avance en la enfermedad de Alzheimer: una nueva inmunoterapia mostró resultados alentadores

¿El planeta escondido? Así fue el sorprendente hallazgo del exoplaneta más tenue jamás fotografiado

Un equipo internacional de astrónomos identificó un exoplaneta gigante, Beta Pictoris d, que permaneció oculto durante más de una década en uno de los sistemas estelares más estudiados, gracias a observaciones accidentales realizadas mientras exploraban otro planeta en la misma región. Los detalles publicados en The Astrophysical Journal Letters

¿El planeta escondido? Así fue el sorprendente hallazgo del exoplaneta más tenue jamás fotografiado

Microplásticos en el aire: ¿cuántos respiramos realmente al día?

El desgaste de neumáticos y la ropa sintética son los mayores emisores de fibras artificiales imperceptibles. Aunque se detectó su presencia dentro de tejidos humanos, los daños biológicos aún están en estudio

Microplásticos en el aire: ¿cuántos respiramos realmente al día?

Hibernación humana para llegar más lejos: la apuesta científica que podría hacer posible el viaje a Marte

Nuevos experimentos en biomedicina e ingeniería aeroespacial buscan las claves para llegar a donde ningún ser humano lo ha logrado

Hibernación humana para llegar más lejos: la apuesta científica que podría hacer posible el viaje a Marte

Las plantas responden a la luz solar en minutos y la ciencia acaba de descubrir por qué

Un estudio de dos universidades identificó una vía de señalización desconocida que reprograma la producción de proteínas vegetales antes de que los genes del núcleo celular entren en acción

Las plantas responden a la luz solar en minutos y la ciencia acaba de descubrir por qué
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Influencer Paola Chiappina pide apoyo para el rescate de su pareja y dos andinistas en el Huascarán: “Ya vamos a estar juntos”

Influencer Paola Chiappina pide apoyo para el rescate de su pareja y dos andinistas en el Huascarán: “Ya vamos a estar juntos”

¿Cómo identificar si el estrés está afectando tu salud? Estas son las señales que no debes ignorar

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar de tener pactos con el crimen organizado: “Es una narcotraficante”

INFOBAE AMÉRICA

Horario de verano permanente: estos son los efectos que podría tener en tu cuerpo y tu salud

Horario de verano permanente: estos son los efectos que podría tener en tu cuerpo y tu salud

Tres normas de una misma telaraña: el control ideológico de ciudadanos y empresas chinas fuera de su país

Uruguay activó la Alerta Amber para acelerar la búsqueda de niños desaparecidos con difusión masiva

Yamandú Orsi reveló que habla seguido con los ex presidentes Lacalle Pou y Sanguinetti: “Uruguay es así”

Estos son los 17 estados de EE. UU. bajo alerta por calidad del aire a niveles peligrosos por el humo

ENTRETENIMIENTO

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Mick Jagger vuelve a escribir tras Foreign Tongues: nuevas canciones sin destino fijo y el dilema del ADN Stones

Representante de Sam Neill confirma la causa de muerte oficial del actor

Confirmada la razón de la muerte de Sam Neill: el actor sufrió una neumonía, según su representante

Antes de Jason existió una madre rota: así será Crystal Lake