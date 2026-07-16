La NASA detectó rastros de antiguos impactos de asteroides en Marte

El equipo científico estima que el terreno analizado por Perseverance en Marte tiene más de 3.900 millones de años y figura entre los más antiguos examinados en el planeta (Imagen ilustrativa Infobae)

El rover Perseverance de la NASA halló pruebas de antiguos impactos de asteroides en una secuencia rocosa de 75 metros en Broom Point, en el borde occidental del cráter Jezero en Marte. El equipo científico estima que ese terreno tiene probablemente más de 3.900 millones de años y figura entre los más antiguos examinados por un vehículo en el planeta.

El hallazgo apunta a un episodio de “bombardeo” de asteroides ocurrido hace más de 3.900 millones de años.

Los hallazgos, publicados en la revista Journal of Geophysical Research: Planets, ofrecen una perspectiva de una de las etapas más violentas de la historia temprana del sistema solar. Ken Farley, científico adjunto del proyecto Perseverance en Caltech, explicó que el rover explora una frontera geográfica y geológica que antecede a la formación de Jezero.

PUBLICIDAD

Farley señaló que Marte conserva un archivo antiguo que en la Tierra quedó fragmentado, deformado y borrado por la tectónica de placas. Esa diferencia convierte al planeta en un registro mejor preservado para estudiar una etapa geológica que ya no puede observarse de forma comparable en nuestro mundo.

Ken Farley sostuvo que Marte conserva un archivo geológico antiguo que la Tierra perdió por la tectónica de placas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las huellas geológicas de impactos repetidos

Tras subir al borde occidental de Jezero a finales de 2024, el rover empezó a estudiar las zonas cercanas con sus instrumentos. En Broom Point detectó seis tipos de roca, entre ellas brechas, que son rocas compuestas por fragmentos angulares, alternadas con capas de polvo de roca finamente pulverizada.

PUBLICIDAD

Los fragmentos dentro de esas brechas presentan cavidades con burbujas de gas, una señal de que alguna vez estuvieron fundidos. El afloramiento también contiene abundantes perlas oscuras y vítreas, un rastro que el equipo relaciona sobre todo con impactos de asteroides.

Los científicos precisan que los volcanes pueden generar gotitas vítreas parecidas, aunque rara vez en tal cantidad. El texto añade que las perlas mayores rivalizan con las expulsadas por el impacto de Chicxulub en la Tierra.

PUBLICIDAD

La hipótesis sobre cómo se formó el paisaje

La repetición de varios tipos de roca a lo largo de toda la secuencia llevó al equipo a plantear impactos de alta energía una y otra vez en esa región del Marte temprano. Alex Jones, estudiante de doctorado en geología planetaria del Imperial College de Londres y autor principal del artículo, explicó que las capas registran impactos de distinto tamaño ocurridos a diferentes distancias del lugar donde se acumuló el material.

Ken Farley sostuvo que Marte conserva un archivo geológico antiguo que la Tierra perdió por la tectónica de placas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jones indicó que algunos de esos choques fueron muy grandes y lejanos, mientras otros ocurrieron cerca y fueron menores. Todos dejaron fragmentos que acabaron depositados en el mismo sector y formaron esta sección rocosa.

PUBLICIDAD

El equipo también plantea que varias capas pudieron surgir por interacción entre roca fundida y agua o hielo. Algunas parecen asociadas a flujos de detritos rápidos y rasantes, un proceso que en la Tierra puede aparecer cuando material fundido entra en contacto con agua o hielo y genera vapor de forma instantánea.

Otra pista está en la inclinación de varias capas, que supera los 80 grados y las deja casi en vertical. Según los científicos, esa pendiente resulta demasiado pronunciada para atribuirla solo al impacto que formó Jezero.

PUBLICIDAD

Las muestras que podrían fechar el “bombardeo” del Marte primitivo

La interpretación del equipo apunta a un doble impacto cósmico para explicar el paisaje. Primero se habría formado la cuenca de Isidis, de 1.900 kilómetros (1.200 millas) de ancho, que volcó e inclinó capas antes planas; después, otro asteroide habría creado Jezero, de 45 kilómetros (28 millas) de diámetro, y fracturado y elevado rocas que ya estaban inclinadas.

Para fechar esos episodios, Perseverance recogió dos muestras de núcleos llamadas Bell Island y Main River. Si una misión futura logra llevarlas a la Tierra, los análisis de laboratorio podrían precisar cuándo ocurrieron los impactos y con qué frecuencia golpearon al Marte primitivo y, por extensión, a la Tierra de aquella era.

PUBLICIDAD

El equipo busca poner fecha a unas capas que funcionan como un archivo directo de un cielo dominado por escombros y roca fundida. Si esa cronología se confirma en laboratorio, Marte podría ofrecer una reconstrucción del ritmo de impactos que marcó sus primeros tiempos.