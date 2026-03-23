El hallazgo de gemas fluorescentes en Marte plantea nuevos enigmas sobre el planeta rojo

El róver Perseverance de la NASA descubre depósitos de corindón fluorescente en el cráter Jezero de Marte, sorprendiendo a la comunidad científica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de gemas fluorescentes en Marte ha despertado el interés de la comunidad científica internacional. El róver Perseverance de la NASA detectó en el cráter Jezero depósitos minerales de corindón, un material que, en sus formas transparentes, da origen a los rubíes y zafiros en la Tierra.

Según un reportaje publicado por la revista especializada National Geographic España, este descubrimiento fue presentado por la investigadora Ann Ollila, de la institución científica estadounidense Laboratorio Nacional de Los Álamos, durante la Conferencia Lunar and Planetary Science de Texas, marcando un avance en la comprensión de la geología marciana.

El hallazgo resulta relevante porque, hasta ahora, se creía que estas piedras preciosas solo podían formarse en contextos geológicos con movimientos tectónicos, una característica ausente en Marte. La identificación de los cristales se realizó durante la exploración de una roca denominada Hampden River, donde el róver empleó instrumentos avanzados para analizar su composición química y estructura.

El hallazgo de gemas en Marte evidencia procesos geológicos distintos a los terrestres, dada la ausencia de movimientos tectónicos en el planeta rojo (EFE/SIPA/ais/Archivo)

En ese mismo contexto, el equipo científico detectó indicios similares en otros puntos del cráter, como los guijarros Coffee Cove y Smiths Harbour, lo que refuerza la noción de que no se trata de un fenómeno aislado.

Método de identificación y análisis de los minerales en el cráter Jezero

La detección de estas gemas microscópicas fue posible gracias al uso de la SuperCam, un instrumento del róver Perseverance que utiliza sensores y láseres para inducir luminiscencia en los materiales, permitiendo distinguir la composición química de los objetos geológicos con una precisión semejante a la que se logra en laboratorios de la Tierra.

El análisis espectral reveló que los granos encontrados en Marte poseen una estructura equivalente a la de las piedras preciosas terrestres, aunque su denominación depende de los metales presentes en su interior.

El análisis espectral mediante SuperCam permitió determinar que las gemas marcianas tienen una estructura similar a las piedras preciosas terrestres, pese a su pequeño tamaño (Photo illustration by NASA via Getty Images)

El empleo de esta tecnología hizo posible identificar depósitos de corindón en diferentes áreas del cráter Jezero. Esto sugiere la presencia de un proceso geológico que favorece la aparición de estos minerales en distintas zonas del planeta rojo.

Diferencias en la formación de corindón entre Tierra y Marte

En la Tierra, el corindón suele estar asociado a procesos de tectónica de placas en entornos ricos en aluminio. Aunque el planeta carece de placas tectónicas activas, lo que obliga a buscar explicaciones alternativas para la presencia de estas gemas.

La distinción fundamental reside en el contexto geológico: mientras que en nuestro planeta la formación de rubíes y zafiros está ligada al movimiento de placas, en Marte la carencia de esta actividad plantea un enigma sobre el origen de estos cristales.

Científicos señalan que la formación de corindón en Marte se atribuye a impactos de meteoritos que generan presión y calor extremos en regiones ricas en aluminio

Este contraste llevó a los científicos a reconsiderar los mecanismos capaces de generar las condiciones extremas de presión y temperatura necesarias para la formación de corindón fuera de la Tierra.

Hipótesis sobre el origen geológico: impactos de meteoritos

La principal hipótesis presentada por los especialistas indica que la formación de corindón en Marte se debe al impacto de meteoritos contra la superficie marciana, lo que genera la presión y el calor necesarios para comprimir el polvo rico en aluminio y transformarlo en estructuras cristalinas similares a rubíes y zafiros.

El experto Allan Treiman, del instituto de investigación planetaria de Estados Unidos Lunar and Planetary Institute, expresó su sorpresa por el hallazgo. Explicó que existen afloramientos ricos en aluminio y señales de impacto en otras áreas del planeta rojo. En sus palabras, “la existencia de estos minerales se comprende a la luz de los datos actuales”.

Expertos del Laboratorio Nacional de Los Álamos y el Lunar and Planetary Institute destacan que este descubrimiento redefine la comprensión de la geología marciana y el origen de minerales preciosos

Características físicas de las gemas y límites del estudio actual

Las formaciones de corindón detectadas tienen un tamaño de apenas cero coma dos milímetros de diámetro. Este reducido tamaño impide que las cámaras convencionales muestren su brillo o color real a simple vista. Cuando las ilumina el haz de la SuperCam, las gemas emiten luz que permite diferenciarlas bajo la capa de polvo que las cubre.

La investigadora Ann Ollila comunicó su interés por analizar estas muestras en un laboratorio terrestre para verificar su coloración. Lamentó que, debido a la decisión de la NASA de no trasladar muestras desde Marte, esa opción se encuentre descartada en la actualidad.