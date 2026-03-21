Descubren en la Amazonía una araña que imita a un hongo para sobrevivir

La araña Taczanowskia waska, hallada en Ecuador, imita a un hongo parásito para evitar a sus depredadores en la Amazonía (Gentileza, estudio “The Cordyceps spider”: Taczanowskia waska sp. nov. (Araneae: Araneidae), a new spider species and a novel case of mimicry of an araneopathogenic fungus (Cordycipitaceae: Gibellula), publicado en Zootaxa)

El hallazgo de una nueva especie de araña en la Amazonía ecuatoriana que imita un hongo parásito sorprendió a la comunidad científica y renovó el interés por la biodiversidad y las estrategias de camuflaje animal, según reportó The New York Times.

El descubrimiento, liderado por el herpetólogo Alexander Bentley y el curador de arácnidos David Ricardo Díaz-Guevara, revela facetas desconocidas de los ecosistemas amazónicos y plantea nuevos desafíos para la identificación de formas de vida ocultas por mimetismo.

La especie, denominada Taczanowskia waska, representa un ejemplo inédito de mimetismo defensivo en arácnidos. Esta araña simula estar infectada por un hongo parásito del género gibellula, lo que le permite evitar a sus depredadores. El hallazgo amplía el conocimiento sobre la riqueza biológica amazónica y demuestra que aún existen mecanismos evolutivos sorprendentes.

Durante una expedición nocturna en agosto, Bentley —fundador de la fundación Waska Amazonía— se topó con lo que parecía ser un cordyceps, un hongo célebre por parasitar insectos. Sin embargo, al manipularlo, observó que la masa amarilla se movía autónomamente.

Investigadores identifican en la Amazonía ecuatoriana una estrategia de mimetismo defensivo inédita en arácnidos tropicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espécimen fue recolectado, examinado y compartido en la plataforma iNaturalist, donde usuarios identificaron que se trataba de una araña imitando la apariencia de un hongo parásito.

Díaz-Guevara, curador de arácnidos en el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, analizó el ejemplar bajo el microscopio y confirmó que era una especie completamente nueva. En colaboración con la investigadora Nadine Dupérré del Museo de la Naturaleza de Hamburgo, los hallazgos fueron publicados en la revista Zootaxa.

Mimetismo fúngico: una defensa evolutiva sorprendente

El caso de Taczanowskia waska constituye uno de los ejemplos más notables de mimetismo en arácnidos. La araña exhibe prolongaciones abdominales que reproducen los cuernos y estambres de los hongos parásitos, simulando el “cuerpo fructífero” que emerge del huésped fallecido. Esta estrategia le permite pasar inadvertida ante depredadores.

Los hongos gibellula inician su ciclo cuando las esporas se adhieren a invertebrados, invadiendo sus tejidos y, en ocasiones, controlando su comportamiento antes de matarlos. Por ello, se les conoce como “hongos zombis”. “La evolución permitió que una araña comprenda que si se parece a algo muerto, tiene más oportunidades de sobrevivir”, explicó Díaz-Guevara a The New York Times.

Características y singularidad de la nueva especie

La identificación de Taczanowskia waska requirió la colaboración de expertos y la participación ciudadana en iNaturalist. Díaz-Guevara estudió en laboratorio su comportamiento de caza y anatomía. A diferencia de otras tejedoras de orbe, esta araña no construye telas para atrapar presas, sino que acecha y embosca, atrapando a sus víctimas al vuelo con sus patas delanteras, lo que dificulta su observación y clasificación.

La Taczanowskia waska no teje telas, sino que embosca a sus presas en pleno vuelo, lo que complica su estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El género está poco documentado, con solo ocho especies descritas desde 1879 y escasas muestras conocidas, en su mayoría hembras. Los machos, mucho más pequeños, rara vez se recolectan.

Dupérré destacó la importancia de estos hallazgos en áreas poco exploradas. La confirmación de una nueva especie validada científicamente posiciona a la araña como un descubrimiento relevante en el contexto de la biodiversidad amazónica.

Rol ecológico y valor científico de los arácnidos amazónicos

El descubrimiento reabre el debate sobre el papel ecológico de los arácnidos en la Amazonía, en especial de la familia Araneidae. Estas especies contribuyen al control de poblaciones de insectos y al equilibrio de los ecosistemas tropicales.

El World Spider Catalog registra más de 53.000 especies conocidas de arañas, pero los científicos creen que podrían existir hasta 100.000 sin describir, lo que evidencia la magnitud de lo desconocido, incluso en regiones investigadas.

El camuflaje de la araña simula el cuerpo fructífero de hongos gibellula, dificultando su detección por depredadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes coinciden en que los arácnidos cumplen funciones cruciales para la salud de los hábitats, aunque su escasa representación en colecciones científicas deja muchas incógnitas sobre su comportamiento y biología.

Impacto y perspectivas del hallazgo

El caso de Taczanowskia waska generó entusiasmo en la comunidad científica internacional. Gustavo Hormiga, de la Universidad George Washington, subrayó lo “asombroso” del mimetismo, destacando la sofisticación de la estrategia defensiva.

Hormiga sugirió que no parecer una araña puede suponer una ventaja, especialmente si la apariencia imita a un organismo que pasa desapercibido para depredadores o presas. Algunos expertos plantean, además, que la araña podría utilizar señales químicas para atraer a sus presas.

Bentley enfatizó el valor de los invertebrados menos estudiados y su aporte al conocimiento de la naturaleza amazónica. Lo que muchos consideran extraño o inquietante puede resultar ser una auténtica sorpresa científica, ampliando la visión sobre la complejidad del mundo natural.