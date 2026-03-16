Un insecto tropical asombra a la ciencia por cambiar de color para camuflarse en la selva

Un insecto hoja de color rosa brillante, con un cuerpo que imita perfectamente una hoja, se posa sobre una rama en una muestra fascinante de camuflaje natural. ( Universidad de St Andrews)

Un insecto propio de la selva tropical, el Arota festae, sorprendió a la comunidad científica por su capacidad para transformar su coloración de rosa brillante a verde en apenas once días. Este mecanismo de camuflaje, observado este mes por un equipo internacional en la Isla Barro Colorado de Panamá, permite al katídido pasar inadvertido entre la vegetación, según informó Phys.org.

El color rosa intenso de este grillo de matorral, presente al emerger, coincide con la abundancia de hojas jóvenes de tonalidades similares en el bosque. De este modo, el insecto puede camuflarse eficazmente entre la vegetación y reducir el riesgo de ser detectado por depredadores. Cuando las hojas maduran y se tornan verdes, el insecto también adquiere esa coloración, asegurando su invisibilidad ante las amenazas.

El descubrimiento fue realizado cuando científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la Universidad de St Andrews, la Universidad de Reading y la Universidad de Ámsterdam detectaron a una hembra adulta de Arota festae bajo una luz artificial en Panamá.

El ejemplar fue mantenido en condiciones naturales para documentar la evolución de su color durante el proceso. Las imágenes recopiladas diariamente evidenciaron la transición del vividísimo rosa inicial a un verde convencional después de once días. Posteriormente, el insecto sobrevivió el tiempo suficiente para reproducirse y murió al mes siguiente.

Estrategia de camuflaje y adaptación en la selva tropical

Un insecto hoja de color rosa brillante, con un cuerpo que imita perfectamente una hoja, se posa sobre una rama en una muestra fascinante de camuflaje natural. ( Universidad de St Andrews)

El equipo internacional propuso que este fenómeno responde a lo que denominan “enverdecimiento retardado”, un proceso habitual en plantas tropicales. En este, las hojas jóvenes aparecen en tonos rosados o rojizos antes de volverse verdes con la madurez.

En la Isla Barro Colorado, cerca de un tercio de las especies vegetales muestran hojas jóvenes de colores llamativos durante todo el año. Este entorno proporciona oportunidades idóneas para que especies como Arota festae se disimulen entre la vegetación circundante. Según los investigadores citados por Phys.org, este camuflaje adaptativo acompaña los cambios estacionales del bosque, afinando la defensa contra los depredadores.

El autor principal del estudio, Dr. Benito Wainwright, indicó a Phys.org: “En lugar de ser una peculiaridad genética extraña, esto puede constituir una estrategia de supervivencia ajustada al ciclo vital de las hojas que el insecto trata de imitar”.

Un hallazgo inédito en la evolución de los katídidos

Los katídidos rosados fueron documentados por la literatura científica desde 1878, aunque generalmente se consideraban mutaciones poco comunes y desventajosas.

Es la primera ocasión en que se registra la transición completa de color en una sola etapa vital de un katídido, lo que redefine el conocimiento sobre la adaptabilidad cromática de estos insectos.

El coautor del estudio, Dr. Matt Greenwell, subrayó en Phys.org la complejidad de los ecosistemas tropicales: “Uno pensaría que un insecto rosa intenso se destacaría en un bosque mayormente verde, como lo haría un trabajador con chaleco reflectante ante los depredadores”.

Sin embargo, el hecho de que este insecto adapte gradualmente su tono al ritmo de las hojas que imita resalta la plasticidad del entorno selvático y representa un notable ejemplo de camuflaje animal en acción.

Biología y mecanismos del cambio de color en Arota festae

Vista de la isla Barro Colorado de Panamá. Un equipo internacional de allí detectó el camuflaje (EFE/Alejandro Bolívar/Archivo)

Arota festae es un katídido de tamaño mediano, comúnmente de color verde claro y alas delanteras anchas que simulan hojas. El fenómeno del cambio de color no se produce por mecanismos neuronales instantáneos, como ocurre en los camaleones, sino a través de procesos hormonales y morfológicos más lentos, relacionados con la degradación o modificación de pigmentos. Este cambio progresivo, estudiado en un solo ejemplar en condiciones naturales y de laboratorio, sugiere que el entorno inmediato, la dieta y el contacto visual con las plantas influyen en la transición cromática del insecto.

El registro de una coloración rosa, más propia de hojas enrojecidas por el enverdecimiento retardado, permite a Arota festae beneficiarse de una estrategia de mimetismo conocida como “mascarada”, en la que el animal no solo se camufla por color, sino que se asemeja a un objeto inanimado del entorno, como una hoja. Este tipo de camuflaje, aunque común en algunos insectos de zonas tropicales, raras veces implica una transición cromática tan marcada en la vida adulta de un individuo.

Relevancia ecológica y evolución del camuflaje

El caso de Arota festae abre nuevas líneas de investigación sobre el significado adaptativo de la variación cromática en insectos. La existencia de diferentes morfos, incluyendo uno que imita hojas con necrosis, podría alterar las estrategias de búsqueda de los depredadores y disminuir la probabilidad de ataque. Además, sugiere que la presión selectiva en ambientes de alta diversidad vegetal puede favorecer mecanismos de camuflaje dinámicos.

El estudio de este insecto contribuye a entender cómo la interacción entre animales y plantas, así como la variabilidad en los microhábitats, impulsa la evolución de estrategias antidepredatorias en la selva tropical. A diferencia de otros ortópteros, donde el cambio de color suele estar asociado a distintas etapas del desarrollo, en Arota festae la transición cromática ocurre dentro de una misma etapa, lo que la convierte en un modelo único para explorar la plasticidad fenotípica en el reino animal.