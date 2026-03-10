¿La música fuerte en el gimnasio aporta motivación extra? Lo que descubrió la ciencia

Un estudio estadounidense demostró que bajar el volumen de la música en el gimnasio no afecta la motivación ni el esfuerzo durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar con música fuerte parece ser la norma en los gimnasios, pero ¿realmente hace la diferencia en la motivación?

Científicos de los Estados Unidos se pusieron a revisar ese tipo de práctica y revelaron que bajar el volumen durante las clases grupales no cambia la energía ni el esfuerzo de quienes entrenan.

El volumen alto, lejos de sumar ánimo, expone a un riesgo innecesario para la salud auditiva, según el estudio que publicaron en la revista especializada JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Música fuerte, ¿energía real?

El riesgo de daño auditivo en clases grupales de fitness aumenta cuando la música supera los 85 decibeles, frecuente en gimnasios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño auditivo por exposición a ruidos intensos afecta a una de cada cuatro personas adultas. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos ya advirtió sobre el peligro de sonidos superiores a 85 decibeles A (dBA), una cifra que en los gimnasios muchas veces se supera durante las clases grupales.

Durante años, la idea de que la música fuerte impulsa el ánimo y el rendimiento físico se instaló en el imaginario colectivo.

La investigación fue liderada por Kaitlin Hori, Choo Phei Wee, Nicholas Liu, John Parsons y Janet Choi. Pertenecen a la Escuela de Medicina Keck, el Instituto de Ciencia Clínica y Traslacional del Sur de California y el Departamento Caruso de Otorrinolaringología–Cirugía de Cabeza y Cuello de la Universidad del Sur de California.

El equipo de investigadores buscó poner a prueba ese concepto en un entorno real y con parámetros objetivos, para determinar si la motivación realmente depende del volumen.

La percepción de esfuerzo físico se mantuvo inalterada en clases con volumen habitual y reducido, según la escala Borg CR-10. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

Intentaron responder si una reducción concreta en el volumen de la música mantenía la intensidad percibida del ejercicio y protegía la salud auditiva, sin modificar la sensación de motivación.

También se analizaron las percepciones personales sobre el volumen y los síntomas auditivos posteriores a las clases, como el tinnitus, para orientar futuras estrategias de prevención.

Así se midió la motivación en el fitness

La investigación publicada en JAMA Otolaryngology resalta que solo el 2,1% de los participantes utilizó protección auditiva durante el entrenamiento. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se realizó en un gimnasio de Los Ángeles durante febrero de 2025 y reunió a 189 participantes, en su mayoría mujeres, con una edad promedio de 28 años.

Las clases grupales, de una hora y con rutinas de pesas, se dividieron en dos grupos: uno con la música al volumen habitual y otro con una reducción promedio de 3 dBA.

Se colocaron medidores de decibeles en distintos puntos del salón para captar la variabilidad del sonido.

El 14,8% de los asistentes a clases grupales experimentó tinnitus tras exponerse a música fuerte durante el entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio en las sesiones típicas fue de 91,4 dBA y en las más silenciosas de 88,5 dBA. Al finalizar cada clase, los asistentes completaron encuestas sobre esfuerzo físico, preferencia de volumen y síntomas auditivos.

La percepción de esfuerzo se evaluó con la escala Borg CR-10, donde 0 equivale a descanso y 10 al máximo esfuerzo.

El análisis estadístico ajustó variables como edad, nivel educativo, tamaño de clase e instructor, para asegurar la robustez de los resultados.

Energía sin estridencias

Reducir el volumen de la música en gimnasios no disminuye el ánimo, pero sí puede prevenir la pérdida de audición inducida por ruido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia registrada en la escala Borg entre las clases con volumen alto y bajo fue de −0,66, una cifra que no representa un cambio relevante en términos médicos.

Para los participantes, esa diferencia mínima significó que al bajar el volumen de la música no sintieron menos esfuerzo ni disminuyó su motivación durante el entrenamiento. La experiencia física se mantuvo igual, independientemente del nivel sonoro.

Solo el 2,1% de los asistentes usó protección auditiva durante las clases y el 14,8% reportó tinnitus, un zumbido en los oídos, después de entrenar. El nivel promedio que los participantes calificaron como “justo” fue de 88,7 dBA.

El análisis estadístico corroboró que al reducir el volumen de la música no se produjeron cambios notorios en la motivación ni en la energía con la que se realizó el ejercicio.

“Reducir el volumen de la música en clases grupales de entrenamiento no condujo a reducciones significativas en la percepción de esfuerzo y puede reducir el riesgo de pérdida de audición inducida por ruido”, afirmaron los investigadores.

Consejos para cuidar los oídos sin perder el ritmo

El equipo investigador recomienda informar sobre riesgos auditivos, usar medidores de sonido y ofrecer protección auditiva en los gimnasios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo recomendó informar a instructores y asistentes sobre los riesgos auditivos, ofrecer protección en los gimnasios y utilizar medidores de sonido en tiempo real como parte de las prácticas más seguras.

Reconocieron limitaciones: el estudio no fue aleatorizado ni multicéntrico y se realizó en un solo gimnasio, lo que puede limitar la generalización de los resultados. Además, la música y las rutinas variaron según el instructor, lo que podría influir en la motivación.

Los investigadores dejaron en claro que la música fuerte no suma motivación ni esfuerzo, pero sí puede restar salud auditiva. Bajar el volumen no baja el ánimo en el entrenamiento y sí protege los oídos de lesiones evitables.