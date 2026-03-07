Ciencia

Un debate científico podría reescribir la historia del Tyrannosaurus rex y su forma de moverse

La comunidad paleontológica discute si este depredador gigante podía realmente correr como las aves, impulsando investigaciones que exploran los límites del conocimiento sobre los dinosaurios

El estudio sobre el Tyrannosaurus
El estudio sobre el Tyrannosaurus rex revela que este dinosaurio podía correr usando solo la punta de los pies, optimizando su velocidad y agilidad (Foto: Museo für Naturkunde)

El reciente descubrimiento sobre el Tyrannosaurus rex ha despertado interés en la paleontología al revelar que este dinosaurio, de aproximadamente 8 toneladas, pudo haber corrido usando la punta de sus pies, similar a la forma en que lo hacen las aves actuales. El hallazgo surge tras un análisis detallado de la estructura ósea y la posible biomecánica de sus extremidades posteriores: los paleontólogos sugieren que el T. rex no desplazaba todo su peso sobre la planta del pie al correr.

Combinando los datos óseos y los resultados de simulaciones con modelos digitales, el equipo interpretó que la locomoción era digitígrada y no plantígrada. Esta interpretación supone un cambio respecto a la imagen tradicional del T. rex, que lo representaba con una marcha plana y pesada.

Un equipo internacional de paleontólogos utilizó datos fósiles y modelos digitales para reconstruir la postura y el movimiento probable de las patas del Tyrannosaurus rex. Mediante simulaciones y comparaciones con aves modernas, los investigadores proponen que este depredador empleaba una locomoción digitígrada, es decir, apoyándose en los dedos y no en toda la planta del pie.

El estudio, publicado en la revista científica Royal Society Open Science, refuerza la hipótesis de una mayor eficiencia y velocidad en la persecución de presas ágiles, modificando la percepción sobre su agilidad y adaptabilidad.

El peso estimado de 8
El peso estimado de 8 toneladas del Tyrannosaurus rex no impedía que ejerciera una marcha eficiente apoyándose principalmente en los dedos (REUTERS/Denis Balibouse)

Por qué el estudio puede revolucionar lo que se conocía

El análisis que respalda la hipótesis sobre la locomoción digitígrada del Tyrannosaurus rex se basa en una combinación de estudio fósil tradicional y herramientas digitales avanzadas. Los paleontólogos recopilaron datos precisos de huesos fosilizados de las extremidades traseras de varios ejemplares de T. rex, centrándose en la morfología de los pies y las articulaciones. Luego emplearon modelos 3D generados por ordenador para simular distintos patrones de marcha y evaluar la distribución del peso durante el desplazamiento.

Utilizando técnicas de biomecánica computacional, los expertos compararon los resultados obtenidos con los patrones de locomoción observados en aves actuales, cuyos movimientos están bien documentados tanto en laboratorio como en la naturaleza.

El proceso incluyó la recreación digital del esqueleto completo del T. rex y la simulación de fuerzas ejercidas en cada paso, lo que permitió estimar con mayor precisión cómo se habría desplazado el animal sobre diferentes tipos de terreno.

El estudio es uno de los primeros en aplicar modelos biomecánicos tan detallados a un dinosaurio de gran tamaño. Estos métodos han permitido a los científicos descartar la hipótesis previa de una marcha plantígrada en favor de una locomoción digitígrada, que reduciría el impacto sobre las articulaciones y optimizaría la velocidad y eficiencia en la caza.

La locomoción digitígrada del T.
La locomoción digitígrada del T. rex fortalece la conexión evolutiva entre los dinosaurios terópodos y las aves modernas, destacando similitudes anatómicas clave REUTERS/Denis Balibouse

Implicancias para la comprensión del comportamiento del T. rex

El hecho de que el Tyrannosaurus rex pudiera correr sobre la punta de los pies sugiere que este depredador era mucho más ágil de lo que se pensaba. Al adoptar una locomoción digitígrada, el T. rex habría tenido la capacidad de acelerar rápidamente y maniobrar con mayor facilidad, lo que resulta esencial para la caza de presas veloces.

Este cambio en la interpretación de su biomecánica también implica una revisión de las estrategias de caza atribuidas a esta especie, ya que podría haber sido capaz de emboscar o perseguir animales con movimientos bruscos y repentinos.

Según los autores del estudio, el diseño anatómico de las patas traseras y la disposición de los músculos le permitían soportar su considerable peso sin sacrificar la velocidad. El T. rex podía emplear técnicas de acecho y persecución similares a las de grandes depredadores modernos, adaptando su comportamiento a las condiciones de su entorno.

Comparaciones con otros animales actuales

La locomoción digitígrada observada en el Tyrannosaurus rex guarda similitud con la de muchas aves actuales, como los avestruces, que utilizan la punta de los dedos para correr a gran velocidad. Este patrón también se observa en algunos mamíferos depredadores, cuyas adaptaciones anatómicas les permiten movimientos rápidos y eficientes. La comparación con estos animales actuales proporciona un marco de referencia útil para comprender la función de los huesos y las articulaciones del T. rex.

Las comparaciones con avestruces y
Las comparaciones con avestruces y otros animales actuales brindan un nuevo marco para entender la evolución de la locomoción en grandes depredadores (REUTERS/Edgar Su)

Al analizar las similitudes estructurales entre el T. rex y las aves, los científicos refuerzan el vínculo evolutivo entre los dinosaurios terópodos y las especies aviares modernas. Los resultados sugieren que la transición hacia una locomoción más eficiente pudo haber comenzado mucho antes de lo que se creía, y que el T. rex representa un ejemplo temprano y extremo de esta adaptación.

Reacciones de la comunidad científica y posibles futuras investigaciones

La publicación de este hallazgo ha dado pie a debates dentro de la comunidad paleontológica: por un lado, algunos especialistas ven en el empleo de modelos biomecánicos tan detallados una oportunidad para reinterpretar la locomoción de otros grandes dinosaurios; por otro, otros paleontólogos cuestionan la fiabilidad de estas simulaciones y piden estudios adicionales para corroborar los resultados.

El propio equipo responsable del estudio, difundido ha señalado la necesidad de ampliar el muestreo de fósiles y perfeccionar los modelos digitales para explorar variaciones entre individuos de diferentes tamaños y edades. Estos descubrimientos permitirían comprender con mayor precisión la evolución de la locomoción en los dinosaurios y su legado en las especies actuales.

