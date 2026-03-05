Misión Artemisa III: ¿cuáles son las razones de la NASA para no enviar humanos a la Luna?

Para reducir los plazos entre misiones, la NASA prevé acelerar la fabricación y estandarizar la configuración de sus cohetes, con el objetivo de realizar cuatro lanzamientos entre 2027 y 2030. REUTERS/Joe Skipper. REUTERS/Joe Skipper

La NASA anunció cambios radicales en el programa Artemis, que busca regresar humanos a la superficie lunar después de más de cinco décadas. Días atrás, la agencia espacial confirmó que Artemisa III, prevista para 2027, no llevará astronautas a la Luna. En su lugar, la misión se centrará en realizar un vuelo de prueba para ensayar maniobras entre la cápsula Orión y los módulos de alunizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Además, los tripulantes probarán nuevos trajes espaciales en órbita lunar.

La decisión responde a la necesidad de perfeccionar los procedimientos y la tecnología antes de un alunizaje tripulado. De acuerdo con declaraciones oficiales, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, también busca reducir los riesgos asociados con el programa y ajustar la frecuencia de lanzamientos. Según la revista Smithsonian Magazine, los humanos no regresarán a la superficie lunar hasta la misión Artemisa 4, programada para 2028, y existe la posibilidad de que la agencia intente otro alunizaje ese mismo año.

En este marco, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, informó que la agencia revisó la hoja de ruta de Artemis tras identificar obstáculos técnicos y logísticos. El nuevo plan prioriza la seguridad de los astronautas y la validación de todas las etapas críticas del viaje lunar. La NASA prevé realizar cuatro misiones en los próximos tres años, con el objetivo de recuperar la cadencia de lanzamientos que caracterizó a los programas espaciales de la década de 1960.

Cambios en el cronograma y objetivos de Artemis

En esta nueva fase, la agencia espacial estadounidense optó por transformar Artemis 3 en una misión de prueba tecnológica. El encuentro orbital entre Orión y los módulos de SpaceX o Blue Origin permitirá a los ingenieros evaluar sistemas de acoplamiento y transferencia, esenciales para el éxito de futuras expediciones tripuladas. De acuerdo con información de The Guardian, este ajuste responde a retrasos acumulados y fallos recientes en los ensayos de los cohetes y cápsulas.

Por otra parte, Artemis 2 mantiene su calendario para abril próximo, cuando llevará a una tripulación en un vuelo alrededor de la Luna. Sin embargo, tanto en Artemis 1 como en las pruebas de este año, la NASA detectó fugas de hidrógeno y problemas en el flujo de helio, lo que obligó a revisar los protocolos de seguridad. Según el Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial de la NASA, el informe anual de febrero de 2025 identificó “varios riesgos significativos a nivel de misión” para Artemis 3.

El administrador Isaacman subrayó que el ritmo actual de lanzamientos resultaba insuficiente para mantener la preparación operativa del equipo. Durante una conferencia de prensa, señaló que las misiones del programa Apolo se lanzaban, en promedio, cada tres meses. Por ello, la NASA busca acelerar la fabricación y normalizar la arquitectura de sus cohetes para alcanzar una frecuencia de lanzamiento de diez meses.

La experiencia de los programas Gemini y Apolo como referencia

La estrategia revisada toma como modelo la dinámica de misiones de los programas Gemini y Apolo. En los años 60, la NASA realizó una serie de vuelos tripulados en rápida sucesión, que permitieron validar tecnologías, entrenar equipos y resolver problemas antes de intentar el alunizaje. El Proyecto Gemini ejecutó doce misiones entre 1964 y 1966, muchas de ellas con tripulación, y el programa Apolo realizó vuelos de verificación y aproximación lunar antes de lograr que el Apolo 11 llegara a la superficie en 1969.

Expertos en política espacial consideran acertada la decisión de posponer el alunizaje de Artemisa 3. James Muncy, consultor de PoliSpace, declaró a The New York Times que el nuevo enfoque resulta menos riesgoso y más realista. Jack Kiraly, de la Sociedad Planetaria, opinó en Science News que priorizar los desafíos técnicos y científicos permitirá a la NASA reducir las presiones políticas y presupuestarias.

En paralelo, la agencia prevé estandarizar la configuración de su cohete SLS y aumentar el número de funcionarios internos, con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas. Actualmente, el 75 % de la plantilla de la NASA está compuesta por contratistas, según precisó Isaacman.

Qué implica la postergación del regreso humano a la Luna

Esta redefinición del programa Artemis implica que ningún astronauta pisará la superficie lunar antes de 2028. En cambio, la misión Artemis 4 asumirá el reto de concretar el primer alunizaje tripulado tras más de cinco décadas. De acuerdo con The Guardian, la agencia estadounidense también podría intentar un segundo descenso ese mismo año, dependiendo de los avances tecnológicos y la disponibilidad presupuestaria.

Para reducir los plazos entre misiones, la NASA prevé acelerar la fabricación y estandarizar la configuración de sus cohetes, con el objetivo de realizar cuatro lanzamientos entre 2027 y 2030. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

El objetivo inmediato de la NASA es dividir los desafíos en etapas manejables, volar con mayor frecuencia y asegurar que cada elemento crítico funcione correctamente antes de exponer a los astronautas a los riesgos del alunizaje. Según el administrador asociado Amit Kshatriya, la nueva cadencia de vuelos incrementará la confiabilidad y la seguridad del programa.

El éxito del nuevo cronograma dependerá de la capacidad de la NASA y sus socios industriales para resolver los problemas técnicos y cumplir los plazos revisados. Tanto SpaceX como Blue Origin enfrentan desafíos en el desarrollo de los módulos de aterrizaje, mientras que el sistema de lanzamiento SLS continúa en proceso de optimización.

La comunidad científica y la industria aeroespacial seguirán de cerca la evolución del programa. El regreso de los humanos a la Luna, ahora previsto para 2028, marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial, condicionado por la rigurosidad técnica y la gestión eficiente de los recursos.