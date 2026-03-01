Artemis cambia de rumbo: la NASA posterga el regreso a la Luna y redefine el futuro de la exploración

La NASA pospuso el primer alunizaje de Artemis para 2028, priorizando pruebas de sistemas y seguridad en las futuras misiones tripuladas (Jim Ross/NASA/dpa)

La NASA sorprendió a la comunidad científica y al público internacional tras anunciar una reestructuración completa de su programa Artemis, el plan que busca llevar astronautas a la Luna por primera vez en medio siglo.

La novedad más significativa es el desplazamiento del primer alunizaje tripulado, que ya no formará parte de la misión Artemis III, como se había anunciado, sino que ocurrirá recién en Artemis IV, programada para 2028.

La modificación implica no solo un cambio de calendario, sino una transformación profunda en la estrategia, el desarrollo tecnológico y la forma en que la agencia prevé alcanzar sus objetivos de exploración lunar.

Artemis III se enfocará en probar módulos de aterrizaje y sistemas en órbita baja, mientras Artemis IV intentará el regreso humano a la Luna

La decisión fue comunicada oficialmente por la NASA y ratificada en una conferencia de prensa en el Centro Espacial Kennedy. Allí, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, explicó los motivos detrás de la nueva hoja de ruta.

“La NASA debe estandarizar su enfoque, aumentar la frecuencia de los vuelos de forma segura y ejecutar la política espacial nacional del presidente”, afirmó.

El director de la NASA subrayó la presión geopolítica y la competencia internacional como factores que aceleraron la necesidad de ajustes. “Con una competencia creíble por parte de nuestro mayor adversario geopolítico que aumenta día a día, necesitamos actuar con mayor rapidez, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos”, agregó.

Un nuevo ritmo para la exploración lunar: más pruebas, menos riesgos

El administrador de la NASA Jared Isaacman, junto a Amit Kshatriya y Lori Glaze, explican los nuevos lineamientos para Artemis (REUTERS/Joe Skipper)

El programa Artemis fue concebido como el relevo del histórico proyecto Apolo, con la ambición de establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar el terreno para misiones a Marte.

El plan original preveía que Artemis III concretara el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar, marcando así el primer alunizaje tripulado desde 1972. Sin embargo, la nueva estrategia de la NASA traslada ese hito a Artemis IV.

Artemis III, que ahora se prevé para 2027, asumirá un papel intermedio y se centrará en probar sistemas y capacidades operativas en órbita baja terrestre. Esta misión buscará validar procedimientos clave, como el encuentro y acoplamiento de la nave Orión con los módulos de aterrizaje lunares desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna como paso previo a futuras misiones tripuladas a Marte (Reuters)

También se pondrán a prueba los sistemas de soporte vital, comunicaciones, propulsión y los nuevos trajes espaciales xEVA, tecnologías esenciales para las futuras actividades extravehiculares sobre la superficie lunar.

“La misión Artemis III, prevista ahora para 2027, se diseñará para probar los sistemas y las capacidades operativas en órbita terrestre baja con el fin de preparar el aterrizaje de Artemis IV en 2028”, señaló la NASA.

El calendario actualizado contempla que tanto Artemis IV como Artemis V intenten alunizajes en 2028, una apuesta ambiciosa que busca recuperar el tiempo perdido y acelerar el desarrollo de una presencia sostenida en el entorno lunar. El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, defendió la necesidad de estandarizar la arquitectura del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orión, evitando modificaciones significativas en cada misión.

Con los cambios anunciados, la NASA proyecta lanzar misiones lunares con una frecuencia de diez meses en lugar de cada tres años (Reuters)

“Es innecesariamente complicado modificar la configuración del SLS y la pila Orion para llevar a cabo las misiones Artemis posteriores”, expresó Kshatriya. El objetivo es simplificar la producción, reducir los riesgos técnicos y permitir lanzamientos con una cadencia de diez meses, en vez de los tres años que separaron las primeras etapas del programa.

La NASA planea reforzar su plantilla y “reconstruir las competencias básicas” que permitan sostener este nuevo ritmo.

“Necesitamos empezar a volver a lo básico y movernos en esta dirección, así que necesitamos reconstruir la fuerza de trabajo civil y restaurar de nuevo las capacidades cruciales, eso contribuirá directamente a la cadencia de lanzamientos de la NASA”, sostuvo Isaacman.

La nueva hoja de ruta busca reducir la complejidad de las misiones, acelerar el desarrollo tecnológico y garantizar la seguridad de los astronautas (NASA)

El anuncio también incluyó una directiva para fortalecer los equipos internos y trabajar de manera más estrecha con socios industriales, buscando una mayor eficiencia y control sobre los procesos de diseño, producción y lanzamiento.

La implementación de estos cambios no fue una decisión aislada. Un informe reciente del Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial (ASAP) de la NASA había expresado dudas sobre la viabilidad y la seguridad del esquema anterior, especialmente por la fuerte dependencia de los módulos de aterrizaje desarrollados por empresas privadas.

El ASAP advirtió sobre los “riesgos significativos a nivel de misión” y la necesidad de evitar saltos tecnológicos sin pruebas intermedias. Isaacman lo resumió con claridad: “Este no es el camino correcto. Ir directo a la Luna... no es el camino al éxito. Queremos reducir la complejidad al máximo. Queremos acelerar la fabricación, incorporar el hardware y aumentar la tasa de lanzamiento, lo que obviamente también tiene un impacto directo en la seguridad”.

El futuro de Artemis: nuevas prioridades y desafíos tecnológicos

La agencia estandarizará el cohete SLS y la nave Orión para reducir la complejidad y facilitar la producción en serie de nuevas misiones (REUTERS/Steve Nesius)

Con el nuevo esquema, Artemis III pasará a ser una plataforma de pruebas avanzada en la órbita baja de la Tierra, donde la nave Orión deberá encontrarse y acoplarse con los módulos de aterrizaje lunares Starship (SpaceX) y Blue Moon (Blue Origin).

Estas naves, seleccionadas por la NASA para las misiones Artemis, aún enfrentan desafíos técnicos considerables. Starship acumula once vuelos de prueba suborbitales pero todavía no alcanzó los hitos necesarios para una misión tripulada al entorno lunar. Blue Moon, en tanto, avanza en su desarrollo y pruebas bajo supervisión de la NASA en Houston.

Antes de autorizar un alunizaje con astronautas, la agencia exigirá que ambos vehículos demuestren su capacidad de acoplamiento, transferencia y almacenamiento de combustibles criogénicos en el espacio, así como la realización de aterrizajes y ascensos exitosos sin tripulación.

Artemis II será la primera misión de la cápsula Orión con tripulación a bordo para realizar un sobrevuelo lunar de diez días

“La NASA planea utilizar Artemis 3 como un campo de pruebas seguro para esos procedimientos en la órbita baja de la Tierra antes de confiar a los módulos de aterrizaje para que tengan un éxito del 100% en sus primeros vuelos a la Luna”, explicaron los responsables del programa.

El rediseño de Artemis IV también contempla la estandarización del SLS en su versión Block 1, dejando de lado, por ahora, la etapa superior de exploración mejorada que estaba prevista en la arquitectura original. Esto permite reducir la complejidad y facilitar la producción en serie, un aspecto clave para aumentar la frecuencia de lanzamientos y responder a los desafíos logísticos de la exploración lunar.

El cambio de planes no solo responde a cuestiones técnicas, sino a la necesidad de consolidar una presencia humana sostenida en la Luna y en su órbita, como paso previo a la futura exploración de Marte.

El rediseño del programa responde a recomendaciones de seguridad del Panel Asesor Aeroespacial para minimizar riesgos en los vuelos (NASA)

Artemis busca sentar las bases para una estación orbital lunar (Gateway), el despliegue de hábitats permanentes y el desarrollo de tecnologías de soporte vital, movilidad y extracción de recursos. La NASA apuesta a que la experiencia acumulada en las misiones intermedias permita minimizar los riesgos y maximizar la seguridad cuando los astronautas finalmente regresen al satélite natural.

Mientras tanto, la agencia sigue trabajando para lanzar Artemis II, la misión tripulada que realizará un sobrevuelo lunar antes del nuevo esquema operativo. El hardware de la misión fue trasladado nuevamente al edificio de ensamblaje para resolver problemas técnicos detectados en el sistema de propulsión criogénica.

Este ensayo general del SLS Artemis II experimentó fugas de hidrógeno líquido y una finalización prematura de la cuenta regresiva durante las pruebas del 2 de febrero. “El componente del sistema sospechoso del flujo de helio será retirado, y se revisarán secciones detalladas para evaluar la causa del problema”, explicó Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA.

SpaceX y Blue Origin desarrollan los módulos de aterrizaje que serán probados en órbita antes de intentar alunizajes tripulados (NASA)

Artemis II será la primera misión con tripulación a bordo de Orión. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen realizarán una misión de diez días para dar una vuelta completa alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. Artemis I, por su parte, validó con éxito el desempeño del SLS y la cápsula Orión en 2022.

La nueva ruta de Artemis supone un regreso a los principios que guiaron los programas pioneros de la exploración espacial estadounidense.

Isaacman trazó el paralelismo: “No nos lanzamos directamente al Apolo 11. Lo hicimos con Mercurio, Géminis y muchas misiones Apolo con un ritmo de lanzamiento cada tres meses. No deberíamos sentirnos cómodos con el ritmo actual. Deberíamos volver a lo básico y hacer lo que sabemos que funciona”.

Los problemas técnicos recientes del SLS llevaron a la NASA a reevaluar el calendario y la arquitectura de las próximas misiones Artemis (REUTERS/Joe Skipper)

El futuro del programa lunar de la NASA dependerá de la capacidad de mantener una cadencia de lanzamientos sostenida, superar los desafíos técnicos y consolidar la cooperación entre sector público y privado.

El objetivo de establecer una presencia humana permanente en la Luna permanece en pie, pero el camino escogido ahora prioriza la seguridad, la validación de tecnologías y la preparación gradual para los desafíos del siglo XXI. La Luna espera, y Artemis ajusta su hoja de ruta para llegar a ella con pasos firmes y seguros.