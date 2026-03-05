La NASA y la ESA revelaron imágenes inéditas de la Nebulosa Ojo de Gato

La Nebulosa Ojo de Gato se estudia como referencia clave en la evolución de estrellas similares al Sol (NASA)

La Nebulosa Ojo de Gato exhibe una complejidad interna sin precedentes en las imágenes difundidas recientemente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este avance, logrado gracias a la colaboración inédita entre los telescopios espaciales Hubble y Euclid, permite observar a este objeto situado a 4.400 años luz de la Tierra, en la constelación Draco, con un nivel de detalle hasta ahora inalcanzable.

Las imágenes, obtenidas en marzo de 2026, proporcionan información clave sobre la estructura interna de la Nebulosa Ojo de Gato. En ellas se aprecian capas concéntricas, chorros de gas y nudos densos que delinean el tramo final del ciclo de vida de las estrellas parecidas al Sol.

Según la NASA y el sitio de divulgación científica Scientific American, estos registros visuales permiten a la comunidad astronómica examinar de forma directa los mecanismos que rigen la muerte estelar y seguir el rastro de la materia que vuelve al medio interestelar.

Los astrónomos han identificado, a partir de este material, una secuencia de capas superpuestas y fragmentos de gas moldeados por ondas de choque internas.

Las capas concéntricas y los chorros de gas reflejan episodios de inestabilidad estelar en la Nebulosa Ojo de Gato (NASA)

Este hallazgo, facilitado por los últimos avances en instrumentación óptica y espectroscópica, confirma que la Nebulosa Ojo de Gato, también conocida como NGC 6543, constituye uno de los laboratorios naturales más valiosos para el estudio de la evolución estelar.

El análisis de las nuevas imágenes indica que la Nebulosa Ojo de Gato es un ejemplo paradigmático de la fase final de estrellas similares al Sol, que después de agotar su combustible nuclear expulsan sus capas externas al espacio. Esta eyección forma la nebulosa planetaria, dejando como remanente una enana blanca en el centro, rodeada por estructuras complejas y dinámicas.

El ciclo evolutivo de estrellas comparables al Sol implica la pérdida progresiva de masa a través de vientos estelares, un proceso que culmina con la formación de nebulosas planetarias. Según la NASA, el estudio de estos objetos es fundamental para entender cómo los elementos químicos sintetizados en las estrellas se redistribuyen en el universo y contribuyen a la formación de nuevas generaciones estelares.

Colaboración tecnológica entre Hubble y Euclid

La cooperación entre Hubble y Euclid ha abierto una nueva etapa en la observación astronómica de alta resolución.

Euclid, diseñado por la Agencia Espacial Europea para cartografiar la materia oscura y la energía oscura en el universo lejano, aportó una visión de campo amplio que reveló el halo periférico de gas y material expulsado por la Nebulosa Ojo de Gato antes de la formación de su núcleo central.

Por su parte, Hubble, referente en la astronomía óptica desde 1990, capturó imágenes detalladas del núcleo brillante y de las estructuras internas con una resolución que supera los límites anteriores de la observación espacial.

La colaboración entre el telescopio Hubble y el telescopio Euclid permitió obtener imágenes de alta resolución inéditas (NASA)

El resultado de esta estrategia conjunta es una composición visual que resalta tanto la delicadeza de las capas internas como el contraste con el fondo de galaxias distantes. De acuerdo con la NASA y la ESA, la combinación de datos de ambos telescopios permite analizar no solo la morfología actual de la nebulosa, sino también reconstruir la evolución dinámica de su estructura a lo largo del tiempo.

El uso simultáneo de tecnologías ópticas y de infrarrojo cercano posibilitó la identificación de filamentos de gas que, hasta ahora, permanecían ocultos. Estos registros, según el equipo internacional de investigadores, aportan datos fundamentales para modelar la interacción de ondas de choque y la dispersión del material estelar en escalas de tiempo de miles de años.

Significado científico y aportes al estudio de la evolución estelar

La importancia de la Nebulosa Ojo de Gato radica en su función como modelo para descifrar los procesos terminales de las estrellas de masa intermedia. Las imágenes recientes, citadas por Scientific American, muestran cómo las capas concéntricas y los chorros de gas ilustran las etapas sucesivas de pérdida de masa, mientras que la observación de nudos densos permite rastrear episodios de inestabilidad y variaciones en la velocidad de expulsión del material.

A partir de estos datos, los astrónomos pueden reconstruir la cronología de los eventos que dieron forma a la nebulosa y profundizar en el estudio de la “historia fósil” del universo, donde cada filamento representa un registro físico de la interacción entre fuerzas locales y grandes procesos cósmicos.

La presencia de elementos pesados en los espectros obtenidos confirma la síntesis química ocurrida en la etapa final de la vida estelar, reforzando la hipótesis de que nebulosas como NGC 6543 son fuentes clave en la distribución de carbono, oxígeno y otros elementos esenciales para la formación de planetas y sistemas solares.