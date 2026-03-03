Las mejores fotos del eclipse total “Luna de sangre” de hoy 3 de marzo

1. Durante el eclipse lunar total la Luna adquirió un tono rojizo conocido como Luna de sangre visible en América Asia Oceanía y el océano Pacífico ( crédito @holfmandi )

Terminó un nuevo eclipse de Luna, que ofreció un fenómeno astronómico que atrajo miradas y cámaras en muchos rincones del planeta.

La Luna roja fotografiada en Bangkok, Thailand, ( REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Es que un eclipse lunar total tiñó de rojo la superficie del satélite, generando un espectáculo visible en extensas regiones de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía.

El templo busdista Wat Khao Wong Phrachan en Lopburi, Thailand (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El evento se produjo en una etapa de intensa actividad astronómica, que incluyó el eclipse solar anular del pasado 17 de febrero y la reciente alineación de seis planetas con la Luna.

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna bloqueando la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar (REUTERS/Jose Cabezas)

Según destacó la NASA, un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona exactamente entre el Sol y la Luna en fase llena, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina la superficie lunar.

El color rojo de la Luna en un eclipse total se debe a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre filtrando longitudes de onda azules. Foto tomada en Ciudad Juarez, Mexico (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Esta alineación genera un efecto óptico singular: la sombra de nuestro planeta produce una tonalidad rojiza o anaranjada sobre el disco lunar.

Personas fotografían el eclipse en Panchimalco, El Salvador (REUTERS/Jose Cabezas)

El fenómeno se explica por la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más cortas, como las azules, y deja pasar las rojizas.

Los eclipses lunares pueden observarse a simple vista y no requieren equipamiento especial aunque binoculares o telescopios mejoran la experiencia (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La secuencia de todo eclipse lunar total consta de tres etapas principales: la penumbra, la parcialidad y la totalidad. Durante la fase de totalidad, la Luna se transforma en una esfera de rojo intenso, conocida popularmente como “Luna de sangre”.

La Luna adquiere un tono rojizo durante el eclipse lunar total observado en El Salvador el 3 de marzo de 2026 (Foto cortesía Noticiero El Salvador)

El tono y la intensidad de ese color varían según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.

El templo Wanchun Pavilion,en Beijing, China, - REUTERS/Maxim Shemetov

Existen tres tipos de eclipses lunares: el total, en el que la Luna se introduce completamente en la sombra umbral de la Tierra; el parcial, donde solo una porción del satélite experimenta ese oscurecimiento; y el penumbral, caracterizado por un oscurecimiento tan leve que muchas veces pasa desapercibido para el ojo humano.

7. Existen tres tipos de eclipses lunares el total el parcial y el penumbral siendo el total el único que tiñe completamente de rojo al satélite ( REUTERS/Maxim Shemetov)

A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde zonas muy específicas, los eclipses lunares resultan visibles desde cualquier lugar donde la Luna se encuentre sobre el horizonte durante el evento.

9. El evento astronómico no fue visible en África ni en Europa pero sí en América Asia oriental Oceanía y el océano Pacífico durante varias horas (REUTERS/Jose Cabezas)

El eclipse lunar total del 3 de marzo fue observable en América, Asia oriental, Oceanía y el Pacífico.

10. En Argentina y Chile la visibilidad del eclipse dependió de la posición de la Luna cerca del horizonte durante las primeras horas de la mañana (REUTERS/Jose Cabezas)

El eclipse lunar total no fue un fenómeno aislado. Llegó tras el “anillo de fuego” del eclipse solar anular registrado el 17 de febrero, visible en la Antártida.

11. Los eclipses lunares totales ayudan a científicos y aficionados a estudiar la atmósfera terrestre y la interacción de la luz con el entorno lunar- NASA

Y poco después de una inusual alineación de seis planetas y la Luna la noche del 28 de febrero, una configuración que no volverá a repetirse hasta 2040.