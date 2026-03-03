Ciencia

Las mejores fotos del eclipse total “Luna de sangre” de hoy 3 de marzo

El fenómeno astronómico transformó el cielo nocturno y permitió a millones observar la característica luna roja sin necesidad de instrumentos especiales en regiones de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía

Guardar
1. Durante el eclipse lunar total
1. Durante el eclipse lunar total la Luna adquirió un tono rojizo conocido como Luna de sangre visible en América Asia Oceanía y el océano Pacífico ( crédito @holfmandi )

Terminó un nuevo eclipse de Luna, que ofreció un fenómeno astronómico que atrajo miradas y cámaras en muchos rincones del planeta.

La Luna roja fotografiada en
La Luna roja fotografiada en Bangkok, Thailand, ( REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Es que un eclipse lunar total tiñó de rojo la superficie del satélite, generando un espectáculo visible en extensas regiones de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía.

El templo busdista Wat Khao
El templo busdista Wat Khao Wong Phrachan en Lopburi, Thailand (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El evento se produjo en una etapa de intensa actividad astronómica, que incluyó el eclipse solar anular del pasado 17 de febrero y la reciente alineación de seis planetas con la Luna.

Un eclipse lunar total ocurre
Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna bloqueando la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar (REUTERS/Jose Cabezas)

Según destacó la NASA, un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona exactamente entre el Sol y la Luna en fase llena, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina la superficie lunar.

El color rojo de la
El color rojo de la Luna en un eclipse total se debe a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre filtrando longitudes de onda azules. Foto tomada en Ciudad Juarez, Mexico (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Esta alineación genera un efecto óptico singular: la sombra de nuestro planeta produce una tonalidad rojiza o anaranjada sobre el disco lunar.

Personas fotografían el eclipse en
Personas fotografían el eclipse en Panchimalco, El Salvador (REUTERS/Jose Cabezas)

El fenómeno se explica por la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra las longitudes de onda más cortas, como las azules, y deja pasar las rojizas.

Los eclipses lunares pueden observarse
Los eclipses lunares pueden observarse a simple vista y no requieren equipamiento especial aunque binoculares o telescopios mejoran la experiencia (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La secuencia de todo eclipse lunar total consta de tres etapas principales: la penumbra, la parcialidad y la totalidad. Durante la fase de totalidad, la Luna se transforma en una esfera de rojo intenso, conocida popularmente como “Luna de sangre”.

La Luna adquiere un tono
La Luna adquiere un tono rojizo durante el eclipse lunar total observado en El Salvador el 3 de marzo de 2026 (Foto cortesía Noticiero El Salvador)

El tono y la intensidad de ese color varían según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento.

El templo Wanchun Pavilion,en Beijing,
El templo Wanchun Pavilion,en Beijing, China, - REUTERS/Maxim Shemetov

Existen tres tipos de eclipses lunares: el total, en el que la Luna se introduce completamente en la sombra umbral de la Tierra; el parcial, donde solo una porción del satélite experimenta ese oscurecimiento; y el penumbral, caracterizado por un oscurecimiento tan leve que muchas veces pasa desapercibido para el ojo humano.

7. Existen tres tipos de eclipses
7. Existen tres tipos de eclipses lunares el total el parcial y el penumbral siendo el total el único que tiñe completamente de rojo al satélite ( REUTERS/Maxim Shemetov)

A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde zonas muy específicas, los eclipses lunares resultan visibles desde cualquier lugar donde la Luna se encuentre sobre el horizonte durante el evento.

9. El evento astronómico no fue
9. El evento astronómico no fue visible en África ni en Europa pero sí en América Asia oriental Oceanía y el océano Pacífico durante varias horas (REUTERS/Jose Cabezas)

El eclipse lunar total del 3 de marzo fue observable en América, Asia oriental, Oceanía y el Pacífico.

10. En Argentina y Chile la
10. En Argentina y Chile la visibilidad del eclipse dependió de la posición de la Luna cerca del horizonte durante las primeras horas de la mañana (REUTERS/Jose Cabezas)

El eclipse lunar total no fue un fenómeno aislado. Llegó tras el “anillo de fuego” del eclipse solar anular registrado el 17 de febrero, visible en la Antártida.

11. Los eclipses lunares totales ayudan
11. Los eclipses lunares totales ayudan a científicos y aficionados a estudiar la atmósfera terrestre y la interacción de la luz con el entorno lunar- NASA

Y poco después de una inusual alineación de seis planetas y la Luna la noche del 28 de febrero, una configuración que no volverá a repetirse hasta 2040.

Temas Relacionados

eclipse de Lunacienciaastronomíaluna de Sangreeclipseúltimas noticiasmejores fotosfotografías

Últimas Noticias

A 6 años del primer caso de COVID-19 en Argentina: qué sabemos del coronavirus hoy

Un pasajero procedente de Europa marcó el punto de inflexión el 3 de marzo de 2020, cuando se confirmó el primer diagnóstico en el país del virus SARS-CoV-2

A 6 años del primer

Detalles, riesgos y un adiós en las profundidades del Pacífico: así será el cierre de la Estación Espacial Internacional

El destino de la base más grande jamás construida fuera de la Tierra está marcado por maniobras inéditas, vigilancia permanente y decisiones clave para evitar riesgos ambientales y tecnológicos

Detalles, riesgos y un adiós

Detectaron un fenómeno similar a un rayo en Marte: su posible origen y el dato que sorprendió a astrónomos

Un estudio confirma la observación inédita de una onda asociada a actividad eléctrica, lo que abre nuevas perspectivas para comprender estos eventos en el planeta rojo

Detectaron un fenómeno similar a

La nueva pirámide alimentaria: más comida real y el rol inquietante de los ultraprocesados

Las flamantes Guías 2025–2030, publicadas por el Departamento de Agricultura y el de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, agitaron el debate sobre cuáles son las bases de una alimentación saludable

La nueva pirámide alimentaria: más

Revelan cómo almejas y mejillones se adaptaron a condiciones extremas en las profundidades del océano

La investigación, liderada por especialistas de la Universidad de Chicago, documenta los complejos caminos evolutivos que permitieron a estas especies establecerse en estas zonas

Revelan cómo almejas y mejillones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Renfe se pasa a las

Renfe se pasa a las cuatro ruedas: creará una empresa de autobuses para mejorar su servicio durante cortes por obras o borrascas

Muertes en cárceles federales: en 2025 se registraron 48 fallecimientos y hubo un fuerte aumento en el penal de Ezeiza

La crisis financiera de Indumil pone en riesgo sus operaciones en Colombia: le reclamaron al ministro Pedro Sánchez

Familia de las menores halladas muertas en Atlántico reveló que fue amenazada días antes: investigan si fueron asesinadas por no pagar extorsión

Hijos pueden perder la herencia de sus padres aunque estén incluidos en el testamento: en estos casos aplica la ley en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Un 45% de españoles cree

Un 45% de españoles cree que la pérdida auditiva afecta a la autoestima

Beiersdorf (Nivea) gana 939 millones en 2025, un 3% más, y anuncia un dividendo y una recompra de 750 millones

Las 'stablecoins' pueden interferir en la transmisión de la política monetaria del BCE, según un informe

Pellegrino Matarazzo: "No pensamos en el resultado, sino en cómo jugar para ganar"

Irak incauta cerca de Bagdad proyectiles supuestamente destinados a un ataque contra "objetivos vitales"

ENTRETENIMIENTO

El día que Christina Applegate

El día que Christina Applegate cambió a Brad Pitt por una estrella de rock: “No nos hablamos durante muchos años después de eso”

La reacción de la madre de Zendaya aumentó las especulaciones sobre su boda con Tom Holland

El sobrino de John F. Kennedy Jr arremetió contra Ryan Murphy por la serie 'Love Story': “Es una exhibición grotesca”

Los directores originales de ‘Scream 7′ revelan cuál era su idea para la película: “Queríamos ver cómo de lejos podíamos llegar”

El estreno de “Yiya” en canal d aire: una mezcla de drama, crimen real y una producción acelerada como nunca se vio