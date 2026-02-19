Doscientas veces más potente que la morfina: cómo es el veneno de rana que mató al opositor ruso Navalni

La epibatidina es un alcaloide presente en la piel de una rana andina, su potencia analgésica supera cientos de veces a la morfina natural (BioLib)

La muerte del opositor ruso Alexéi Navalni ocurrida el 16 de febrero de 2024 volvió en los últimos días al centro del debate internacional tras la difusión de nuevos análisis toxicológicos que apuntaron al veneno que lo mató: la epibatidina.

Se trata de un compuesto asociado a una pequeña rana sudamericana cuya biología fascina a la ciencia desde hace décadas. Este hallazgo sumó una dimensión científica inesperada a un caso cargado de tensión política y abrió interrogantes sobre el origen, el uso y el potencial de una de las neurotoxinas más potentes conocidas en el planeta.

Navalni falleció a los 47 años en prisión. Desde el primer momento, su muerte provocó sospechas, reclamos de investigación y acusaciones cruzadas entre Rusia y varios gobiernos europeos. Dos años después, la aparición de resultados forenses que señalaron la posible presencia de epibatidina cambió el eje de la discusión.

La muerte del opositor ruso Alexei Navalni abrió un debate internacional, la neurotoxina detectada explicó un cuadro de parálisis (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

La epibatidina no forma parte de los venenos más conocidos en contextos criminales o militares. Su origen natural se encuentra en la piel de un anfibio pequeño y discreto, la rana dardo de Anthony, cuyo nombre científico es Epipedobates anthonyi. Esta especie vive en regiones tropicales del suroeste de Ecuador y el norte de Perú, en bosques secos y zonas andinas.

La rana mide apenas entre tres y cuatro centímetros. Su tamaño contrasta con el poder de la sustancia que la volvió célebre en laboratorios de todo el mundo. Este anfibio pertenece a la familia Dendrobatidae, un grupo que incluye algunas de las especies más tóxicas del planeta.

El interés científico en esta rana surgió en 1974, cuando investigadores aislaron por primera vez el alcaloide presente en su piel. Ese compuesto recibió el nombre de epibatidina. Estudios posteriores revelaron que su efecto sobre el sistema nervioso resultó extraordinario.

La rana Epipedobates anthonyi habita bosques secos de Ecuador y Perú, su toxina no se produce sola sino que proviene de su dieta de artrópodos (BioLIB)

La sustancia actúa sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina, estructuras fundamentales en la transmisión de señales nerviosas. Esa interacción produce efectos intensos. La epibatidina mostró una potencia analgésica cientos de veces superior a la morfina en experimentos científicos.

Sin embargo, esa potencia también marcó su límite. La diferencia entre una dosis con efecto analgésico y una dosis mortal resultó extremadamente pequeña. Cantidades apenas superiores provocan convulsiones, parálisis muscular y depresión respiratoria. Por esa razón, nunca ingresó al uso médico.

Una toxina natural que la ciencia aprendió a reproducir sin necesidad de la rana

Autoridades rusas rechazaron los resultados toxicológicos difundidos, el origen real del fallecimiento continúa en disputa internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de la epibatidina despertó un fuerte interés en la química y la farmacología. La posibilidad de obtener un analgésico tan potente resultó atractiva, pero su toxicidad extrema obligó a los investigadores a cambiar de rumbo.

Los científicos lograron sintetizar la molécula en laboratorio mediante procesos de química orgánica avanzada. Ese avance eliminó la necesidad de obtener el compuesto directamente de la naturaleza.

Este punto se volvió central en el caso Navalni. Expertos en anfibios y toxinas afirmaron que el uso de epibatidina en un contexto criminal no implicaría necesariamente la extracción directa desde ranas.

La epibatidina es un alcaloide presente en la piel de una rana andina, su potencia analgésica supera cientos de veces a la morfina natural (BioLib)

La bióloga Andrea Terán, del Centro de Investigación Jambatu de Ecuador, explicó esta diferencia clave. “Es más fácil comprarla u obtenerla de los laboratorios que la producen. No se conocen casos en los que la epibatidina se utilice para envenenar gente. Se usa para investigaciones”. El proceso de obtención natural presenta limitaciones importantes. Las ranas producen cantidades muy pequeñas. Esa característica vuelve inviable la recolección directa para generar dosis letales en humanos.

El zootecnista Iván Lozano aportó otro dato relevante sobre esta limitación. “Es imposible conseguir esa cantidad para producir un veneno mortal en humanos, pues en su entorno apenas pueden causar la muerte a un depredador como una rata, indicó. Solo una versión sintética de laboratorio podría matar a una persona”.

La ciencia conoce desde hace décadas que la toxicidad de estas ranas depende de su alimentación. Los anfibios obtienen los compuestos tóxicos a partir de insectos como hormigas y ácaros. En cautiverio, cuando cambia su dieta, pierden esa capacidad. Ese fenómeno confirma que el origen último del compuesto reside en la cadena alimentaria y no en el organismo del anfibio en sí mismo.

El interés científico en la epibatidina continuó durante años, aunque limitado al ámbito experimental. Investigadores crearon versiones modificadas con menor toxicidad para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso. La capacidad de síntesis completa transformó la epibatidina en una sustancia accesible solo para instalaciones con infraestructura especializada. Su manipulación requiere conocimientos avanzados debido a su peligrosidad extrema.

La neurotoxina actúa sobre receptores nicotínicos del sistema nervioso, puede causar convulsiones parálisis y depresión respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo toxicológico que cambió el eje de la investigación internacional

El giro más reciente en el caso Navalni surgió en febrero de 2026. Gobiernos europeos divulgaron resultados de análisis forenses que señalaron la presencia de esta sustancia en muestras biológicas.

Según esos informes, la toxina explicaría un cuadro compatible con parálisis progresiva y fallo respiratorio. Las conclusiones generaron reacciones inmediatas. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos acusaron a Moscú de haber utilizado un agente neurotóxico. El Kremlin rechazó esas afirmaciones y calificó las acusaciones como infundadas.

El debate trascendió el plano político y alcanzó el ámbito científico. Especialistas en control de armas analizaron las implicancias del uso de una sustancia como la epibatidina. La molécula no integra la lista tradicional de agentes químicos de guerra. Sin embargo, su utilización deliberada con fines letales podría violar acuerdos internacionales que prohíben el uso de sustancias tóxicas como herramienta de asesinato.

Especialistas en armas químicas advirtieron sobre la peligrosidad del compuesto, su uso letal plantea interrogantes legales globales (REUTERS/Christian Mang)

El caso también destacó la dificultad de detectar este tipo de compuestos. La epibatidina no forma parte de los venenos más buscados en análisis toxicológicos estándar. Su identificación requiere técnicas específicas y conocimiento previo sobre su estructura. El uso potencial de una sustancia de estas características representaría un cambio significativo en el perfil de agentes tóxicos asociados a conflictos políticos.

Más allá de las disputas, el caso puso en primer plano una realidad científica contundente. La epibatidina existe, su potencia resulta extraordinaria y su síntesis artificial es posible. La controversia se centra en el uso concreto y en la responsabilidad detrás de ese uso.

Mientras tanto, la rana que dio origen a la molécula continúa su vida en ecosistemas tropicales sudamericanos. En Ecuador, la especie forma parte del patrimonio biológico nacional y es objeto de estudios científicos. Su importancia excede su tamaño diminuto. Este anfibio representa un ejemplo del potencial químico de la biodiversidad.

Gobiernos europeos informaron detección de epibatidina en análisis forenses, el caso generó tensión política internacional (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

La historia de la epibatidina refleja una paradoja frecuente en la ciencia. Una sustancia descubierta en la naturaleza con fines de conocimiento puede adquirir un significado completamente distinto fuera del laboratorio. En el caso Navalni, esa transformación llevó a una molécula poco conocida a convertirse en protagonista de una disputa global.