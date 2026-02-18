Ciencia

Un ensayo clínico mostró eficacia en una vacuna personalizada contra el cáncer de mama más agresivo

Un estudio de Nature publicó los primeros resultados de una vacuna de ARN mensajero que apunta a controlar el cáncer de mama triple negativo, el subtipo más agresivo de la enfermedad. Los detalles de la investigación que siguió durante años la evolución de 14 pacientes que recibieron una terapia tras la cirugía y los tratamientos convencionales

Científicos evalúan una vacuna personalizada
Científicos evalúan una vacuna personalizada de ARN mensajero para tratar el cáncer de mama triple negativo

Miles de mujeres reciben cada año el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, una de las formas más agresivas y difíciles de tratar de la enfermedad. En la mayoría de los casos, el riesgo de recaída se mantiene elevado incluso después de completar cirugía, quimioterapia y radioterapia.

Un grupo internacional de investigadores acaba de publicar en la revista Nature los primeros resultados de una estrategia experimental que busca cambiar este panorama: una vacuna personalizada de ARN mensajero capaz de activar el sistema inmunitario para reconocer y eliminar las células tumorales. El nuevo enfoque demostró en un ensayo clínico que puede inducir respuestas inmunitarias sólidas y prolongadas, y mantener a la mayoría de las pacientes libres de recaída durante años, lo que marca un hito en la búsqueda de tratamientos más efectivos y específicos para este subtipo de cáncer.

La propuesta de vacuna de ARN mensajero no apunta a la prevención, sino al tratamiento específico de cada caso. El proceso inicia con la secuenciación del tumor, donde los científicos identifican hasta 20 neoantígenos únicos de cada paciente. Estos se incorporan a una fórmula de ARN mensajero que instruye al sistema inmunitario para reconocer y atacar las células malignas. El objetivo es claro: “Apoyar al sistema inmune para que pueda combatir al tumor y también evitar recaídas futuras”, explicó Uğur Şahin.

El nuevo enfoque busca reducir
El nuevo enfoque busca reducir el riesgo de recaída tras cirugía, quimioterapia y radioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vacuna se elabora en un plazo promedio de 69 días desde la biopsia, lo que permite adaptarla a las mutaciones concretas del tumor tratado. Las pacientes reciben ocho dosis estándar tras la cirugía y la quimioterapia, integrando la inmunización como complemento de los tratamientos convencionales, según el estudio.

“​El desarrollo de esta vacuna no constituye un tratamiento genérico, sino un producto de diseño único para cada paciente. Este proceso conlleva un desafío técnico y clínico: se requiere realizar una biopsia, extraer el ADN tumoral, realizar una secuenciación genómica de ese tumor específico y, a partir de allí, desarrollar la vacuna", coincidió Sergio Rivero MN128318, oncólogo clínico especialista en cáncer de mama (Instituto Fleming, ex becario FUCA)

Resultados prometedores: inmunidad sostenida y menos recaídas

El ensayo mostró que todas las participantes desarrollaron respuestas de células T frente a uno o más de sus neoantígenos vacunales. Nueve de las 14 mujeres tratadas presentaron reactividad frente a al menos cinco neoantígenos diferentes. El 86% de las respuestas fueron detectables mediante pruebas específicas, alcanzando niveles considerados comparables a los de terapias celulares adoptivas.

Según los datos, estos linfocitos T específicos demostraron “capacidad de actuar y memoria a largo plazo”, manteniéndose funcionales en la sangre periférica hasta más de seis años tras la vacunación, sin necesidad de dosis de refuerzo. “Las células T específicas de neoantígenos permanecieron detectables en un estado funcional en la sangre periférica durante años después de la vacunación, lo que subraya el potencial de una inmunidad duradera”, documentó el estudio.

Por su parte Rivero afirmó: “El principal desafío para combatir un cáncer de mama triple negativo avanzado es lograr, en tiempo y forma, que el desarrollo de la vacuna sea lo suficientemente rápido para ganar la carrera contra la progresión de la enfermedad”.

El ensayo clínico demostró respuestas
El ensayo clínico demostró respuestas inmunitarias sólidas y prolongadas en la mayoría de las pacientes HOSPITAL LA LUZ

El perfil de seguridad fue uno de los puntos destacados en el reporte. La mayoría de los efectos adversos registrados fueron leves y pasajeros, limitándose a fiebre, dolor de cabeza o fatiga en las horas siguientes a la inmunización. Solo una paciente abandonó el tratamiento por síntomas moderados, lo que los autores consideran un resultado favorable en términos de tolerancia.

El proceso de producción y administración de la vacuna personalizada resultó viable en condiciones de práctica clínica, superando los desafíos logísticos y de tiempo que supone generar un medicamento distinto para cada persona. “Lo más importante de estos nuevos resultados es que muestran que una vacuna personalizada hecha para cada paciente es viable en un contexto clínico”, afirmó Özlem Türeci, coinvestigadora principal.

Mecanismos de escape y desafíos del futuro

Aunque la mayoría de las pacientes permanecen libres de recaída, los investigadores identificaron mecanismos de escape tumoral en tres mujeres que experimentaron recurrencias.

Según el artículo original de Nature, estos casos se debieron a una respuesta inmune insuficiente, pérdida de expresión de MHC-I en el tumor recidivante o la aparición de un segundo tumor con mutaciones no incluidas en la vacuna. Estos mecanismos, según los autores: “Orientan posibles estrategias combinadas y la necesidad de secuenciar varios focos tumorales en pacientes con alto riesgo de tumores bifocales o clonales”.

La vacuna se diseña de
La vacuna se diseña de manera individual, identificando hasta 20 neoantígenos únicos en cada tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es un artículo muy interesante en el sentido de que estudia muy bien en pacientes que están en el tratamiento de neoadyuvancia (el primero que se aplica) de cáncer de mama triple negativo localizado el tipo de respuesta inmunitaria que se produce y las características de esa respuesta inmunitaria con un seguimiento a largo plazo, muy bien hecho”, afirmó a El País Ignacio Melero, director de Inmunología e Inmunoterapia en Cima Universidad de Navarra.

El equipo de BioNTech ya está desarrollando ensayos clínicos de fase II con vacunas similares para cáncer de colon, páncreas y vejiga. Si los resultados continúan siendo favorables, la compañía proyecta que para 2030 podría haber una vacuna personalizada de ARN mensajero contra algún tipo de cáncer aprobada para uso médico.

Este avance abre una nueva etapa en la oncología. La capacidad de diseñar vacunas personalizadas que entrenan al sistema inmune para anticiparse a la reaparición del cáncer representa una alternativa prometedora para tumores con mal pronóstico.

A pesar del entusiasmo, los oncólogos y los propios desarrolladores mantienen la cautela. “Hablar de curación es una aseveración clínica que suele exigir bases de datos controladas más extensas y periodos de seguimiento más largos”, advirtió Türeci. La innovación avanza, aunque la validación definitiva dependerá de estudios más amplios y comparativos.

