Mitigar y prevenir: las dos claves para enfrentar el daño al planeta

La crisis ambiental avanza mientras disminuye la preocupación social y el cambio climático se naturaliza como una nueva normalidad global

La crisis ambiental y el agotamiento del planeta avanzan mientras el cambio climático se naturaliza y disminuye la preocupación social. Daniela Blanco, periodista especializada en Ciencia advirtió en Infobae en Vivo Al Mediodía que el empoderamiento de las comunidades locales surge como una estrategia clave para revertir esta tendencia y enfrentar la emergencia climática.

Según Blanco, la verdadera revolución ambiental ocurre cuando se empodera “a los de abajo”. Afirmó que la sociedad se habituó a superar el umbral de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura global, una cifra que antes desataba indignación internacional y que ahora apenas genera reacción. “Cada vez que en los últimos cinco o seis años se superaba esta cifra, había como un escándalo internacional. Hoy de alguna manera lo naturalizamos”, expresó.

La periodista remarcó que los líderes globales dejaron el tema en segundo plano y existen posturas opuestas: visiones proambientales y antiambientales conviven en el debate. Añadió que, según el último encuentro de biodiversidad en Madrid, donde Infobae fue medio invitado, las industrias deben definir políticas efectivas para frenar el déficit de oxígeno en el planeta.

En ese foro, Blanco recogió testimonios de figuras como Gunha Chaparro, influencer colombiana, y Brigitte Baptiste, bióloga reconocida entre las principales líderes ambientales del mundo. Ambas coincidieron en la necesidad de empoderar a las comunidades locales, sobre todo en los territorios más afectados por la contaminación. Blanco subrayó que estos habitantes poseen el conocimiento directo de su entorno y una capacidad transformadora crucial.

El empoderamiento de las comunidades locales surge como una estrategia fundamental para enfrentar la emergencia climática y revertir el daño ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las experiencias de la Sierra Nevada de Colombia ilustran el papel de los actores territoriales. Para Blanco, “las comunidades locales son quienes mejor comprenden y pueden transformar su entorno”. Indicó que el desarrollo de políticas ambientales exige la participación de estados, empresas y pobladores locales de manera conjunta.

La climatóloga argentina Carolina Vera fue mencionada como referente, especialmente por señalar el aumento de la amplitud térmica en Argentina. Blanco explicó que jornadas con grandes variaciones de temperatura son ahora el estándar y reflejan cómo el cambio climático se manifiesta diariamente.

La periodista cuestionó posturas que permanecen en la retórica y el idealismo ambientalista. Sostuvo que “muchos movimientos ambientalistas quedaron romantizados y con poca acción”, y puso como ejemplo el caso de Exxon en la selva colombiana. Explicó que no basta con exigir el retiro de empresas, sino que se necesitan estrategias para disminuir su impacto mediante el uso de combustibles menos contaminantes y políticas activas de reforestación.

La mitigación del daño ambiental y la prevención inmediata son prioridades, por encima del intento de revertir completamente el daño existente. Blanco fue clara: “Recuperar es difícil. Ahora las dos palabras que quedan son mitigar el daño y prevenir. Hay que tomar conductas y políticas ambientales de prevención inmediatamente, porque hecho, hecho está. Es irrecuperable”.

Mitigar el daño ambiental y prevenir futuros impactos se imponen como prioridades, dado que revertir el daño existente resulta casi imposible (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su columna, Blanco insistió en la importancia de colocar la conciencia ambiental como eje de la educación de las nuevas generaciones. Destacó el rol de los niños en la adopción de buenos hábitos, como no arrojar basura, para reducir el impacto ambiental desde acciones cotidianas.

El concepto de “una sola salud”, que relaciona el bienestar humano, animal y ambiental, fue central en el cierre de su análisis. Blanco enfatizó que esta perspectiva exige la articulación de políticas sólidas entre distintos sectores y advirtió que, si no se logra un enfoque integrado, los problemas ambientales persistirán: “Si no tenemos esas intersecciones robustas en la política, vamos a seguir comentando que tenemos problemas”.

