Quién es la “nueva Einstein”: la joven de origen cubano que se graduó de Harvard y construyó un avión a los 14 años

Física nacida en Chicago en 1993, Sabrina González Pasterski lidera hoy la Iniciativa de Holografía Celestial en el Instituto Perimeter de Canadá (Sabrina Pasterski )

Una niña que soñaba con una escoba voladora terminó piloteando un avión construido con sus propias manos. Años más tarde, esa misma mente se propuso abordar uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna: cómo unificar la relatividad general y la mecánica cuántica en un marco coherente.

Entre esos dos momentos se despliega la trayectoria de Sabrina González Pasterski, física teórica nacida en Chicago en 1993, hija de una madre cubana migrante y un padre estadounidense.

Su historia comenzó lejos de los pizarrones universitarios. La fascinación por la aviación apareció cuando tenía nueve años.

A los 16 años obtuvo su licencia de piloto tras construir y volar su propio avión, antes de iniciar su camino en la física teórica (Sabrina Pasterski )

“Cuando era niña yo quería una escoba voladora y a mi abuelo se le ocurrió regalarme una avioneta Cessna”, relató. Entre los 12 y los 14 años reconstruyó esa aeronave y aprendió mecánica y vuelo.

A los 16 obtuvo su licencia de piloto y realizó su primer vuelo en solitario. La escena llamó la atención de medios estadounidenses y anticipó una carrera marcada por la audacia intelectual.

“Disfruté mucho de esa idea de ver cómo algo se une, que cosas muy pequeñas se suman para formar algo”, cuenta. Esa frase resume también su enfoque científico actual: entender cómo piezas fundamentales del universo se combinan para dar lugar a la realidad observable.

De promesa precoz a arquitecta de la holografía celestial

Desde muy chica, Sabrina era una apasionada de robots y la tecnología (Sabrina Pasterski )

La trayectoria académica de Pasterski se desarrolló en instituciones de élite. Asistió a la Academia de Matemática y Ciencias de Illinois, donde tuvo como mentor al Nobel Leon Max Lederman. Luego ingresó al MIT, aunque su primera solicitud no resultó aceptada. También enfrentó un rechazo inicial de Harvard. Con el tiempo brilló en ambas universidades.

En el MIT se graduó con el promedio más alto de su promoción en Física. Después cursó el doctorado en Harvard bajo la supervisión de Andrew Strominger, uno de los referentes mundiales en teorías vinculadas a la gravedad cuántica. En 2019 obtuvo su título con una tesis titulada “Implicaciones de las superrotaciones”.

Su campo de trabajo se centra en la física de altas energías, la gravedad cuántica, los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo.

En 2015 codescubrió el llamado “Spin Memory Effect”, un efecto asociado a ondas gravitacionales que abrió nuevas vías para comprender cómo ciertos eventos cósmicos dejan huellas medibles en el espacio.

El Instituto Perimeter señala que allí “codescubrió el llamado spin memory effect” y ayudó a completar el triángulo infrarrojo, investigación citada por Stephen Hawking.

El reconocimiento del físico británico resultó decisivo: “Al citarlo, Hawking lo que hace es resaltarlo como un trabajo muy importante para el futuro de la física”, señaló el profesor Francisco Rojas. El propio Rojas define sus aportes como trabajos seminales, semillas de una nueva área dentro de la física teórica.

Ese territorio recibe el nombre de holografía celestial. La pregunta central parece salida de la ciencia ficción: ¿puede una teoría bidimensional describir el Universo? Desde el Instituto Perimeter de Física Teórica, en Canadá, Pasterski lidera la Iniciativa de Holografía Celestial, un grupo que explora esa posibilidad.

La holografía celestial propone que el universo tridimensional puede describirse desde un borde bidimensional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por celestial nos referimos literalmente a mirar el cielo nocturno: ¿cómo se codifica el Universo físico como un holograma?”, explica.

Para comprender el alcance de esta propuesta conviene retroceder algunas décadas. En los años setenta, Stephen Hawking y Jacob Bekenstein calcularon la entropía de los agujeros negros. Descubrieron que esa cantidad no se relaciona con el volumen del agujero negro, sino con su superficie. El hallazgo fue radical. Si la información de un objeto tridimensional depende de su área y no de su volumen, entonces la descripción fundamental de la realidad podría residir en una dimensión menor.

El físico Leonard Susskind retomó esas ideas y formuló el principio holográfico. Según esa hipótesis, toda la información de un sistema físico con gravedad cuántica no se codifica en su interior tridimensional, sino en su borde bidimensional. Si esa idea se extiende al universo completo, la consecuencia resulta asombrosa: nuestra realidad podría ser la proyección de información almacenada en una superficie cósmica.

En Harvard realizó su doctorado bajo la dirección de Andrew Strominger, referente mundial en gravedad cuántica (Sabrina Pasterski )

La holografía celestial busca adaptar ese principio a un universo como el nuestro. Pasterski y su equipo intentan construir un marco matemático consistente que conecte la teoría cuántica de campos con la gravitación.

“Hay ejemplos particulares en los que se ha intentado estudiar una teoría de la gravedad cuántica buscando una descripción que sea equivalente, pero sin gravedad y en eso es en lo que trabajo”, señala.

“El objetivo es intentar encontrar un conjunto de leyes altamente comprimidas que luego expliquen todos estos otros fenómenos que estamos observando. Esa creo que es la misión que tenemos como grupo”, destacó.

Codescubrió el Spin Memory Effect, un aporte clave para comprender mejor las ondas gravitacionales (Sabrina Pasterski )

Más allá de la etiqueta de “la nueva Einstein”

La exposición mediática acompañó su carrera científica. Algunos medios la llamaron “la nueva Einstein” o “Einstein latina”. Ella nunca se sintió cómoda con esa comparación. “Primero que todo, eso lo dijeron cuando Hawking había citado el trabajo en el que participé con Andrew Strominger. Yo apenas estaba en el segundo año de mi PhD”, explicó.

“Lo que más solía molestarme era que si hubiese sido una gran científica, mi vida sería diferente y lo veía por las personas que ganaban los Nobel. Eso sí era algo real y duradero”, sostuvo.

Con el tiempo reformuló esa percepción. “¿Hasta qué punto podemos controlar la narrativa un poco mejor? No tiene por qué ser siempre que haya estrellas que sobresalgan”. Su reflexión apunta a una visión colectiva de la ciencia, donde el progreso surge del trabajo acumulado de muchas mentes.

Hija de madre cubana migrante, reivindica su identidad y su historia familiar como parte esencial de su recorrido científico (Sabrina Pasterski )

También expresó deseos concretos para las mujeres en tecnología. “No sucumbamos ante las personas que nos quieren hacer dudar de nosotras mismas”. Otro fue que “resistamos a la presión de quienes quieren planear nuestro futuro por nosotras”. Y agregó la importancia de no temer a las pausas para encontrar un rumbo propio.

Su identidad ocupa un lugar central en su relato. “¿Qué sería yo sin mi mamá y qué sería ella sin su historia familiar? La identidad de uno es difícil de desacoplar de la propia realidad”. La herencia migrante de su madre forma parte de su trayectoria tanto como las ecuaciones.

Desde 2022 ejerce como profesora e investigadora en el Instituto Perimeter y mantiene vínculos con la Universidad de Toronto. Colaboró con instituciones como NASA, Boeing y CERN. Sin embargo, su foco permanece en los fundamentos teóricos.

Sabrina echaza la etiqueta de nueva Einstein y apuesta por una visión colectiva del avance científico en su campo (Sabrina Pasterski )

Cuando se le pregunta si el universo es un holograma, responde con cautela: “Creo que podemos describirlo como un holograma, sí. Y entonces surge la pregunta: ¿es esa una descripción útil?”.

Esa prudencia refleja la naturaleza de la ciencia. No se trata de proclamar certezas definitivas, sino de construir marcos conceptuales que permitan explicar y predecir fenómenos. El “Spin Memory Effect” ofreció una predicción susceptible de medición experimental. La holografía celestial aspira a ofrecer una arquitectura conceptual más amplia.

“Me gustaría que la gente supiera el hecho de que la descripción del Universo puede ser más simple que todas las cosas que surgen de él y que estamos intentando encontrarla”. En esa frase se condensa la ambición intelectual que guía su trabajo: buscar reglas fundamentales de las cuales emane la complejidad del cosmos.

El desafío de unificar relatividad y mecánica cuántica persiste como una misión generacional. Cada avance ocupa un espacio que otros dejaron pendiente. Pasterski lo describe como pararse “sobre los hombros de gigantes” y encontrar un punto donde avanzar.

De la niña que quería volar a la científica que intenta descifrar la estructura del universo, el hilo conductor resulta claro: curiosidad, rigor y voluntad de empujar límites.

Si el universo puede entenderse como una proyección sobre una esfera celeste, entonces mirar el cielo nocturno adquiere un nuevo significado. Tal vez allí, en la superficie luminosa que parece envolvernos, se encuentre la clave de una realidad más simple y profunda de lo que imaginamos.