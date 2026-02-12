Ciencia

El cambio climático adelantaría la migración y la reproducción de animales en todo el mundo

Un estudio internacional publicado en Nature Communications analizó más de 200 investigaciones y evidenció que aves, reptiles y mamíferos modificaron su calendarios biológicos para adaptarse a las modificaciones en la temperatura del planeta

El cambio climático obliga a
El cambio climático obliga a animales en todo el mundo a modificar sus patrones de migración y reproducción, alterando el calendario natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los paisajes de todo el mundo, los ritmos de la naturaleza comienzan a desfasarse: aves que migran antes de tiempo, anfibios que adelantan sus cantos y flores que deslumbran fuera de estación. Estos pequeños cambios, casi imperceptibles para muchos, son la respuesta silenciosa de la fauna al avance del calentamiento global.

Un metaestudio internacional, publicado en Nature Communications y liderado por el Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, analizó más de 200 estudios sobre 73 especies de vertebrados para descubrir cómo los animales están reescribiendo su propio calendario biológico frente a las nuevas exigencias del clima.

Un análisis global para entender la adaptación animal

La investigación involucró a más de 60 instituciones y revisó 213 estudios científicos con series temporales prolongadas —la mayoría de entre 15 y 25 años—, centrando su atención en aves (65%), reptiles (23%), mamíferos (10%) y, en menor proporción, peces. La mayor parte de los datos procede del hemisferio norte, especialmente de Europa y Norteamérica, lo que revela dónde se concentra actualmente el esfuerzo científico en la materia.

Para seleccionar los trabajos incluidos, el equipo exigió registros extensos de variables fenológicas y morfológicas, junto con datos sobre el tamaño poblacional. Esta rigurosidad permitió examinar el impacto del clima tanto en la supervivencia y el éxito reproductivo como en los cambios observados en el número de individuos a lo largo del tiempo.

La flexibilidad fenológica surge como
La flexibilidad fenológica surge como estrategia clave de supervivencia ante la variación de temperatura que impone el cambio climático en animales de distintas regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexibilidad fenológica como principal estrategia

El hallazgo más contundente del metaestudio es la prevalencia de la flexibilidad fenológica como mecanismo adaptativo. En años más cálidos, actividades centrales como la reproducción y la migración suelen adelantarse, aunque en ciertas regiones también se detectan retrasos. Según Nature Communications, estos ajustes en el calendario biológico son especialmente sensibles a las variaciones de temperatura y resultan cruciales para la persistencia de las poblaciones.

Viktoriia Radchuk, autora principal del estudio, señaló: “Los desplazamientos en los eventos de desarrollo estacional han permitido que muchas poblaciones permanezcan estables o incluso aumenten su tamaño”. El análisis sostiene que estas adaptaciones fenológicas mitigan el impacto negativo del calentamiento global y constituyen una estrategia funcional para la supervivencia.

Desde el plano individual, modificar el calendario biológico facilita la sincronización de la reproducción con la disponibilidad óptima de recursos. Sin embargo, la capacidad de ajuste no es universal: el estudio documentó casos de respuestas desacopladas o de “mala adaptación”, lo que puede afectar seriamente la viabilidad de ciertas poblaciones, especialmente cuando la fenología no logra anticipar los cambios ambientales con eficacia.

El análisis científico destaca que
El análisis científico destaca que la adaptación fenológica ha permitido que muchas poblaciones animales permanezcan estables o incrementen su tamaño, mitigando el impacto negativo del clima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plasticidad, límites y diferencias regionales

El investigador Tom Reed, de la University College Cork, advirtió: “Las consecuencias para la fauna silvestre son heterogéneas”, y destacó que, dada la extensión temporal de los datos, “probablemente observamos principalmente respuestas basadas en plasticidad fenotípica, más que en procesos evolutivos”. Esto significa que los animales pueden modificar rápidamente sus características en respuesta al clima, aunque eso no garantiza una adaptación evolutiva estable.

El estudio encontró que el efecto de estos cambios fenológicos sobre el crecimiento y la persistencia de las poblaciones es el patrón predominante. Nature Communications subraya que la plasticidad de los rasgos permite ajustes funcionales y rápidos frente al clima, un factor clave para la estabilidad de las poblaciones analizadas.

Sin embargo, existen diferencias notables entre especies, regiones y tipos de rasgos biológicos. La relación entre los cambios fenológicos y el éxito poblacional es más evidente en las latitudes altas, donde la sensibilidad a la temperatura se intensifica. A diferencia de la latitud, ningún otro factor como dieta, longevidad o estrategia migratoria mostró influencia consistente sobre la capacidad de respuesta, lo que resalta la importancia del entorno local en los patrones de adaptación animal.

Las diferencias de respuesta animal
Las diferencias de respuesta animal al clima son más notorias según la latitud, siendo mayor la sensibilidad fenológica en las regiones cercanas a los polos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios morfológicos: una respuesta secundaria y desigual

El metaestudio también exploró los cambios morfológicos —como el tamaño y la masa corporal—, pero los resultados fueron menos claros.

El Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research detalla que los cambios morfológicos se producen más lentamente que los fenológicos y muestran una elevada heterogeneidad entre especies, registros e incluso individuos. De este modo, la morfología se perfila como un factor secundario en la respuesta animal al cambio climático.

Otras variables analizadas —la dieta, el tipo de migración o la duración generacional— no presentan una relación significativa a escala global con la capacidad de adaptación mediante cambios fenológicos o morfológicos. Solo la latitud mantiene su papel como variable predictiva, incrementando la sensibilidad fenológica a medida que se avanza hacia los polos.

Los cambios morfológicos, como el
Los cambios morfológicos, como el tamaño o la masa corporal, tienen un papel secundario y presentan gran variabilidad entre especies frente al cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos y perspectivas para la ciencia

El sesgo geográfico en los datos constituye una limitación relevante reconocida por los autores. La mayoría de los estudios se concentran en aves y en el hemisferio norte, mientras que los registros sobre peces, el hemisferio sur y otros grupos menos representados siguen siendo escasos. Además, aún faltan estudios fisiológicos que permitan comprender en mayor profundidad la adaptación animal al clima, especialmente fuera del periodo primaveral.

A pesar de estas limitaciones, el Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research y Nature Communications sostienen que la información recopilada permitirá perfeccionar los modelos predictivos sobre la dinámica poblacional de la fauna en escenarios de cambio climático. El metaestudio representa un avance significativo en la caracterización de la respuesta biológica global al calentamiento, aunque constituye apenas el primer paso en la exploración de una realidad ecológica compleja y poco comprendida.

