Así desafía la naturaleza los límites del hambre: el secreto biológico de las serpientes para sobrevivir sin comer

Diversas especies de serpientes pueden permanecer largos periodos sin alimento debido a la ausencia de grelina, conocida como la “hormona del hambre”. Este descubrimiento, reportado por el medio alemán Der Spiegel, proporciona una explicación clave sobre cómo estos reptiles afrontan la escasez de recursos, otorgándoles una ventaja evolutiva.

Un equipo internacional de investigadores examinó el genoma de 112 especies de reptiles y detectó que, en 32 serpientes, los genes encargados de producir grelina se perdieron o degradaron hasta quedar inactivos.

Además, estos reptiles carecen del gen necesario para sintetizar la enzima activadora de la grelina, que resulta esencial para que la hormona funcione de manera adecuada.

El estudio reveló que este fenómeno no se limita a las serpientes: camaleones y lagartos con cabeza de sapo, que también pueden ayunar durante largos periodos, presentan igualmente la ausencia de estos genes.

Los datos sugieren que la pérdida genética sucedió en varias ocasiones independientes a lo largo de la evolución de estos grupos, lo que evidencia el fuerte beneficio adaptativo de este mecanismo.

La investigación documentó que la ausencia de grelina es una característica evolutivamente ventajosa para reptiles que enfrentan ambientes de baja disponibilidad alimentaria.

Cómo conservan energía y sobreviven sin hambre

La alteración genética identificada no solo permite sobrevivir sin sensación de hambre, sino que, según los expertos, la falta de grelina en estos animales restringe el gasto energético en reposo.

Este aspecto resulta esencial para especies que adoptan estrategias de caza de “sentarse y esperar”, explicó el grupo de científicos a Der Spiegel. Mientras los mamíferos queman reservas de grasa en reposo y dependen de la grelina para regular el apetito y el metabolismo, las serpientes logran conservar energía durante extensos periodos de inactividad.

Según el informe, “las especies que muestran este comportamiento suelen emplear estrategias que limitan el gasto metabólico en reposo”. Por tanto, la carencia de grelina impide que las serpientes experimenten hambre y las libera de depender exclusivamente de reservas energéticas, lo que incrementa sus probabilidades de supervivencia en entornos donde la comida es escasa.

Una rareza en la evolución animal

El especialista en genómica Todd Castoe, de la Universidad de Texas en Arlington, destacó ante Der Spiegel la rareza evolutiva de este hallazgo y subrayó que la grelina está presente en la mayoría de los animales, desde peces hasta mamíferos, y que la repetida desaparición de este sistema hormonal en reptiles constituye una anomalía evolutiva.

La constatación de que distintas especies de reptiles perdieron la grelina en diferentes momentos ilustra la capacidad de la evolución para generar soluciones inesperadas ante los desafíos del entorno.

Posibles aplicaciones y futuros estudios

Este avance en la comprensión del metabolismo reptiliano podría tener aplicaciones en otras áreas de la biología y la medicina. La posibilidad de regular la grelina o sus efectos metabólicos abre la puerta a nuevas investigaciones sobre el control del apetito, la obesidad y la gestión energética en humanos.

Algunos científicos sugieren que estudiar a fondo los mecanismos genéticos presentes en estos reptiles podría inspirar el desarrollo de fármacos capaces de modular el metabolismo humano, especialmente en condiciones donde la restricción calórica o la conservación de energía resulten relevantes, como misiones espaciales o enfermedades metabólicas.

El hallazgo también invita a reconsiderar cómo interpretamos la evolución de los sistemas hormonales en diferentes ramas del reino animal. La capacidad de prescindir de una hormona tan extendida como la grelina, sin que ello comprometa el éxito reproductivo o la supervivencia, plantea preguntas sobre la flexibilidad y la adaptabilidad genética a desafíos extremos.

Los expertos enfatizan que el estudio de especies como las serpientes puede revelar estrategias biológicas aún desconocidas, capaces de transformar el entendimiento actual sobre el metabolismo y la adaptación animal.