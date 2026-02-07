Ciencia

Cómo el escaneo digital y una impresora 3D lograron revivir la historia de dos momias egipcias tras dos mil años de misterio

La combinación de imágenes médicas de alta resolución y tecnología tridimensional permitió a los investigadores reconstruir detalles inéditos sobre la salud, los rituales funerarios y la vida cotidiana de estos sacerdotes del Antiguo Egipto

La tomografía computarizada revela detalles
La tomografía computarizada revela detalles inéditos en momias egipcias y permite reconstruir digitalmente sus historias para el público y los investigadores (University of Southern California)

Un equipo de la Universidad del Sur de California ha desvelado información inédita sobre dos momias egipcias milenarias utilizando tomografía computarizada y tecnología 3D avanzada.

Esta investigación, realizada por radiólogos y expertos en visualización médica, permitió obtener imágenes de alta resolución y reconstruir digitalmente detalles sobre la vida y salud de Nes-Min y Nes-Hor, dos sacerdotes preservados por más de 2 mil años.

Tecnología médica al servicio de la historia

Según la Universidad del Sur de California, los especialistas usaron tomografías computarizadas de cuerpo completo para examinar los restos envueltos en sudarios de lino, ennegrecidos por el tiempo. Nes-Min, quien vivió en torno al año 330 a. C., presentaba una red de cuentas sobre el torso y lucía collares de colores. Nes-Hor, fallecido hacia el 190 a. C., fue analizado con la misma tecnología. Cada sarcófago tenía un peso aproximado de 90 kilogramos.

Expertos de la Universidad del
Expertos de la Universidad del Sur de California emplean tecnología 3D avanzada para analizar la salud y vida de sacerdotes momificados Nes-Min y Nes-Hor (University of Southern California)

El principal objetivo del estudio era analizar, mediante imágenes médicas modernas, la salud, condición física y objetos funerarios asociados a estas figuras, permitiendo el acceso a detalles nuevos tanto para investigadores como para el público general.

El escaneo, realizado con un tomógrafo computarizado de 320 cortes, permitió visualizar rasgos individuales como párpados, labios y texturas corporales, así como afecciones de salud y detalles de la vestimenta difíciles de detectar por métodos tradicionales.

Revelaciones sobre la vida y la salud en el Antiguo Egipto

El escaneo digital detecta objetos
El escaneo digital detecta objetos funerarios, como escarabajos y una figurilla de pez, que acompañaban a los sacerdotes Nes-Min y Nes-Hor en sus sarcófagos (University of Southern California)

Los resultados mostraron que Nes-Min, el mayor de los dos, padecía desgaste en la columna con vértebras lumbares colapsadas, probablemente consecuencia de la edad y el esfuerzo físico, una dolencia similar a los dolores de espalda actuales. Entre sus artefactos funerarios se hallaron varios escarabajos y una figurilla de pez.

En el caso de Nes-Hor, el análisis reveló problemas dentales y un deterioro notable en la cadera. Los expertos determinaron, además, que había alcanzado una mayor edad al morir en comparación con Nes-Min.

La transformación de las imágenes en secuencias ultrafinas permitió el uso de herramientas de visualización tridimensional. Los especialistas digitales generaron modelos interactivos y reproducciones físicas exactas de piezas óseas y objetos funerarios, utilizando impresión 3D de grado médico.

Modelos tridimensionales impresos a partir
Modelos tridimensionales impresos a partir de las momias egipcias impulsan la investigación científica y la exhibición educativa en museos internacionales (University of Southern California)

Estas réplicas, elaboradas a partir de cientos de imágenes digitalizadas, resultan valiosas tanto para la investigación científica como para la exhibición en museos.

De momias milenarias a pacientes vivos: aplicaciones actuales

La doctora Summer Decker, directora del Centro para la Innovación en Visualización Médica de la universidad, subrayó que “estos escaneos brindan información invaluable gracias al acceso a la tecnología más avanzada en la materia”.

Decker explicó que, aunque las momias ya habían sido objeto de estudios previos, los últimos avances en tomografía computarizada han permitido obtener datos mucho más precisos y completos.

Las técnicas de impresión 3D
Las técnicas de impresión 3D médica utilizadas en momias egipcias se aplican actualmente en medicina para planificar cirugías y crear réplicas de órganos humanos (University of Southern California)

La utilización de impresoras médicas hizo posible crear reproducciones en tamaño real de columnas vertebrales, cráneos, caderas y artefactos hallados con Nes-Min. Estos modelos benefician tanto la labor de los antropólogos como la de los cirujanos, que pueden emplearlos para planificar cirugías complejas en pacientes vivos.

La tecnología tridimensional aplicada en el estudio de las momias también se utiliza rutinariamente en medicina para crear réplicas de órganos humanos. Según Decker, estos modelos permiten preparar intervenciones quirúrgicas con mayor precisión y ofrecen a los pacientes una mejor comprensión de su situación clínica. Las réplicas pueden incluso ser manipuladas y, en ocasiones, implantadas en seres humanos, contribuyendo a tratamientos personalizados y aumentando las posibilidades de éxito.

La tecnología médica avanzada en
La tecnología médica avanzada en el análisis de momias permite comprender mejor temas universales como la salud, el envejecimiento y la mortalidad humana (University of Southern California)

El procedimiento consiste en transformar cientos de cortes de imagen en modelos digitales 3D analizables e imprimibles con alta precisión. En el Centro para la Innovación en Visualización Médica de la universidad, existen cerca de 24 impresoras 3D dedicadas a la investigación y la medicina aplicada.

Los responsables del proyecto sostienen que el análisis de las momias permite comprender, a través de la ciencia y la tecnología, preocupaciones universales sobre la salud, el envejecimiento y la mortalidad.

Diane Perlov, vicepresidenta sénior de proyectos especiales en el California Science Center, considera que estas tecnologías abren una nueva ventana a la experiencia humana en el pasado y enlazan inquietudes de hace milenios con cuestiones muy actuales.

