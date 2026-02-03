Ciencia

Por qué la memoria empeora con la edad, según científicos de Harvard

Un mega-análisis internacional reveló que el deterioro depende solo del hipocampo. Se estudiaron datos de más de 10.000 resonancias magnéticas

Guardar
Un mega-análisis internacional asoció la
Un mega-análisis internacional asoció la pérdida de memoria a una vulnerabilidad estructural global del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre olvida el nombre de su nieto por primera vez. Una mujer busca las llaves que acaba de dejar en la mesa. Estas escenas, tan cotidianas, esconden una transformación profunda: la memoria humana pierde solidez con el paso de los años debido a una vulnerabilidad estructural en el cerebro que involucra muchas más regiones de lo que se pensaba.

Así lo reveló un mega-análisis internacional publicado en la revista Nature Communications, que integró más de 10.000 resonancias magnéticas y 13.000 pruebas de memoria de adultos sanos en distintas etapas de la vida.

El equipo liderado por Didac Vidal-Piñeiro, Øystein Sørensen y Marie Strømstad, con la colaboración de instituciones como la Universidad de Oslo, el Max Planck Institute for Human Development y la Harvard Medical School, analizó datos recogidos en 13 estudios independientes de distintos países. El objetivo fue desentrañar qué cambios estructurales en el cerebro acompañan la pérdida de memoria en el envejecimiento.

El estudio analizó más de
El estudio analizó más de 10.000 resonancias magnéticas y 13.000 pruebas de memoria en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del hipocampo: una red cerebral global

Durante años, la ciencia asoció la pérdida de memoria principalmente a la atrofia del hipocampo, una estructura clave en la consolidación de recuerdos. El nuevo estudio confirmó que el hipocampo es especialmente sensible al paso del tiempo, pero va mucho más allá: la memoria depende de una red distribuida que incluye regiones corticales y subcorticales.

“El vínculo entre el envejecimiento del cerebro y la pérdida de memoria no es lineal ni simple, sino que refleja una vulnerabilidad estructural global”, indicó el neurólogo Álvaro Pascual-Leone, del Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research.

Los datos muestran que la relación entre el tamaño del cerebro y el rendimiento en pruebas de memoria no sigue un ritmo parejo. Las personas que experimentan una pérdida de tejido cerebral por encima del promedio sufren un declive acelerado en su capacidad para recordar. Una vez que la reducción de volumen supera ciertos umbrales, el deterioro de la memoria se intensifica.

Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de Oslo, el Max Planck Institute y Harvard participaron en la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los cerebros envejecen igual. “La pérdida de memoria no es simplemente consecuencia del envejecimiento, sino manifestación de vulnerabilidades biológicas acumuladas durante décadas”, explicó Pascual-Leone. El análisis identificó que factores como la genética, el estilo de vida y la presencia de condiciones médicas previas influyen en la velocidad y severidad del deterioro.

El estudio evaluó el impacto del gen APOE ε4, relacionado con un mayor riesgo de Alzheimer. Si bien quienes portan este alelo muestran un mayor grado de atrofia cerebral y pérdida de memoria, la relación entre encogimiento cerebral y deterioro cognitivo sigue un patrón común tanto en portadores como en el resto de la población.

“Estos resultados sugieren que el declive de la memoria en el envejecimiento no responde a una sola región ni a un solo gen, sino a una vulnerabilidad biológica global que se acumula a lo largo de los años”, sostuvo Pascual-Leone.

El análisis incluyó datos de
El análisis incluyó datos de 13 estudios independientes realizados en distintos países

Además, el equipo identificó que hábitos como la actividad física, la estimulación cognitiva y el cuidado de la salud vascular pueden modular la trayectoria de la pérdida de memoria, abriendo la puerta a estrategias de prevención.

Hacia una medicina personalizada y nuevas estrategias de prevención

La integración de datos a gran escala permitió definir biomarcadores estructurales capaces de predecir qué personas tienen mayor riesgo de deterioro. El estudio abre la posibilidad de diagnósticos más tempranos y enfoques personalizados para retrasar o mitigar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

“Comprender la arquitectura cerebral que subyace a la vulnerabilidad de la memoria cambiará la manera de diseñar políticas de salud y programas de prevención”, señalaron los autores.

El mega-análisis marca un antes y un después en la forma de entender el envejecimiento cerebral. Según el equipo de Vidal-Piñeiro, el deterioro de la memoria no depende solo de una estructura aislada, sino de una red de regiones interconectadas cuya integridad se erosiona de forma progresiva.

Temas Relacionados

MemoriaEnvejecimientoCerebro HumanoAlzheimerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es la extraña condición que genera que el cuerpo produzca alcohol sin consumirlo, según la ciencia

Este síndrome poco frecuente desafía la comprensión médica al causar episodios de intoxicación etílica sin ingesta de bebidas. Cuáles son los microbios responsables y un repaso por las nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento

Cuál es la extraña condición

Científicos prueban un innovador método para eliminar microplásticos del agua

Un equipo de la Universidad de Missouri desarrolló una técnica basada en algas genéticamente modificadas

Científicos prueban un innovador método

Cómo el cerebro convierte experiencias en recuerdos duraderos, según un nuevo estudio

Un grupo de investigadores identificó el proceso por el cual se utilizan proteínas específicas para transformar vivencias en memoria estable

Cómo el cerebro convierte experiencias

El lado menos conocido de la misión Artemis II: qué riesgos enfrenta el desafío de volver a la Luna

Cuatro astronautas afrontarán una travesía inédita desde la era de Apollo, con diversos peligros como la exposición a partículas energéticas, entre otros

El lado menos conocido de

Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver

La fase más brillante del satélite terrestre alcanzó su máximo esplendor el domingo 1 de febrero, pero seguirá siendo visible la noche del lunes 2, ofreciendo una oportunidad ideal para observarla

Luna llena de Nieve: qué
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo hacer albóndigas suecas o

Cómo hacer albóndigas suecas o köttbullar, la receta tradicional más auténtica y deliciosa

El desgarrador adiós de Javier Castillo a su madre, dos meses después de la muerte de su padre: “No es justo”

Se filtran llamadas del príncipe Haakon de Noruega a su hijastro antes de su primera detención: investigarán si hubo encubrimiento o aviso

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Registran la sede de X en Francia y citan a Elon Musk para ser interrogado

Reanudan los vuelos a la región etíope de Tigré tras cancelarlos por temor a un conflicto

Bruselas investiga los subsidios de China al fabricante de turbinas eólicas Goldwind

El ataque de Rusia a la energía en Ucrania demuestra que no quiere paz, dice Rutte en Kiev

Sánchez defiende su política migratoria: "España construye puentes, no muros"

ENTRETENIMIENTO

Halle Berry denuncia la falta

Halle Berry denuncia la falta de oportunidades a pesar de ganar el Oscar y advierte a Cynthia Erivo: “No cambió nada mi carrera”

La temporada 22 de “Grey’s Anatomy” desafía al hospital

El secreto mejor guardado de ‘Marty Supreme’: su director tuvo que negociar con Toyota para conseguir un gran favor

Kevin Bacon, la máscara que asfixiaba su rostro y el desafío físico detrás de “El hombre sin sombra”

“Tuve que arriesgarme a desaparecer”: Matthew McConaughey explicó por qué dejó las comedias románticas