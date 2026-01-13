Ciencia

Síndrome de autofermentación: descubren las razones detrás del raro trastorno de la embriaguez sin alcohol

Un equipo internacional de científicos detalló en la revista Nature Microbiology cómo ciertos desequilibrios bacterianos excepcionales generan procesos que provocan síntomas similares a la embriaguez. Por qué sugieren hacer más estudios

Guardar
Investigadores de Estados Unidos y
Investigadores de Estados Unidos y Europa descubren que el intestino humano puede producir alcohol a partir de los alimentos, sin necesidad de consumir bebidas alcohólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores de los Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Dinamarca descubrió que el intestino humano puede fabricar alcohol a partir de los alimentos, sin necesidad de consumir bebidas alcohólicas.

Este hallazgo, publicado en Nature Microbiology, ayuda a explicar por qué algunas personas presentan síntomas de intoxicación etílica incluso cuando no han bebido.

“La microbiota intestinal de los pacientes con síndrome de autofermentación produce cantidades significativamente mayores de etanol”, aclararon.

El síndrome de autofermentación explica
El síndrome de autofermentación explica que algunas personas experimenten síntomas de ebriedad y niveles elevados de alcohol en sangre sin beber alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo estuvo a cargo de especialistas de la Universidad de California en San Diego, el Hospital General de Massachusetts, la Universidad de Colonia en Alemania, la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, la Fundación Novo Nordisk en Dinamarca y la Universidad Charité en Berlín, junto a otras instituciones de Estados Unidos y Europa.

Demostraron que un desequilibrio en las bacterias intestinales convierte los carbohidratos en etanol y hace que algunas personas experimenten niveles de alcohol en sangre por encima del límite legal para conducir.

Los investigadores observaron que “la concentración promedio de alcohol en sangre durante un episodio fue de 136 mg/dl, muy superior al límite legal de 80 mg/dl”, indicaron en referencia a los valores tolerados por la legislación vial en algunos países.

El alcohol que nace en el intestino

El síndrome de autofermentación provoca
El síndrome de autofermentación provoca síntomas como mareos, confusión, somnolencia y alteraciones del habla, similares a una intoxicación alcohólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde fines del siglo XIX, médicos de todo el mundo han reportado casos extraños de personas que parecían ebrias después de comer, aunque no hubieran tomado alcohol.

Durante décadas, se pensó que hongos intestinales eran los responsables, hasta que estudios recientes señalaron a ciertas bacterias como el verdadero origen del síndrome. Se llama “síndrome de autofermentación” y genera síntomas de ebriedad sin necesidad de ingerir alcohol.

El estudio publicado en Nature
El estudio publicado en Nature Microbiology vincula la producción interna de etanol con un desequilibrio de la microbiota intestinal, especialmente el aumento de bacterias Proteobacteria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores que publicaron en Nature Microbiology quisieron entender cómo el intestino puede transformarse en una fábrica de etanol y por qué ocurre solo en ciertas personas.

El principal desafío fue separar los casos genuinos de este síndrome de otras patologías o problemas legales. Aún no existe consenso ni terapia estándar para el síndrome de autofermentación.

Bacterias, etanol y laboratorio

El equipo analizó muestras de
El equipo analizó muestras de sangre y heces de pacientes y convivientes. Usó pruebas genéticas y cultivos para detectar producción de etanol y cambios en la microbiota (Archivo EFE)

Los investigadores organizaron un ensayo observacional y prospectivo. Se incluyeron 22 pacientes con diagnóstico de síndrome de autofermentación y 21 convivientes sanos.

Analizaron muestras de sangre y heces en episodios agudos y en períodos de remisión. Así, detectaron que las muestras de pacientes en episodio agudo produjeron más etanol en cultivos.

Mediante secuenciación genética, se detectó un aumento de bacterias del filo Proteobacteria, en especial Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, durante los episodios agudos.

A partir de esos resultados, los científicos afirman que los principales responsables del síndrome de autofermentación en la mayoría de los pacientes son bacterias del filo Proteobacteria, y no hongos, como antes se había planteado.

El análisis mostró una disminución de bacterias consideradas beneficiosas. Se identificó abundancia de genes que favorecen la fermentación, como la vía heteroláctica y la fermentación mixta de ácidos.

Las principales bacterias responsables del
Las principales bacterias responsables del síndrome de autofermentación son Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, detectadas en mayor cantidad durante los episodios agudos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación observó una “correlación positiva entre la abundancia de genes relacionados con la actividad alcohol deshidrogenasa y la concentración de alcohol en sangre”.

El uso de antibióticos en los cultivos redujo la producción de etanol, mientras que los antifúngicos no generaron cambios relevantes. Los desechos revelaron más acetato, un subproducto típico de la fermentación alcohólica.

En un caso, un paciente recibió un trasplante de microbiota fecal y logró revertir los síntomas y normalizar los niveles de alcohol en sangre.

Ese tratamiento experimental se asoció con una reducción significativa de la abundancia bacteriana del filo Proteobacteria y de la sobreexpresión de genes de fermentación.

El equipo aisló cepas de E. coli resistentes al etanol, lo que sugiere que algunas bacterias se adaptan y prosperan en ambientes ricos en alcohol.

Nuevas vías y preguntas abiertas

El tratamiento experimental mediante trasplante
El tratamiento experimental mediante trasplante de microbiota fecal permitió revertir síntomas y normalizar los niveles de alcohol en sangre en un paciente analizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores sugirieron que se deberían usar terapias que regulen el metabolismo del etanol intestinal y consideran el trasplante de microbiota fecal como una opción para casos graves.

Un área importante para futuros estudios será esclarecer las diferencias genómicas exactas que llevan a la patogenicidad y tolerancia al alcohol en cepas bacterianas patógenas de pacientes con síndrome de autofermentación, resaltaron.

El uso de antibióticos en
El uso de antibióticos en cultivos redujo significativamente la producción de etanol, mientras que los medicamentos antifúngicos no generaron cambios importantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las limitaciones, el equipo señaló la falta de un tratamiento estándar y la dificultad para descartar por completo la acción de hongos.

Los resultados muestran una relación clara entre el desequilibrio bacteriano y la producción interna de alcohol, pero los propios investigadores reconocen que se necesitan más estudios y cohortes más amplias para confirmar estos hallazgos y desarrollar tratamientos efectivos.

El control de la producción interna de alcohol se perfila como una posible vía para tratar el síndrome, aunque todavía quedan preguntas abiertas sobre su diagnóstico y manejo clínico.

Temas Relacionados

AlcoholBacteriasSíndrome de autofermentaciónMicrobiota intestinalMicrobiomaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

La aplicación de la tomografía computarizada permitió reconstruir la extraordinaria estructura dental de este pez prehistórico, resolviendo un misterio que intrigó a los paleontólogos durante más de un siglo y revelando la asombrosa diversidad evolutiva de los depredadores marinos antiguos

La mandíbula en espiral de

El calentamiento global modifica la frecuencia e intensidad de las lluvias, confirmó un nuevo estudio

Un análisis de registros fósiles revela que los episodios de calor extremo alteran la cantidad y virulencia de las precipitaciones, lo que podría provocar cambios imprevisibles en el clima

El calentamiento global modifica la

Qué es un meteotsunami, el fenómeno natural que creen que afectó la Costa Atlántica

El episodio provocó un fallecimiento. Especialistas consultados por Infobae analizaron las posibles causas

Qué es un meteotsunami, el

Científicos investigan rastros de un antiguo océano en Marte: los sorprendentes hallazgos

Un estudio identificó depósitos sedimentarios y deltas. Los detalles

Científicos investigan rastros de un

Revelan cómo una extinción masiva favoreció la evolución de antepasados de tiburones y humanos

Científicos de Japón descubrieron que hace 445 millones de años los peces con mandíbulas empezaron a dominar los océanos

Revelan cómo una extinción masiva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conoce dónde están las gasolineras

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 13 de enero

⁠Los mejores memes que dejó el estreno del primer capítulo de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este martes

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 13 de enero

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

INFOBAE AMÉRICA
Gestha pide mayor concreción de

Gestha pide mayor concreción de las medidas fiscales en el alquiler y reestructurar los incentivos en el IRPF

VÍDEO: EEUU afirma que "la diplomacia es la primera opción", pero no descarta bombardear Irán, en plena ola de protestas

Economía- Vox apoya a Trump en su idea de prohibir a fondos comprar casas, pero se desmarca de una ley similar de Sumar

Ribera deja claro que Groenlandia "no está en venta" y advierte de que la UE afronta "tiempos difíciles"

Apple apuesta por la IA de Google Gemini para impulsar Apple Intelligence y su asistente Siri renovado

ENTRETENIMIENTO

Hamnet revela el lado humano

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”

El legado de Stranger Things: la conexión entre Millie Bobby Brown y David Harbour trasciende la serie

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

Jane Seymour y el costo oculto de su papel en 007: “Ser una chica Bond arruinó mi carrera en Gran Bretaña”