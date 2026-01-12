El fenómeno de la onda de choque multicolor redefine teorías sobre enanas blancas

Astrónomos descubren una enana blanca en la constelación de Auriga que expulsa gas sin formar disco de acreción (REUTERS)

No es frecuente que el universo ofrezca espectáculos inéditos, pero esta vez lo ha hecho: una diminuta enana blanca, perdida entre la multitud de astros, ha provocado una explosión de color en el vacío interestelar y dejó perpleja a la comunidad científica. El hallazgo, tan sorprendente como escaso, reescribe los límites de lo posible en la astronomía moderna, tal como detalló Reuters.

¿Qué es una estrella enana blanca?

Las enanas blancas representan el destino final de la mayoría de las estrellas de baja y mediana masa, como el Sol. Cuando estos astros agotan su combustible nuclear, atraviesan una fase de gigante roja y finalmente colapsan hasta convertirse en un núcleo extremadamente denso y caliente, con un tamaño similar al de la Tierra pero una masa comparable a la del Sol. Estos objetos, aunque pequeños, conservan una gravedad intensa y, en ocasiones, campos magnéticos descomunales.

Como explicó Simone Scaringi, físico de la Universidad de Durham, “la mayoría de las estrellas terminarán su evolución como enanas blancas”. Su estudio es clave para comprender el futuro de sistemas estelares y la dinámica de nuestra galaxia, según informó Reuters.

El fenómeno de onda de choque multicolor generado por la enana blanca representa un evento inédito en la Vía Láctea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema estelar fuera de lo común

El sistema observado se localiza en la constelación de Auriga y está formado por una enana blanca y una compañera, una enana roja de baja masa, apenas una décima parte de la masa solar. Ambas estrellas giran en una órbita tan cerrada que la distancia entre ellas equivale a la que separa la Tierra de la Luna, completando una vuelta en apenas 80 minutos. Esta cercanía extrema genera condiciones ideales para la transferencia de materia entre ambas.

Lo que distingue a este sistema es que la enana blanca absorbe gas de la enana roja. Guiado por los intensos campos magnéticos, el material fluye hacia la estrella principal y es expulsado directamente al espacio, sin formar el característico disco de acreción detectado en otros sistemas binarios similares. Este detalle ha dejado perplejos a los especialistas, ya que contradice los modelos aceptados sobre transferencia de materia en sistemas dobles, de acuerdo con Reuters.

Ondas de choque coloridas: ¿qué son y cómo se producen?

El material expulsado por la enana blanca colisiona con el gas interestelar a gran velocidad, generando lo que los científicos denominan una onda de choque. “Una onda de choque se produce cuando un material de rápido movimiento impacta con el gas circundante, lo comprime de manera súbita y lo calienta”, explicó Scaringi. El resultado es un arco brillante que puede detectarse a enormes distancias gracias a su luz.

La proximidad extrema entre ambas estrellas permite que la enana blanca absorba gas y lo expulse directamente al espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo extraordinario de este caso es la variedad de colores que emite la onda de choque, resultado de la excitación de diferentes elementos químicos presentes en el gas: el rojo revela hidrógeno, el verde indica la presencia de nitrógeno y el azul corresponde al oxígeno. Según los investigadores, la estructura —conocida como “arco de choque”— ha estado activa por lo menos 1.000 años, lo que la convierte en un fenómeno raro y persistente dentro de la Vía Láctea, según consignó Reuters.

Un rompecabezas para la astronomía

La ausencia del disco de material en torno a la enana blanca plantea interrogantes sobre los mecanismos físicos en juego. “Cada mecanismo de expulsión de gas que hemos considerado no explica nuestra observación. Seguimos desconcertados por este sistema”, reconoció Scaringi.

El caso desafía las teorías actuales sobre transferencia y expulsión de materia, e impulsa nuevas investigaciones sobre la influencia de los campos magnéticos en estos procesos extremos.

Este hallazgo obliga a los investigadores a replantear sus teorías sobre evolución estelar y comportamiento de sistemas binarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias y futuro de la investigación

El descubrimiento no solo aporta imágenes espectaculares y datos inéditos sobre la dinámica de las enanas blancas, sino que también obliga a reconsiderar los modelos de evolución estelar en sistemas binarios. Para los especialistas, sucesos tan inusuales como este expanden los límites del conocimiento astronómico y pueden encerrar claves sobre el destino de innumerables sistemas estelares.

El equipo investigador destacó el impacto visual y conceptual del hallazgo: la presencia de una onda de choque colorida en el espacio demuestra que el medio interestelar es mucho más dinámico y complejo de lo que se pensaba. La investigación continuará para intentar descifrar el mecanismo detrás de este fenómeno y profundizar en las interacciones estelares más extremas, concluyó Reuters.