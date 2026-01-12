Ciencia

El fenómeno de la onda de choque multicolor redefine teorías sobre enanas blancas

La reciente detección de una emisión luminosa compuesta por diferentes colores en la constelación de Auriga plantea nuevos interrogantes para la comunidad científica sobre los procesos de transferencia de materia en sistemas dobles

Guardar
Astrónomos descubren una enana blanca
Astrónomos descubren una enana blanca en la constelación de Auriga que expulsa gas sin formar disco de acreción (REUTERS)

No es frecuente que el universo ofrezca espectáculos inéditos, pero esta vez lo ha hecho: una diminuta enana blanca, perdida entre la multitud de astros, ha provocado una explosión de color en el vacío interestelar y dejó perpleja a la comunidad científica. El hallazgo, tan sorprendente como escaso, reescribe los límites de lo posible en la astronomía moderna, tal como detalló Reuters.

¿Qué es una estrella enana blanca?

Las enanas blancas representan el destino final de la mayoría de las estrellas de baja y mediana masa, como el Sol. Cuando estos astros agotan su combustible nuclear, atraviesan una fase de gigante roja y finalmente colapsan hasta convertirse en un núcleo extremadamente denso y caliente, con un tamaño similar al de la Tierra pero una masa comparable a la del Sol. Estos objetos, aunque pequeños, conservan una gravedad intensa y, en ocasiones, campos magnéticos descomunales.

Como explicó Simone Scaringi, físico de la Universidad de Durham, “la mayoría de las estrellas terminarán su evolución como enanas blancas”. Su estudio es clave para comprender el futuro de sistemas estelares y la dinámica de nuestra galaxia, según informó Reuters.

El fenómeno de onda de
El fenómeno de onda de choque multicolor generado por la enana blanca representa un evento inédito en la Vía Láctea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema estelar fuera de lo común

El sistema observado se localiza en la constelación de Auriga y está formado por una enana blanca y una compañera, una enana roja de baja masa, apenas una décima parte de la masa solar. Ambas estrellas giran en una órbita tan cerrada que la distancia entre ellas equivale a la que separa la Tierra de la Luna, completando una vuelta en apenas 80 minutos. Esta cercanía extrema genera condiciones ideales para la transferencia de materia entre ambas.

Lo que distingue a este sistema es que la enana blanca absorbe gas de la enana roja. Guiado por los intensos campos magnéticos, el material fluye hacia la estrella principal y es expulsado directamente al espacio, sin formar el característico disco de acreción detectado en otros sistemas binarios similares. Este detalle ha dejado perplejos a los especialistas, ya que contradice los modelos aceptados sobre transferencia de materia en sistemas dobles, de acuerdo con Reuters.

Ondas de choque coloridas: ¿qué son y cómo se producen?

El material expulsado por la enana blanca colisiona con el gas interestelar a gran velocidad, generando lo que los científicos denominan una onda de choque. “Una onda de choque se produce cuando un material de rápido movimiento impacta con el gas circundante, lo comprime de manera súbita y lo calienta”, explicó Scaringi. El resultado es un arco brillante que puede detectarse a enormes distancias gracias a su luz.

La proximidad extrema entre ambas
La proximidad extrema entre ambas estrellas permite que la enana blanca absorba gas y lo expulse directamente al espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo extraordinario de este caso es la variedad de colores que emite la onda de choque, resultado de la excitación de diferentes elementos químicos presentes en el gas: el rojo revela hidrógeno, el verde indica la presencia de nitrógeno y el azul corresponde al oxígeno. Según los investigadores, la estructura —conocida como “arco de choque”— ha estado activa por lo menos 1.000 años, lo que la convierte en un fenómeno raro y persistente dentro de la Vía Láctea, según consignó Reuters.

Un rompecabezas para la astronomía

La ausencia del disco de material en torno a la enana blanca plantea interrogantes sobre los mecanismos físicos en juego. “Cada mecanismo de expulsión de gas que hemos considerado no explica nuestra observación. Seguimos desconcertados por este sistema”, reconoció Scaringi.

El caso desafía las teorías actuales sobre transferencia y expulsión de materia, e impulsa nuevas investigaciones sobre la influencia de los campos magnéticos en estos procesos extremos.

Este hallazgo obliga a los
Este hallazgo obliga a los investigadores a replantear sus teorías sobre evolución estelar y comportamiento de sistemas binarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias y futuro de la investigación

El descubrimiento no solo aporta imágenes espectaculares y datos inéditos sobre la dinámica de las enanas blancas, sino que también obliga a reconsiderar los modelos de evolución estelar en sistemas binarios. Para los especialistas, sucesos tan inusuales como este expanden los límites del conocimiento astronómico y pueden encerrar claves sobre el destino de innumerables sistemas estelares.

El equipo investigador destacó el impacto visual y conceptual del hallazgo: la presencia de una onda de choque colorida en el espacio demuestra que el medio interestelar es mucho más dinámico y complejo de lo que se pensaba. La investigación continuará para intentar descifrar el mecanismo detrás de este fenómeno y profundizar en las interacciones estelares más extremas, concluyó Reuters.

Temas Relacionados

Enana blancaOnda de choque en el espacioVía LácteaConstelación de AurigaEvolución estelarNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos investigan rastros de un antiguo océano en Marte: los sorprendentes hallazgos

Un estudio identificó depósitos sedimentarios y deltas. Los detalles

Científicos investigan rastros de un

Revelan cómo una extinción masiva favoreció la evolución de antepasados de tiburones y humanos

Científicos de Japón descubrieron que hace 445 millones de años los peces con mandíbulas empezaron a dominar los océanos

Revelan cómo una extinción masiva

Yaguareté y puma: cómo logran convivir dos depredadores tope en el mismo territorio

Investigadores de Brasil y Argentina hicieron un hallazgo que contradice la creencia histórica del antagonismo entre las dos especies

Yaguareté y puma: cómo logran

Músculos y cerebro: por qué la actividad física es clave para la memoria y la salud cognitiva

Las investigaciones muestran que el ejercicio genera señales moleculares que estimulan la formación de nuevas neuronas y ayudan a prevenir el deterioro neurológico

Músculos y cerebro: por qué

El impacto de la luz natural en la diabetes sorprende a la ciencia

Una investigación internacional descubre que la exposición diaria a la luz solar estabiliza el metabolismo y ayuda a mantener niveles de glucosa más constantes en adultos mayores con diabetes tipo 2, sugiriendo nuevos enfoques en salud ambiental y arquitectura

El impacto de la luz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Tarapoto: el estado

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Conoce el precio de la gasolina en Lima hoy lunes 12 de enero

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Científicos investigan rastros de un antiguo océano en Marte: los sorprendentes hallazgos

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 490 muertos y

Al menos 490 muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas en Irán, según un nuevo balance de HRANA

Revolta Pagesa aborda en asambleas si desbloquea carreteras tras las propuestas de Ordeig

España consigue el bronce en el Campeonato de Europa masculino de Heidelberg

Ordeig anuncia una próxima reunión para un "frente común" ante el pacto UE-Mercosur

(Crónica) El Arsenal tapona la emoción de la FA Cup y el United se despide

ENTRETENIMIENTO

Warner Bros se pronuncia contra

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount por el acuerdo con Netflix

La ex esposa de Freddie Mercury no logra vender la mansión valorada en más de 40 millones que le dejó el cantante

“Hamnet”: dónde ver y todo sobre la película que ganó el mayor premio de los Globos de Oro

Claves del fenómeno televisivo Él y Ella en Netflix: la intrincada narrativa que mantiene en vilo a la audiencia internacional desde su estreno

Danielle Marsh se pronuncia por primera vez tras su salida de NewJeans: “Luché hasta el final”