Mentalidad fija o de crecimiento: la teoría psicológica que explica por qué algunas personas avanzan y otras se estancan

La psicóloga estadounidense, Carol Dweck,identificó dos formas opuestas de entender la inteligencia y las habilidades, creencias que se forman desde la infancia y que influyen en la manera de enfrentar el aprendizaje, el error, el esfuerzo y los desafíos a lo largo de la vida

La teoría de la mentalidad fija y de crecimiento, propuesta por Carol Dweck, explica cómo las creencias sobre la inteligencia influyen en el aprendizaje y el éxito personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas se preguntan cómo sus creencias internas modelan sus vidas personales, sus logros profesionales y la forma en que enfrentan dificultades. La psicóloga Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, propuso una teoría que divide la percepción sobre el desarrollo personal en dos grandes mentalidades: fija y de crecimiento. Esta diferenciación impacta en la autopercepción, las expectativas y los resultados personales.

Según las investigaciones de Dweck, difundidas en The Marginalian, la mentalidad fija parte de la idea de que las capacidades y la inteligencia constituyen rasgos inmutables. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento sostiene que el esfuerzo y la dedicación permiten desarrollar y mejorar cualquier habilidad a lo largo del tiempo. De acuerdo con la autora, estas creencias comienzan a formarse en la infancia y condicionan la actitud frente al éxito, el fracaso y el aprendizaje.

El origen de las mentalidades

Dweck estudió durante más de dos décadas cómo las creencias sobre la inteligencia afectan el comportamiento y la motivación. Según la profesional, las personas con mentalidad fija buscan demostrar su valía constantemente, evitando situaciones que puedan poner en duda sus habilidades. Quienes adoptan una mentalidad de crecimiento priorizan el aprendizaje, ven los errores como oportunidades y muestran mayor resiliencia ante las dificultades.

En un experimento clave, Dweck y su equipo ofrecieron a niños de 4 años la opción de repetir un rompecabezas fácil o intentar uno más desafiante. Los niños con mentalidad fija eligieron el reto conocido para confirmar su habilidad, mientras que quienes tenían mentalidad de crecimiento optaron por el desafío, interesados en aprender algo nuevo. Así, la forma en que cada persona interpreta el éxito y el fracaso queda definida desde edades tempranas.

De acuerdo con Dweck, la mentalidad fija genera la urgencia de demostrar inteligencia ante cada situación, mientras que la mentalidad de crecimiento impulsa a superarse y a buscar nuevas experiencias. Esta diferencia se refleja en todos los ámbitos de la vida.

Impacto en la educación y el rendimiento

La influencia de estas mentalidades se observa especialmente en el ámbito académico. Según The Marginalian, al elogiar a los estudiantes por su esfuerzo y no por su talento, se fomenta la mentalidad de crecimiento. Esto los motiva a enfrentar tareas difíciles y a ver el error como una instancia de aprendizaje. En cambio, el elogio centrado en la capacidad promueve la mentalidad fija y el temor al fracaso.

Un estudio dirigido por Dweck incluyó a cientos de estudiantes que recibieron problemas de lógica y luego fueron elogiados por su esfuerzo o por su inteligencia. El 90% de quienes recibieron elogios por su dedicación eligieron nuevos desafíos, mientras que la mayoría de los elogiados por su talento prefirieron no arriesgarse a fracasar. La diferencia en la actitud ante el reto resultó evidente y persistente.

Estos hallazgos muestran que la forma en que se refuerzan los logros impacta en el desarrollo de la autonomía, la autoestima y la motivación. Quienes perciben el esfuerzo como camino hacia el éxito logran mejores resultados a largo plazo.

Consecuencias sociales y emocionales

La mentalidad fija no solo afecta el rendimiento académico, sino también la honestidad y la percepción del propio valor. Según los estudios citados, los niños elogiados por su inteligencia son más propensos a mentir sobre sus resultados para evitar la vergüenza. Por su parte, quienes valoran el esfuerzo no temen mostrar sus errores y buscan ayuda para mejorar.

En las relaciones personales, la mentalidad de crecimiento fomenta vínculos basados en el apoyo mutuo y el desarrollo conjunto. Dweck señala que las personas con mentalidad fija tienden a ver los conflictos como defectos irreparables, mientras que quienes adoptan una perspectiva de crecimiento interpretan las diferencias como oportunidades para aprender y fortalecer la relación.

El impacto de estas mentalidades llega incluso al ámbito emocional. La mentalidad fija puede generar ansiedad y baja tolerancia a la frustración, mientras que la mentalidad de crecimiento facilita la adaptación y la búsqueda de soluciones ante los obstáculos.

Aplicaciones prácticas y cultura popular

El trabajo de Dweck ha influido en el diseño de programas educativos y en la formación profesional en todo el mundo. Instituciones y empresas han incorporado estrategias para promover la mentalidad de crecimiento, con el objetivo de mejorar el rendimiento y el bienestar de sus integrantes. Sin embargo, Dweck advierte que adoptar esta perspectiva requiere un cambio profundo en la manera de evaluar el éxito y el error.

La mentalidad de crecimiento también desafía algunos mitos culturales. Por ejemplo, la creencia de que el verdadero amor implica compatibilidad perfecta o que el talento es un don innato. Según Dweck, estos mitos pueden limitar el potencial individual y colectivo, impidiendo el desarrollo de relaciones y habilidades más saludables y sólidas.

El concepto de mentalidad de crecimiento ha alcanzado difusión internacional y se emplea tanto en la educación como en el deporte y la psicología organizacional. Su popularidad responde a la necesidad de encontrar modelos alternativos de éxito, menos dependientes del talento natural y más enfocados en el aprendizaje continuo.

