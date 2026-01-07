Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Un estudio asocia más del 40% de las grandes hambrunas en Europa Central entre 1500 y 1800 al fenómeno El Niño (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el verano de 1540, los habitantes de Núremberg, en el corazón de Europa Central, enfrentaron una escasez tan severa que el precio del pan llegó a duplicarse en cuestión de semanas. Las cosechas, arruinadas por una inusual secuencia de lluvias y humedad, sumieron a la ciudad en una crisis que pronto se expandió a decenas de regiones vecinas.

Durante siglos, la explicación de estos episodios quedó sepultada bajo relatos de malas políticas, guerras o simple infortunio climático. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que muchos de estos eventos no fueron solo producto del azar local, sino consecuencia directa de un fenómeno nacido a miles de kilómetros, en las aguas del Pacífico: El Niño.

Un estudio exhaustivo presentado en EarthArXiv y divulgado por New Scientist identificó que más del 40% de las hambrunas ocurridas entre 1500 y 1800 en Europa Central estuvieron asociadas con episodios de El Niño.

El Niño, originado en el Pacífico, alteró los patrones climáticos globales y provocó lluvias e inundaciones fatales para las cosechas europeas

El fenómeno, conocido por causar sequías y lluvias extremas en regiones tropicales, demostró tener efectos mucho más amplios y duraderos de lo que la historiografía europea había imaginado. A nivel global, El Niño es responsable de alteraciones climáticas que afectan la agricultura, la pesca y la seguridad alimentaria en continentes tan distantes como América, África y Asia, generando impactos económicos y sociales de gran escala.

En ese sentido, los investigadores destacaron que los siete factores principales fueron: la alteración de los patrones climáticos, el fracaso de cosechas esenciales, el aumento abrupto de los precios de productos básicos, la aparición recurrente de hambrunas, los desplazamientos y migraciones masivas, el estallido de conflictos sociales y políticos, y la transformación de la economía y las rutas comerciales. Cada uno de estos elementos contribuyó a que crisis alimentarias, disturbios y cambios estructurales moldearan la vida y el futuro de reinos y pueblos en todo el continente

Una historia de hambre y desplazamientos

Las crónicas de la Edad Moderna documentan la devastación provocada por las hambrunas: familias obligadas a abandonar sus tierras, motines por el precio del grano, ciudades diezmadas y gobiernos al borde del colapso social.

En Bohemia, por ejemplo, el hambre de 1771 desencadenó una ola de migraciones y disturbios que alteraron la demografía regional durante décadas. En Francia, durante la conocida “Gran Hambruna” de 1709, miles de personas murieron y la presión social aceleró reformas agrarias. Estos episodios, lejos de ser excepcionales, configuraron la vida cotidiana de millones de europeos.

La crisis del hambre de 1540 en Núremberg y la Gran Hambruna de 1709 en Francia fueron episodios exacerbados por el impacto de El Niño

El equipo dirigido por Emile Esmaili en la Universidad de Columbia reconstruyó 160 crisis alimentarias mediante registros históricos y análisis de anillos de árboles, logrando identificar patrones coincidentes con los ciclos de El Niño.

La metodología combinó la revisión de documentos de la época, registros de precios y fuentes naturales, como los anillos de crecimiento de árboles, que permiten reconstruir las condiciones de humedad y temperatura a lo largo de los siglos. “Más de 4 de cada 10 casos de hambruna en Europa Central se asociaron directamente a El Niño”, destacaron los autores, citados por New Scientist. Este hallazgo rompe la idea de que Europa era inmune a los vaivenes climáticos globales, y revela una red de conexiones invisibles que definieron la suerte de reinos enteros.

El mecanismo del desastre: lluvias y cosechas perdidas

El Niño-Oscilación del Sur, cuando se activa, provoca un calentamiento inusual en las aguas del Pacífico central y oriental. Sus efectos alteran los patrones de viento y precipitaciones a escala planetaria. En Europa Central, esto se tradujo históricamente en veranos marcados por lluvias persistentes y suelos anegados, condiciones fatales para el trigo y otros cultivos. “El Niño tiende a incrementar las precipitaciones en esta región, lo que pudo provocar una humedad excesiva en el suelo y el fracaso de las cosechas”, explicaron los especialistas a New Scientist.

Las consecuencias no se limitaron a la agricultura: la escasez de grano disparó el precio de los cereales (con subas promedio del 6,5% tras cada evento de El Niño), y la demanda sustitutiva elevó el costo de productos como el pescado. Incluso en regiones alejadas del epicentro climático, el impacto económico se hizo sentir, desbordando las fronteras locales y extendiéndose por gran parte del continente.

El precio de los cereales subió hasta un 6,5% después de los eventos de El Niño, agravando la escasez y la tensión social

El precio social y político del clima

Las crisis alimentarias no solo trajeron hambre, sino también inestabilidad social y política. El encarecimiento de los alimentos básicos alimentó revueltas urbanas, debilitó economías rurales y forzó cambios en la administración de reinos y principados. Las rutas comerciales se reconfiguraron, y los intentos de los gobiernos por controlar los precios rara vez lograron contener el descontento.

El estudio señala que la probabilidad de que las hambrunas persistieran de un año a otro aumentó en un 24% durante los periodos analizados. Así, el alcance de El Niño superó cualquier expectativa, afectando simultáneamente a múltiples regiones y redibujando el mapa de la supervivencia en Europa.

Lecciones de un pasado remoto para un mundo en transformación

El fenómeno El Niño, nacido en las profundidades del Pacífico, dejó una huella profunda en la historia de Europa. Sus efectos, invisibles durante siglos, emergen hoy como una advertencia ineludible: el clima es un actor global, capaz de definir el destino de pueblos enteros. Para expertos en seguridad alimentaria, como David Ubilava, citado por New Scientist, el análisis de estos antecedentes es fundamental para comprender la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas actuales.

Comprender ese legado, sostienen los especialistas, es clave para anticipar los desafíos que traerán los nuevos extremos climáticos del siglo XXI, cuando la historia pasada puede ser la mejor guía para el futuro.