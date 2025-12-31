Desarrollaron la tela más negra del mundo inspirada en las plumas de un ave

La Universidad Cornell desarrolló una tela ultranegra inspirada en las plumas del ave del paraíso/Archivo Maury Cornell Lab of Ornithology

Un grupo de la Universidad Cornell, en los Estados Unidos, consiguió lo que parecía un truco de magia textil: creó una tela ultranegra que no pierde su color ni aunque la mires de costado. El secreto viene de la naturaleza y se esconde en las plumas del ave del paraíso, cuyo nombre Ptiloris magnificus.

El equipo tomó lana de merino, la tiñó con polidopamina y después le dio un baño de plasma. Así lograron que la tela absorba casi toda la luz, pero siga suave, liviana y lista para usar en ropa común. Es la tela más oscura reportada hasta ahora.

Un vestido diseñado con la tela ultranegra demostró que el color no cambia incluso al modificar el brillo o el contraste de la imagen./ Ryan Young Cornell University

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Nature Communications.

El trabajo fue realizado por Larissa Shepherd, Hansadi Jayamaha y Kyuin Park, del Departamento de Diseño Centrado en el Humano de la Universidad Cornell. Contaron con el respaldo del Laboratorio de Diseño de Indumentaria Inclusiva de la misma universidad.

El sueño del negro absoluto en la moda y la ciencia

Lograr un negro profundo en textiles es difícil porque la mayoría de las telas reflejan parte de la luz y nunca alcanzan una oscuridad total (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo textil, lograr un negro profundo es como la búsqueda del santo grial. La mayoría de los tejidos comerciales solo consiguen oscurecerse hasta cierto punto y suelen perder el efecto cuando se los mira desde el costado.

Las fórmulas tradicionales, como los nanotubos de carbono, son caras y difíciles de aplicar en ropa que usamos todos los días. Además, pueden ser tóxicas y no siempre resisten el paso del tiempo ni los lavados.

El ave del paraíso, específicamente Ptiloris magnificus, habita en los bosques de Nueva Guinea y el noreste de Australia (Marie Terrant)

Los investigadores de Cornell se propusieron romper con esas barreras. Buscaron una solución simple, económica y que pudiera usarse en prendas reales, no solo en laboratorios.

Eligieron inspirarse en la naturaleza, en especial en el plumaje del ave del paraíso, famosa porque su negro parece un agujero en la luz.

El objetivo fue copiar el truco óptico de este animal usando materiales amigables y procesos accesibles.

Cómo se fabricó la tela más negra

Inspirados en las plumas del ave del paraíso, los científicos copiaron su estructura para crear una tela que absorbe casi toda la luz (Marie Tarrant)

El proceso empieza con lana blanca sumergida en polidopamina, un polímero que emula la melanina de las aves. Así, la fibra queda negra hasta el núcleo y lista para el siguiente paso: la cámara de plasma.

En ese ambiente, la tela desarrolla nanofibrillas, unas estructuras microscópicas que actúan como trampas de luz.

“La luz básicamente rebota entre las fibrillas en lugar de reflejarse hacia fuera, y eso es lo que genera el efecto ultranegro”, explicaron los investigadores.

Las pruebas hechas en el laboratorio muestran que la tela resultante, llamada UBW, tiene una reflectancia de apenas 0,13%.

Esto significa que absorbe casi toda la luz que recibe y, lo más sorprendente, mantiene ese efecto aunque la mires en ángulo.

La fabricación combina lana de merino teñida con polidopamina y tratamiento con plasma para crear nanofibrillas de alta absorción lumínica/Archivo

El análisis microscópico confirmó que las nanofibrillas cubren la superficie de la lana y potencian el efecto óptico. El material conserva su flexibilidad y suavidad, a diferencia de otros ultranegros que resultan rígidos o incómodos.

Las pruebas de durabilidad incluyeron lavados y exposición a la luz. El tejido ultranegro de lana (UWB) no perdió color ni cambió su textura, lo que abre la puerta a usos cotidianos en ropa y accesorios.

El equipo comprobó que el mismo método funciona en seda y algodón, lo que podría llevar la ultranegra a más prendas y productos. La técnica es adaptable y económica, lista para escalar a nivel industrial.

Además, la tela se usó en un vestido diseñado por Zoe Alvarez, estudiante de la Universidad Cornell, para demostrar que mantiene el negro absoluto incluso cuando se ajusta el brillo o el contraste de la imagen.

Más allá del negro: aplicaciones, límites y futuro

Las aplicaciones potenciales de la tela UBW incluyen camuflaje térmico, paneles solares y sensores ópticos, además de moda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tejido UBW puede servir para camuflaje térmico, paneles solares o sensores ópticos, según los autores. Sus usos no se limitan a la moda, sino que pueden extenderse a la tecnología y la ciencia.

La técnica requiere calibrar el plasma según el tipo de fibra y el grosor del tejido para conservar el efecto ultranegro. El equipo advierte que el desgaste mecánico podría afectar la estructura con el tiempo y recomienda seguir estudiando su durabilidad.

La investigación sobre tejidos ultranegros consiguió una patente provisional y busca revolucionar la industria textil y tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El UBW se mantiene sin alteraciones como textil de lana, y su producción resulta económica para obtener un textil ultranegro”, destacaron los científicos.

La investigación ya tiene una patente provisional y busca avanzar hacia la fabricación masiva.

El hallazgo marca un antes y un después en la búsqueda de tejidos ultranegros y abre nuevas posibilidades para la moda y la tecnología.