El mito del niño prodigio se desmonta: la mayoría de los líderes de élite no destacaron en su infancia

El análisis de New Scientist indica que el éxito infantil excepcional en el deporte, la ciencia o la música no garantiza logros en la adultez

La idea de que los líderes sobresalientes en campos como el deporte, la ciencia o la música fueron necesariamente prodigios en su infancia carece de fundamento, según un análisis publicado por New Scientist.

Esta revisión de estudios internacionales revela que el talento infantil extraordinario rara vez se traduce en éxito adulto de élite, desmontando la creencia de que la excelencia temprana predice logros a nivel mundial.

El análisis, liderado por Arne Güllich de la Universidad RPTU Kaiserslautern en Alemania y recogido por New Scientist, se basó en 19 investigaciones que examinaron los casos de casi 35.000 personas de alto rendimiento.

Los resultados muestran que la mayoría de quienes alcanzan los niveles más altos en sus disciplinas durante la adultez no sobresalieron especialmente en sus primeros años. Más bien, estos líderes adultos participaron en diversas actividades desde la infancia y solo desarrollaron su destreza principal de manera progresiva.

“La mayoría de los mejores del mundo no fueron excepcionales en sus primeros años; el desempeño infantil sobresaliente no es requisito para el éxito global”, afirmó Güllich a New Scientist.

El rendimiento sobresaliente en etapas tempranas no se revela como requisito para convertirse en referente mundial en cualquier disciplina

Aunque investigaciones previas vincularon la intensidad del entrenamiento especializado para niños con buenos resultados en la adolescencia, el seguimiento a largo plazo ofrece una perspectiva distinta.

Se estima que el 82% de los atletas destacados a nivel internacional como juniors no logran repetir esa categoría como adultos, y el 72% de los atletas seniors de élite no habían pertenecido a la élite juvenil, según datos conocidos por New Scientist.

Datos y ejemplos: del mito del niño prodigio a la diversidad de trayectorias

El equipo de Güllich constató una clara desconexión entre el éxito temprano y los logros mundiales en la adultez. Solamente un 10% de los adultos reconocidos internacionalmente había sido destacado en su juventud, y apenas el 10% de los jóvenes considerados prodigios alcanzó una posición de élite profesional posteriormente. Estos datos refuerzan la idea de que la mayoría de los adultos más exitosos no fueron niños prodigio.

El análisis de las trayectorias de figuras internacionales ilustra esta tendencia. Algunos como Wolfgang Amadeus Mozart, Tiger Woods, Gukesh Dommaraju y Terence Tao sí sobresalieron desde pequeños.

Sin embargo, otros como Ludwig van Beethoven, Michael Jordan, Viswanathan Anand y Charles Darwin no demostraron logros excepcionales en la infancia, pero alcanzaron una excelencia indiscutible en edad adulta.

Michael Jordan, entre otros, alcanzó la excelencia adulta sin destacar en la niñez

Explicaciones científicas y repercusiones educativas

La revisión abarcó historias de vida de medallistas olímpicos, premios Nobel, los 10 mejores ajedrecistas del mundo y renombrados compositores clásicos. Los resultados muestran que las características asociadas a jóvenes de alto rendimiento —especialización temprana, progreso acelerado y gran cantidad de práctica en una sola disciplina— suelen estar ausentes, o incluso invertidas, en los casos de adultos de élite.

Según Güllich, la participación temprana en múltiples actividades ayuda a desarrollar habilidades de aprendizaje más flexibles y a identificar la disciplina más adecuada para cada persona. “En esencia, encuentran una disciplina óptima para su perfil y amplían su capital de aprendizaje para futuras etapas”, explicó a New Scientist.

Además, rutinas de entrenamiento menos intensas en la niñez y adolescencia pueden prevenir el agotamiento o lesiones que ponen en riesgo las carreras a largo plazo. “Existe un riesgo mayor de quedar atrapado en una disciplina que dejan de disfrutar y no tener alternativas para cambiar”, añadió el experto.

La exploración de múltiples disciplinas en la infancia ayuda a los talentos a identificar la opción más adecuada para su perfil, revela el estudio

La revisión también destaca una laguna histórica: hasta ahora, muchas investigaciones no diferenciaban entre el éxito inicial y el desarrollo de un rendimiento extraordinario mantenido en el tiempo.

David Feldon, profesor en la Universidad Estatal de Utah y entrenador infantil, señaló para New Scientist que persiste la tendencia a incentivar la dedicación exclusiva a una sola habilidad desde edades tempranas. “Ciertamente, esto puede desarrollar experiencia y generar avances rápidos”, indicó. Y agregó: “Pero no sé si resulta productivo para las personas a lo largo de toda su vida”.

Feldon resalta que el desarrollo debe ser saludable y contribuir al bienestar integral, más allá de logros inmediatos: “No se trata solo de alcanzar resultados inmediatos, sino de contribuir al mejoramiento general de las personas”.

En consecuencia, Güllich advirtió que los programas centrados en identificar y potenciar talentos precoces pueden pasar por alto gran parte de los futuros líderes de élite, ya que priorizan victorias de corto plazo sobre trayectorias sostenidas de excelencia.

A la luz de las evidencias recientes, se considera más eficaz motivar a los jóvenes a explorar varias disciplinas durante años antes de decidir una dirección profesional definida.