Algoritmos, Hawái e intuición: así fue la noche en que Larry Denneau halló al 3I/ATLAS y transformó lo conocido sobre la astronomía

La detección del cometa 3I/ATLAS demuestra cómo la unión entre la experiencia de Larry Denneau y la innovación tecnológica redefine el estudio de objetos interestelares (ATLAS project/Gemini North Obervatory/Shadow the Scientists/AP)

El descubrimiento del cometa interestelar 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025 marcó un avance notable en la astronomía moderna, al tratarse del tercer objeto de este tipo identificado en el sistema solar.

La detección, atribuida a Larry Denneau, astrónomo y programador, junto al sistema automatizado ATLAS, despertó un amplio interés en la comunidad científica y entre el público general, según informó Space.com.

Este hallazgo resalta la rareza de los visitantes interestelares y evidencia la interacción entre tecnología avanzada y la intervención humana en la exploración espacial.

El hallazgo y la confirmación de 3I/ATLAS

El proceso para identificar 3I/ATLAS comenzó como una noche habitual para Denneau, ingeniero de software y astrónomo en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái.

El tercer visitante que proviene de más allá del Sol revela propiedades y trayectorias nunca antes vistas por los astrónomos (NSF NOIRLab)

Mientras los telescopios de ATLAS escaneaban el cielo, el sistema automatizado detectó un punto en movimiento que, en un principio, no se distinguía de otros objetos cercanos a la Tierra.

“Fui la persona que revisó cuando 3I apareció en la cadena de procesamiento”, relató Denneau a Space.com. Siguiendo el protocolo del software que él mismo ayudó a desarrollar, envió la observación para su análisis.

Mientras la noticia se difundía entre astrónomos de distintos países, Denneau estaba en el observatorio de Mauna Loa, en la Isla Grande de Hawái, realizando mantenimiento y sin acceso a su correo electrónico.

Al regresar, halló numerosos mensajes y la confirmación de que el objeto detectado era especialmente inusual. En pocas horas, cientos de observaciones de telescopios confirmaron la órbita del visitante, lo que permitió su clasificación oficial como 3I/ATLAS por el Minor Planets Center, según detalló Space.com.

Observaciones internacionales y tecnología automatizada permitieron identificar en tiempo récord el origen ajeno a nuestro sistema solar (AP)

Un visitante interestelar poco común

La singularidad de 3I/ATLAS reside en su origen: a diferencia de los asteroides y cometas habituales, los objetos interestelares no están ligados gravitacionalmente al Sol, sino que provienen de otros sistemas estelares.

Hasta este descubrimiento, solo se habían registrado dos visitantes similares: 1I/’Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

El análisis de la trayectoria de 3I/ATLAS demostró que su órbita no se ajustaba a ningún patrón conocido del sistema solar.

“Todos los ajustes de la órbita resultaron ser realmente deficientes... No está ligado al Sol”, explicó Denneau en declaraciones recogidas por Space.com. Esta anomalía orbital fue clave para confirmar su naturaleza interestelar.

Su trayecto evidencia la naturaleza transitoria y excepcional de fenómenos cósmicos aún poco explorados (NOIRLab de la NSF vía AP)

El sistema ATLAS, financiado por la NASA, desempeña un papel esencial en la detección de estos objetos. Consiste en una red de telescopios de gran campo que capturan imágenes de extensas regiones del cielo varias veces por noche.

El software desarrollado por Denneau y su equipo procesa los datos automáticamente, identifica puntos en movimiento y filtra posibles falsos positivos antes de que un revisor humano valide los hallazgos. “Lo que sale de nuestra cadena de procesamiento son realmente posiciones; cosas que parecen estrellas y que se mueven sobre el fondo”, explicó el astrónomo.

La credibilidad resulta prioritaria, ya que una alerta errónea podría ocasionar que otros observatorios desperdicien tiempo valioso. “Queremos ser fiables en un 99 y pico por ciento en ese aspecto”, subrayó Denneau.

El trabajo conjunto entre la visión de un ingeniero y los avances de ATLAS representa el nuevo paradigma colaborativo de la exploración espacial (ATLAS project/Gemini North Obervatory/Shadow the Scientists)

Tecnología, desafíos técnicos y repercusión mundial

La detección de 3I/ATLAS presentó desafíos técnicos. Durante el paso inicial, el objeto atravesó una región especialmente densa de la Vía Láctea, lo que complicó su identificación.

El sistema ATLAS exige al menos cuatro detecciones limpias para confirmar la existencia de un nuevo objeto, pero la abundancia de estrellas en el fondo dificultó el proceso.

Solo cuando 3I/ATLAS se desplazó hacia una zona menos congestionada, el software pudo reconocerlo y recuperar observaciones previas que ayudaron a confirmar su órbita inusual.

El impacto del descubrimiento trascendió el ámbito científico. La rareza de los objetos interestelares y la posibilidad de estudiar material proveniente de otros sistemas solares capturaron la atención de medios y público.

Cada visitante de este tipo ofrece una oportunidad única para comprender la formación y evolución de otros sistemas estelares, un interés que, según Space.com, se reflejó en la amplia cobertura y discusión en redes sociales.