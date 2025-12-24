Ciencia

Descubren cuáles fueron las enfermedades que minaron la salud de los soldados romanos en el Muro de Adriano

El análisis científico realizado por científicos de las universidades de Cambridge y Oxford en el fuerte de Vindolanda, en Inglaterra, develó retos ocultos de higiene y sanidad en la vida cotidiana de la frontera imperial

Guardar
Evidencias arqueológicas revelan la presencia
Evidencias arqueológicas revelan la presencia de parásitos intestinales en el fuerte de Vindolanda (AFP)

Un hallazgo reciente ha aportado datos importantes para conocer detalles de la salud de los soldados romanos destacados en el fuerte de Vindolanda, junto al Muro de Adriano, en el norte de Inglaterra.

Una investigación presentada por la Universidad de Cambridge y difundida en la revista Parasitology evidenció que los militares expuestos a la defensa de esta estratégica frontera del Imperio sufrían infecciones intestinales causadas por diversos parásitos.

El estudio identificó la presencia constante de estos patógenos en la vida cotidiana del destacamento, sumando un factor invisible a las conocidas dificultades de quienes resguardaban uno de los límites más emblemáticos de la Roma antigua.

Los científicos analizaron sedimentos extraídos del desagüe conectado a las letrinas del complejo de baños de Vindolanda. Este fuerte, ubicado entre Carlisle y Corbridge en la actual Northumberland, se caracteriza por la extraordinaria conservación de objetos orgánicos y datos sobre la vida cotidiana. En total, se recolectaron cincuenta muestras de sedimentos a lo largo de un canal de drenaje de nueve metros, lo que permitió localizar numerosos huevos de parásitos intestinales junto a otros restos arqueológicos.

Huevos de Trichuris sp. (izquierda)
Huevos de Trichuris sp. (izquierda) y Ascaris sp. (derecha) recuperados de Vindolanda junto al muro de Adriano en Inglterra, Reino Unido. La barra de escala mide 20 µm. (Universidades de Cambridge y Oxford)

La identificación de los organismos se llevó a cabo en laboratorios de Cambridge y Oxford mediante técnicas de microscopía y pruebas biomoleculares como ELISA, que permite detectar proteínas específicas de parásitos unicelulares en restos orgánicos antiguos.

Parásitos detectados y su transmisión en Vindolanda

El análisis de los sedimentos reveló la existencia de tres parásitos principales, según el artículo publicado en Parasitology:

  • Ascárides: lombrices intestinales de entre veinte y treinta centímetros de longitud, que se transmiten por contaminación fecal en agua o alimentos.
  • Tricocéfalos: conocidos como gusanos látigo debido a su forma, miden cerca de cinco centímetros y producen huevos diminutos que, al ser ingeridos, pueden provocar infecciones persistentes.
  • Giardia duodenalis: un protozoo microscópico capaz de ocasionar brotes de diarrea a través de agua o alimentos contaminados.

Vista aérea del desagüe de
Vista aérea del desagüe de la letrina (arriba). Fotos del desagüe de la letrina durante la excavación (abajo)

El estudio detectó huevos de ascárides en el 22% de las muestras y de tricocéfalos en un 4%. Además, una muestra presentó restos de ambos parásitos. La presencia de Giardia duodenalis en los sedimentos constituye la primera evidencia documentada de este protozoo en la Britania romana.

Los científicos subrayan que todos estos parásitos comparten una vía de transmisión común —la fecal-oral—, lo que implica que la propagación ocurría por contaminación de agua, alimentos o manos con heces humanas. A pesar de la existencia de instalaciones como letrinas comunitarias y sistemas de alcantarillado, según uno de los investigadores, el Dr. Patrik Flammer de Oxford, estas infraestructuras no impidieron que los soldados se contagiaran entre sí. La comunidad militar, por tanto, estuvo expuesta de manera habitual a la transmisión de este tipo de parásitos.

Síntomas y efectos en los soldados romanos del Muro de Adriano

Las infecciones por estos patógenos resultaban en afecciones de diversa gravedad. La Dra. Marissa Ledger, responsable de parte del estudio en la Universidad de Cambridge, explicó: “Los tres tipos de parásitos que encontramos podrían haber provocado desnutrición y causar diarrea en algunos de los soldados romanos”. Además, el análisis señala que la exposición continuada a estos parásitos debilitaba a los afectados, lo que reducía su capacidad para el servicio militar.

Los sedimentos analizados muestran el
Los sedimentos analizados muestran el impacto de infecciones persistentes en los legionarios romanos (AFP)

Entre los síntomas descritos figuran náuseas, cólicos, fatiga prolongada y pérdida de peso, especialmente durante episodios de giardiasis. Esta afección puede extenderse durante semanas si no se recibe tratamiento y afectar simultáneamente a decenas de individuos, como explica el equipo investigador. Por otro lado, los médicos de la época disponían de escasas opciones terapéuticas y, como resultado, estas enfermedades infecciosas solían persistir o agravarse en el seno del fuerte.

El Dr. Piers Mitchell, autor principal del estudio en Cambridge, destacó que las condiciones higiénicas identificadas también permitían la propagación de otras bacterias intestinales como Salmonella y Shigella, potencialmente responsables de brotes adicionales de enfermedades en la guarnición.

Comparativa con otros asentamientos romanos

Según un comunicado de la Universidad de Cambridge y el análisis en Parasitology, el patrón observado en Vindolanda se asemeja al de otros asentamientos militares del Imperio, como Carnuntum en Austria, Valkenburg en los Países Bajos o Bearsden en Escocia, donde predominaba la presencia de ascárides y tricocéfalos. Por contraste, en ciudades como Londres y York, la diversidad de parásitos era mayor; se han hallado tenias transmitidas por pescado o carne, evidenciando variaciones ambientales y sociales entre centros urbanos y campamentos militares.

Vindolanda, el Muro de Adriano y la vida cotidiana en la frontera

El fuerte de Vindolanda fue habitado entre los siglos I y IV d.C., acogiendo tanto a soldados como a sus familias y civiles que contribuían a la vida de la comunidad. Junto al Muro de Adriano, esta zona representaba uno de los espacios fronterizos mejor documentados de la época romana, y los materiales orgánicos preservados han permitido a los arqueólogos reconstruir la cotidianidad en el extremo norte del imperio.

El hallazgo de huevos de
El hallazgo de huevos de ascárides y tricocéfalos aporta información clave sobre la salud militar (OLI SCARFF / AFP)

El descubrimiento de parásitos aporta una nueva dimensión al relato histórico: además de enfrentarse a las inclemencias climáticas y las amenazas externas, los defensores de la frontera lidiaban con problemas sanitarios derivados de las condiciones compartidas y la infraestructura limitada de letrinas, baños y fuentes de agua.

El profesor Adrian Smith, responsable de laboratorio en Oxford, señaló que el estudio de los antiguos parásitos ayuda a comprender qué patógenos afectaron a nuestros antepasados, cómo evolucionaron y cómo reflejan los estilos de vida de diferentes comunidades.

Las excavaciones en Vindolanda siguen aportando pruebas arqueológicas que desvelan las dificultades y desafíos que definieron la existencia cotidiana de quienes habitaron y defendieron este extremo noroccidental del mundo romano.

Temas Relacionados

VindolandaMuro de AdrianoSoldados romanosParásitos intestinalesUniversidad de CambridgeBritania romanaArqueología sanitaria

Últimas Noticias

Hallan un sorprendente ecosistema de “hielo inflamable” y vida extrema en el fondo del océano Ártico

Científicos identificaron estructuras de gas y comunidades biológicas excepcionales, lo que revela vínculos entre distintos hábitats del océano polar

Hallan un sorprendente ecosistema de

Descifran cómo el embrión se comunica con el útero en el inicio del embarazo

Un grupo de científicos de los Estados Unidos consiguió una recreación avanzada del tejido uterino humano que imita las condiciones naturales. Por qué ayuda a la comprensión del éxito del embarazo y la detección temprana de trastornos

Descifran cómo el embrión se

Revelan detalles inéditos sobre el aire que se respiraba en la Tierra hace 1.400 millones de años

Investigadores analizaron diminutas burbujas atrapadas en cristales de sal formados en un antiguo lago y descubrieron datos sorprendentes

Revelan detalles inéditos sobre el

El secreto de la longevidad italiana podría estar en genes heredados de los primeros europeos

Una investigación reciente identifica variantes genéticas específicas en personas longevas del país mediterráneo. Cómo este hallazgo aporta nuevas pistas sobre los factores biológicos detrás del envejecimiento saludable en esa población

El secreto de la longevidad

La basura espacial llega a la Luna: cómo será el desafío ante las futuras misiones al satélite natural terrestre

El incremento de lanzamientos y artefactos en órbita abre interrogantes sobre la protección de regiones emblemáticas y el mantenimiento de condiciones óptimas para investigaciones

La basura espacial llega a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los asesinatos de narcos del

Los asesinatos de narcos del Cártel de Sinaloa en CDMX, la ciudad que se ha convertido en su guarida

Una mujer se llevó a un bebé recién nacido del Hospital Posadas y la descubrieron por las cámaras

Canapés rápidos y fáciles para la mesa de Nochebuena: desde opciones vegetarianas a entrantes con carne o pescado

Iván Archivaldo ya tiene otro equipo de seguridad pese a capturas y asesinatos de cercanos a Los Chapitos, asegura Mike Vigil

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

INFOBAE AMÉRICA
Rusia afirma que los cambios

Rusia afirma que los cambios introducidos por Ucrania al plan de EEUU "no mejoran" las perspectivas de paz

El Teatro Real abre sus puertas con todo listo para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

La Policía confirma que los asaltantes de la playa de Sídney fueron entrenados en Australia

Un grupo rebelde enfrentado a la junta militar de Níger reivindica la autoría de un ataque contra un oleoducto

Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en Reino Unido

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things” rompe récord de

“Stranger Things” rompe récord de visualizaciones en Netflix

Tylor Chase recibió ayuda de su excompañero de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee, tras quedarse sin hogar

Amanda Bynes mostró su transformación física tras perder 12 kilos por usar Ozempic

Dos jóvenes describen las terribles condiciones del centro de rehabilitación donde estuvo Nick Reiner

Dakota Johnson y Antonio Banderas: una historia de familia, cine y reconocimiento mutuo