Ciencia

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

Es una herramienta que fue desarrollada por un equipo científico internacional. Puede detectar compuestos en sangre, piel, orina y leche materna, incluso si el paciente no recuerda haberlos consumido

Guardar
La biblioteca digital GNPS Drug
La biblioteca digital GNPS Drug Library permite identificar con precisión todos los medicamentos presentes en el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herramienta científica permite descubrir con exactitud todos los medicamentos que circulan en el organismo de una persona. Se trata de una biblioteca digital pública que identifica de manera precisa los medicamentos y compuestos presentes en muestras biológicas o ambientales.

La investigadores fue liderada por investigadores de la Universidad de California en San Diego, en los Estados Unidos, quienes publicaron los resultados en la revista Nature Communications.

También colaboraron científicos de otras instituciones de los Estados Unidos, Noruega, República Checa, Austria, Bélgica, Finlandia, España, Canadá, Brasil y Suiza.

Por qué hay medicamentos en el cuerpo

Los fármacos pueden estar en
Los fármacos pueden estar en el organismo por tratamientos médicos, consumo accidental, alimentos o contaminación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas pueden tener medicamentos en sus organismos por muchas causas. Algunos toman remedios recetados, otros usan pastillas sin receta, y hay quienes guardan productos en casa y los consumen sin contarlo al médico. Muchas sustancias llegan por accidente, como antibióticos que quedan en la carne, verduras con restos de plaguicidas o agua contaminada.

Está también la automedicación y el consumo de productos comprados por internet.

Mucha gente ni siquiera recuerda qué tomó, y algunas medicinas pueden quedar en sangre, piel, orina o leche materna sin que se den cuenta.

La herramienta permitió descubrir residuos
La herramienta permitió descubrir residuos de medicamentos y sustancias químicas en distintos estudios ambientales realizados en agua y alimentos (Freepik)

El equipo internacional quiso resolver este problema: cómo saber de verdad qué medicamentos hay en el cuerpo si esa información siempre resulta parcial.

Son expertos en el campo de la metabolómica, que es la especialidad que estudia los pequeños compuestos presentes en los seres vivos.

Las científicas principales, Kine Eide
Las científicas principales, Kine Eide Kvitne y Nina Zhao, examinan los datos utilizando la biblioteca de fármacos GNPS/ Crédito: UC San Diego Health Sciences

Hasta hoy, solo se reconocía una pequeña parte del total y no se lograba decir qué fármacos distintos circulan en el cuerpo de cada persona.

Por eso, se propusieron crear una herramienta que ayude a detectar esos medicamentos ocultos para entender mejor la salud individual y cuidar mejor a cada paciente.

Así funciona la biblioteca de medicamentos

El proyecto creó la GNPS Drug Library, una biblioteca digital abierta con las “huellas químicas” de miles de medicamentos y sus productos relacionados.

La herramienta identificó la presencia
La herramienta identificó la presencia de antibióticos en muestras de carne analizadas durante el estudio. (Freepik)

Médicos o investigadores pueden cargar datos de una muestra de sangre, orina, saliva, piel o alimentos y, al comparar, ver qué medicamentos aparecen y de dónde pueden haber llegado. El sistema utiliza la espectrometría de masas, una técnica que separa moléculas según su peso para identificar cada sustancia.

Con mucha tecnología y modelos de procesamiento de datos, la biblioteca permite saber si una persona usó un medicamento, lo recibió en la comida, el ambiente, o si estuvo expuesto a productos de uso externo.

La información de cada medicamento incluye su origen, para qué se usa, de qué clase es y cómo actúa. Así, se obtienen resultados rápidos y útiles para quienes no necesariamente saben de farmacia o bioquímica.

Qué hallazgos mostró la prueba

El sistema utiliza espectrometría de
El sistema utiliza espectrometría de masas para analizar muestras biológicas y ambientales. Revela exposiciones ocultas a medicamentos y químicos. (Freepik)

Para comprobar su eficacia, los investigadores analizaron muestras reales de fluidos biológicos y ambientales. Corroboraron que el método permite detectar todos los químicos que hay en la muestra.

Por ejemplo, personas tratadas por enfermedades intestinales, caries o la inflamación de Kawasaki tenían antibióticos detectados, justo lo que correspondía a sus tratamientos.

En la piel de personas con psoriasis se encontraron antifúngicos, lo habitual en esos pacientes. La herramienta fue probada en casi 2.000 personas de Estados Unidos, Europa y Australia.

La biblioteca detectó en pacientes
La biblioteca detectó en pacientes con Alzheimer la presencia de medicamentos cardiovasculares y psiquiátricos usados en sus tratamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectó 75 medicamentos distintos, la mayoría de los más recetados en cada región, y halló diferencias. En los Estados Unidos, las personas analizadas tenían más medicamentos en promedio. Había más analgésicos en mujeres y medicamentos para la disfunción eréctil en hombres.

En pacientes con Alzheimer se detectaron fármacos del corazón y del ánimo, como suele recomendarse. En personas con VIH hallaron antivirales y tratamientos para otros problemas frecuentes en ese grupo.

Además, la aplicación identificó antibióticos en carne y plaguicidad en vegetales, lo que ayuda a revelar exposiciones ocultas en la dieta.

Para qué sirve en la vida real

Se puede facilitar la personalización
Se puede facilitar la personalización de tratamientos al mostrar exactamente qué medicamentos y sustancias tiene cada paciente en su organismo (Créditos: Freepik)

Esta nueva herramienta puede ayudar a saber con exactitud si los pacientes cumplen sus tratamientos o si conviven con sustancias que nadie anotó en los sistemas médicos.

Permite encontrar interacciones entre fármacos, adaptar mejor los medicamentos y descubrir si alguien está expuesto a compuestos peligrosos por comida, ambiente o productos de higiene personal.

Sirve tanto en hospitales como en investigaciones o estudios sobre ambiente y alimentación. Resulta útil también para pensar la medicina personalizada del futuro y para evitar riesgos inesperados por mezclas de medicamentos o sustancias químicas.

El proyecto busca ampliar la
El proyecto busca ampliar la base de datos con inteligencia artificial y permite que cualquier usuario cargue información para mejorar la salud global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien reconoce muchísimos compuestos, el sistema todavía puede fallar con medicinas muy poco comunes o inestables.

Por eso, los próximos pasos serán investigar cómo sumar nuevos datos con inteligencia artificial y ampliar la biblioteca. Mientras tanto, insisten que cualquiera puede cargar datos y usar la herramienta para mejorar la salud y la investigación científica.

La científica Nina Zhao, una de las coautoras, afirmó: “Basta con subir el conjunto de datos y con un solo clic se obtiene toda la información sobre qué drogas están presentes”, lo que abre posibilidades para entender y cuidar mejor a las personas.

Temas Relacionados

MedicamentosMetabolómicaMedicina personalizadaFármacosPlaguicidas

Últimas Noticias

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

La travesía científica partió desde Buenos Aires hacia Puerto Madryn y abarcó zonas de la Cuenca de Malvinas y Salado. Las increíbles imágenes

El nuevo streaming del Conicet,

Cómo una proteína perdida con la edad puede reactivar el sistema inmunitario y hacerlo más fuerte

Científicos lograron que células madre sanguíneas viejas se comporten como jóvenes al restaurar una proteína clave asociada al envejecimiento

Cómo una proteína perdida con

Un implante inalámbrico que le “habla” al cerebro mediante luz abre el camino a la posible recuperación de los sentidos perdidos

La nueva tecnología desarrollada por científicos de la Universidad Northwestern utiliza una matriz de micro-LEDs para enviar señales directamente a neuronas específicas, abriendo posibilidades para restaurar funciones sensoriales y mejorar la integración de prótesis avanzadas

Un implante inalámbrico que le

Científicos descubren cómo la fermentación suaviza el característico sabor “marino” de las algas

El análisis demuestra que el proceso modifica el perfil sensorial y la consistencia, logrando mayor aceptación en distintas preparaciones

Científicos descubren cómo la fermentación

Los cachorros desarrollan habilidades cognitivas antes de los cuatro meses y no todas surgen al mismo tiempo, según un estudio

Una investigación con más de 100 perros revela que la memoria, el control de impulsos y la comprensión de gestos humanos aparecen en etapas distintas y responden a formas independientes de inteligencia

Los cachorros desarrollan habilidades cognitivas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estado de los vuelos en

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Tren Interoceánico activó plan de contingencia luego de que chocara con un tráiler, 148 pasajeros resultaron ilesos en Chiapas

Estiman que el “Fondo de Asistencia Laboral” del proyecto que propone el gobierno le restará USD 3.000 millones a la Anses

Día 6 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y villancicos completos del 21 de diciembre

Papá Noel llega con su trineo en F-16: el curioso saludo navideño de la Fuerza Aérea

INFOBAE AMÉRICA
Trump dice que "probablemente" se

Trump dice que "probablemente" se reunirá con Netanyahu en Florida para abordar el plan de paz sobre Gaza

TikTok anuncia a sus empleados una nueva sociedad en EEUU con mayoría de participación estadounidense

Líderes UE se inclinan por emitir deuda conjunta para Ucrania y aparcan la opción de los activos rusos

Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las presidenciales de noviembre

Joan Laporta carga contra el Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

ENTRETENIMIENTO

Mia Goth recordó su obsesión

Mia Goth recordó su obsesión con Amy Winehouse: “Acampé fuera de su casa para verla”

Dylan Efron sorprendió en “Bailando con las estrellas” con una transformación física récord en pocas semanas

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Johnny Galecki revela el oficio que casi reemplaza su carrera en Hollywood

Sylvester Stallone se quebró al recordar el rechazo de sus padres la noche que ganó el Oscar: “Sigo cargando con esto”