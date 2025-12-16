Ciencia

¿Plantas con “memoria” ante la sequía? Descubren cuál es el mecanismo que les permite optimizar el uso del agua

Una investigación revela que ciertas señales químicas permiten a las especies ajustar su hidratación tras eventos secos. Las claves de una capacidad de anticipación que podría transformar prácticas agrícolas y la selección de cultivos resistentes frente al cambio climático

Un estudio científico revela que
Un estudio científico revela que las plantas desarrollan una memoria biológica para enfrentar períodos de sequía prolongada REUTERS/Stephane Mahe/Archivo

Un grupo de científicos identificó que las plantas desarrollan un mecanismo biológico que funciona como una especie de “memoria” frente a la sequía. El estudio internacional se realizó en laboratorios de Alemania y Australia, y se publicó este año.

Los especialistas analizaron qué sucede en la fisiología vegetal durante y después de períodos secos. El trabajo expuso que ciertas moléculas permiten anticipar cómo los poros de las hojas se abrirán al día siguiente, un factor determinante para la conservación de agua y la supervivencia.

Las plantas no solo responden a la sequía en el momento. Según los autores, los tejidos recuerdan la severidad del clima mediante la acumulación de señales químicas. Esto afecta de inmediato el control de la transpiración.

Investigadores de Alemania y Australia
Investigadores de Alemania y Australia identifican el papel del ácido gamma-aminobutírico (GABA) en la adaptación de las plantas al estrés hídrico REUTERS/Agustin Marcarian

Se trata de una adaptación evolutiva clave porque otorga flexibilidad frente a ciclos de lluvias irregulares. El hallazgo genera interés en la ciencia por su impacto en cultivos agrícolas sensibles al cambio climático.

Los últimos años registraron un aumento en la frecuencia de las sequías. Los sistemas agrícolas necesitan comprender y aprovechar los mecanismos que permiten una mejor tolerancia al estrés hídrico. Este conocimiento resulta relevante para planificar la producción y la selección de especies capaces de sostenerse en escenarios adversos.

Una molécula y un suelo con “memoria”

De acuerdo con la investigación liderada por Rainer Hedrich, de la Universidad Julius Maximilians de Würzburg, Alemania, las plantas acumulan ácido gamma-aminobutírico (GABA) durante días secos.

Las plantas ajustan la apertura
Las plantas ajustan la apertura de sus estomas según la cantidad de GABA acumulada durante días secos, optimizando el uso del agua REUTERS/Florence Lo

La cantidad de GABA presente al amanecer determina cómo los poros de las hojas regularán la pérdida de agua esa jornada. Matthew Gilliham, de la Universidad de Adelaide, Australia, detalló que cultivos como cebada, habas y soja ajustan la apertura de sus estomas según estos niveles químicos.

Según la Fundación Antama, la señal GABA es conocida en animales y humanos por su función en el sistema nervioso, pero en plantas desempeña un papel diferente y esencial.

Aunque las plantas no poseen células nerviosas ni cerebro, GABA permite una respuesta rápida que se asemeja a un proceso de memoria. Gracias a esta señal interna, las especies logran optimizar el uso del agua según las condiciones vividas en días previos.

El mecanismo de memoria vegetal
El mecanismo de memoria vegetal permite a cultivos como cebada, habas y soja mejorar su tolerancia a la escasez de agua REUTERS/Agustín Marcarian

El estudio resalta que otros caminos bioquímicos también intervienen en la respuesta a la sequía, pero el mecanismo identificado para el GABA presenta características únicas. Su acción directa sobre los estomas protege a las plantas de la deshidratación y previene daños celulares en situaciones extremas. Este avance representa una nueva pieza en el estudio de la resiliencia vegetal frente a eventos climáticos extremos.

Por otro lado, investigadores de la Universidad de Nottingham y la Universidad de Kansas aportaron pruebas sobre el papel del suelo en la creación de una “memoria ecológica”.

Según Nature, las comunidades microbianas del suelo registran los eventos de estrés hídrico y modifican su actividad. Estas adaptaciones influyen en la resistencia de las plantas que crecen en esos suelos.

La memoria ecológica del suelo,
La memoria ecológica del suelo, influida por comunidades microbianas, fortalece la resistencia de las plantas a nuevas sequías (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CLAUDIA DOLLE, MPI FOR CHEMISTRY)

De acuerdo con Maggie Wagner, experta de la Universidad de Kansas, los microbios y hongos del suelo afectan factores críticos como el secuestro de carbono y la absorción de nutrientes. Los experimentos mostraron que gramíneas nativas expuestas repetidamente a suelos áridos sobreviven mejor a nuevas sequías.

En cambio, algunos cultivos, como el maíz, no obtienen el mismo beneficio, lo que indica una interacción específica entre especie y microbioma. El legado microbiano alteró la expresión génica de las raíces vinculada a la transpiración y la eficiencia hídrica.

Gabriel Castrillo, de la Universidad de Nottingham, explicó que comprender estos efectos de legado permitirá diseñar estrategias agrícolas más resilientes. Crear ecosistemas agrícolas adaptados podría ser la clave para enfrentar la disminución global de la disponibilidad de agua.

Gramíneas nativas expuestas a suelos
Gramíneas nativas expuestas a suelos áridos muestran mayor supervivencia ante sequías gracias a la adaptación microbiana del suelo (AP Foto/Darko Vojinovic, archivo)

La capacidad de plantas y suelos para recordar la sequía representa un avance fundamental en la ciencia agronómica. La integración entre señales químicas en tejidos vegetales y memoria microbiana del suelo ofrece nuevas herramientas para optimizar la producción bajo condiciones climáticas extremas.

La comunidad científica sigue investigando cómo combinar estos conocimientos para mejorar la seguridad alimentaria en un mundo en constante cambio.

Estudios recientes demuestran que plantas y suelos conservan señales internas y ambientales de sequía. Este mecanismo de memoria define nuevas estrategias para robustecer la agricultura frente a desafíos climáticos.

