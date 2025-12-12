Ciencia

Por qué los científicos recomiendan un paseo por la naturaleza para mejorar la salud

Investigadores señalaron que en el pasado el ser humano vivía en contacto constante con paisajes verdes y microorganismos en el pasado. Qué impactos tuvo el cambio a los ambientes urbanos

Científicos destacan que el bosque
Científicos destacan que el bosque aporta estímulos naturales que fortalecen el sistema inmunológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio que se publicó en la revista Biological Reviews advirtió que los ambientes urbanos y artificiales alejan a las personas de las condiciones naturales para las que evolucionó la especie.

El rápido ritmo de transformación de los ecosistemas y la creciente evidencia de que las funciones biológicas pueden verse afectadas en ambientes industrializados ñlevó a la hipótesis de que la industrialización creó un desajuste ambiental.

La industrialización moderna genera un
La industrialización moderna genera un desajuste ambiental que afecta la biología y la salud de Homo sapiens. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue realizado por Daniel Longman, de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido, y Colin Shaw, de la Universidad de Zurich, en Suiza.

Las implicaciones son claras: la escasez de naturaleza y la continua exposición a contaminantes industriales pueden dañar el sistema inmune, la fertilidad y la salud mental en todos los rincones del mundo.

Por eso, los científicos proponen un paseo por el bosque. Es una actividad que expone a las personas a estímulos inmunorreguladores que refuerzan el sistema inmune y promueven el equilibrio en la salud humana.

La vida artificial desafía la evolución humana

Un estudio advierte que los
Un estudio advierte que los ambientes urbanos y artificiales alejan a las personas de las condiciones naturales para las que evolucionó la especie humana. (Imagen de Freepik).

La investigación parte de la observación de que la industrialización transformó radicalmente los paisajes habitados por el ser humano y disminuyó el contacto con la naturaleza.

Detallaron que las personas pasan el 93% de su tiempo dentro de espacios cerrados. Así surgió la hipótesis de desajuste ambiental, que nombra los efectos negativos cuando una especie se encuentra en un entorno novedoso y para el cual no ha evolucionado.

El estudio asocia la vida
El estudio asocia la vida urbana industrializada con deterioro de la atención, la memoria operativa y la creatividad en la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo del estudio consistió en determinar si la vida urbana industrializada está alterando procesos biológicos esenciales para la supervivencia y la reproducción. El análisis comparó habitantes de grandes ciudades con quienes viven en entornos rurales.

El trabajo exploró hasta qué punto el alejamiento de la naturaleza puede afectar la salud, los comportamientos y la calidad de vida entre distintas poblaciones humanas actuales.

Métodos, pruebas y consecuencias invisibles

Los científicos subrayan la urgencia
Los científicos subrayan la urgencia de investigar el vínculo entre industrialización, enfermedades modernas y el impacto en la salud de futuras generaciones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación recurrió a estudios observacionales y experimentales para identificar diferencias entre personas urbanas y rurales.

Analizó indicadores biológicos y la exposición a factores como ruido, luz artificial y microplásticos, característicos de los paisajes urbanos.

Uno de los resultados destacados fue que “los contaminantes están presentes en la sangre, la leche materna y los tejidos de todas las poblaciones humanas, incluidos los bebés y los no nacidos”.

La función reproductiva señala una alerta sanitaria. En el informe se reporta una disminución del 51,6% en la concentración global de esperma y una caída del 62,3% en el recuento total de espermatozoides en regiones expuestas a altos niveles de contaminación del aire.

El estudio reporta que la
El estudio reporta que la contaminación del aire se asocia con una disminución en la calidad y cantidad de espermatozoides en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el sistema inmune, los resultados documentan “la relación entre la industrialización ambiental, el deterioro de la función inmune y una mayor susceptibilidad a infecciones, inflamación crónica y cáncer”, con evidencia que describe nuevos desafíos urbanos.

El desempeño cognitivo también recibe impacto. El estudio indicó que hay un deterioro de la atención, la memoria operativa y la creatividad después de la exposición a ambientes urbanos industrializados.

En el rendimiento físico, la investigación muestra una tendencia a la baja entre adolescentes y adultos de ciudades. La fuerza muscular y la capacidad cardiovascular aparecen reducidas frente a quienes crecen en ambientes rurales.

Los científicos también alertaron sobre el efecto del estrés crónico que domina la vida urbana: afecta el metabolismo, el sistema inmune y la fertilidad.

Nuevos caminos para investigar

El estudio concluye que la
El estudio concluye que la industrialización modifica funciones biológicas clave y resalta la importancia de reconectar con ambientes naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos sugirieron diseñar investigaciones dirigidas a comparar, en el largo plazo, el impacto de ambientes naturales y urbanos. Exhortaron a profundizar sobre los mecanismos biológicos que unen la industrialización con las enfermedades modernas.

Como limitación, se admitió la falta de datos longitudinales y la dificultad de distinguir el efecto puro de la industrialización frente a otros factores sociales y económicos.

Sugieren realizar más investigaciones a
Sugieren realizar más investigaciones a largo plazo para entender cómo la exposición prolongada a entornos naturales y urbanos afecta la salud humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho de que la industrialización se haya guiado por beneficios económicos inmediatos, sin considerar los impactos a largo plazo en la salud, resalta la urgencia de entender estos desajustes ambientales, de acuerdo con los investigadores.

El eje del mensaje señala que, para proteger la salud de las futuras generaciones, resulta clave comprender el vínculo entre el entorno y la biología humana.

