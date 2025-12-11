Ciencia

El humo de incendios forestales que se eleva a la atmósfera podría alterar el clima de la Tierra

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard analizó esta problemática

Guardar
Una investigación de la Escuela
Una investigación de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard demuestra que partículas de humo observadas a unos quince kilómetros de altura generan un marcado enfriamiento en esa zona, fenómeno que los modelos climáticos no contemplan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo generado por incendios forestales intensos puede alcanzar la troposfera superior y la estratosfera inferior, donde permanece durante semanas o incluso meses, lo que podría alterar el clima del planeta Tierra, según un estudio.

El trabajo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard (SEAS), publicado en Science Advances, revela que las partículas de humo observadas a unos 15 kilómetros de altitud producen un efecto de enfriamiento significativo en esa región de la atmósfera. Este fenómeno, según los expertos, aún no se contempla en los modelos climáticos actuales.

El equipo de SEAS, liderado por el profesor Frank Keutsch, se propuso analizar directamente el humo fresco de incendios forestales que había ascendido a la troposfera superior, una zona donde el aire es enrarecido y las condiciones permanecen estables. Para ello, recurrieron a la aeronave de gran altitud ER-2 de la NASA, equipada con instrumentos especializados, y lograron sobrevolar una columna de humo originada por un incendio en Nuevo México apenas cinco días después del evento, gracias a la localización precisa proporcionada por satélites geoestacionarios.

Los investigadores detectaron, en la
Los investigadores detectaron, en la columna de humo joven, partículas de un tamaño de aproximadamente 500 nanómetros, el doble de lo usual en altitudes más bajas, atribuyendo este fenómeno a la eficiencia de coagulación en regiones donde la mezcla del aire resulta muy lenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el tercio final del estudio, los investigadores destacan que las partículas detectadas en la columna joven presentaban un diámetro de aproximadamente 500 nanómetros, el doble del tamaño habitual de los aerosoles de humo en altitudes más bajas. Esta característica, según los expertos en modelado de la Universidad Estatal de Colorado que colaboraron en el análisis, se explica por la eficiencia de la coagulación de partículas en esa región de la atmósfera, donde la mezcla del aire es muy lenta y las partículas permanecen concentradas, aumentando la frecuencia de colisiones y, por tanto, su tamaño.

El impacto de estas partículas de mayor tamaño se traduce en un aumento de la radiación saliente de entre 30% y 36% respecto a las partículas más pequeñas que suelen encontrarse a menor altitud. Este efecto de enfriamiento, que no ha sido incorporado en los modelos climáticos actuales, podría modificar la comprensión científica sobre el futuro climático de la Tierra. El autor principal y ex estudiante de doctorado Yaowei Li subrayó: “Nuestro estudio proporciona nuevos conocimientos para delimitar mejor cómo las partículas de estos fenómenos específicos de tormentas eléctricas provocadas por incendios forestales afectan el presupuesto energético de la Tierra”.

El fenómeno de los incendios forestales que generan su propio clima, con tormentas eléctricas impulsadas por el calor capaces de lanzar humo hasta dieciséis kilómetros de altura, se ha vuelto cada vez más frecuente en regiones como Canadá, el oeste de Estados Unidos y otras partes del mundo. Keutsch señaló la importancia de comprender el impacto de estos eventos en la composición atmosférica, especialmente en elementos críticos como la capa de ozono estratosférico, que protege a la humanidad de la radiación ultravioleta.

Las partículas de mayor tamaño,
Las partículas de mayor tamaño, presentes en la troposfera superior, elevan la radiación saliente entre 30 y 36 por ciento respecto a las menores en altitudes bajas, lo que genera un efecto de enfriamiento que hoy no se encuentra en los modelos climáticos, según los expertos (Imagen ilustrativa Infobae)

El humo de los incendios forestales, al igual que otros aerosoles como la contaminación industrial, puede modificar la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre, ya sea absorbiendo la luz o dispersándola hacia el espacio. Una mejor comprensión del comportamiento de las nubes de humo a gran altitud podría aportar información valiosa sobre el equilibrio entre la radiación entrante y saliente, así como sobre la respuesta de procesos terrestres como el ciclo hidrológico ante la presencia de estos aerosoles, explicó Keutsch.

El coautor del estudio y científico del proyecto, John Dykema, advirtió que el calentamiento local provocado por el humo que absorbe la luz solar podría inducir cambios en la circulación atmosférica, alterando la posición de las corrientes en chorro y generando consecuencias para el clima global. Dykema afirmó: “Creo que todas estas cosas son posibles y actualmente no tenemos suficiente información para decir en qué dirección podrían ir”.

La campaña de observación realizada por el equipo de Harvard se distinguió de estudios previos al lograr medir el humo en una etapa temprana, apenas cinco días después del incendio, en contraste con investigaciones anteriores que solo habían podido analizar humo estratosférico de varias semanas de antigüedad.

El fenómeno de incendios forestales
El fenómeno de incendios forestales capaces de impulsar su propio clima, generando tormentas eléctricas que envían humo hasta dieciséis kilómetros de altura, se vuelve más habitual en regiones como Canadá, el oeste de Estados Unidos y zonas similares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, desplegaron un espectrómetro óptico portátil capaz de medir la concentración y el tamaño de las partículas, junto con un instrumento para analizar la composición de la columna y otro, desarrollado por un grupo de la Universidad de Purdue, para identificar partículas de humo.

El análisis detallado de la columna reveló que la coagulación eficiente de partículas en la troposfera superior es un proceso clave para explicar el tamaño inusualmente grande de los aerosoles observados. Li explicó que, aunque la coagulación puede ocurrir en cualquier parte de la atmósfera, en esa región específica la lentitud de la mezcla del aire permite que las partículas permanezcan concentradas y colisionen con mayor frecuencia, lo que incrementa la eficiencia del proceso.

El hallazgo de que estas partículas de mayor tamaño generan un efecto de enfriamiento más intenso, al aumentar la radiación saliente en hasta 36%, plantea la necesidad de revisar los modelos climáticos actuales para incorporar este fenómeno. Los resultados del estudio sugieren que los incendios forestales, a través de la formación de tormentas eléctricas que elevan grandes cantidades de humo a la atmósfera superior, podrían estar influyendo en el clima de la Tierra de formas aún no cuantificadas.

Keutsch enfatizó la relevancia de estos descubrimientos en el contexto de la creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales a nivel global. El equipo de SEAS continuará investigando los efectos de los aerosoles generados por estos eventos extremos, con el objetivo de mejorar la comprensión científica sobre su impacto en el clima y la composición atmosférica.

Temas Relacionados

Incendios forestalesClimaPlaneta Tierraúltimas noticiasHarvard

Últimas Noticias

Científicos desarrollan una terapia experimental para la leucemia resistente a los tratamientos

Se trata de una intervención con edición genética que se lleva a cabo en Reino Unido. Cuáles fueron los resultados del ensayo en fase I

Científicos desarrollan una terapia experimental

La carrera por la minería de asteroides aún enfrenta grandes retos, advierte un estudio

Fragilidad de los materiales, escasez de metales valiosos y desafíos tecnológicos complican la extracción fuera de la Tierra. Científicos de España y la NASA advirtieron que se requerirán innovaciones y la colaboración internacional para convertir este potencial en una fuente real de recursos

La carrera por la minería

Investigadores de Harvard analizan el potencial de los antiinflamatorios en un subtipo de depresión

Una revisión de 11 ensayos clínicos sugiere que estos medicamentos podrían reducir síntomas en pacientes con depresión e inflamación elevada. Contaron a Infobae qué implican los resultados en relación con las personas que tienen niveles elevados de proteína C reactiva

Investigadores de Harvard analizan el

Los humanos fabricaban fuego de manera intencional hace 400.000 años: por qué este hallazgo cambiaría la historia

La confirmación del uso deliberado de herramientas con este objetivo en un periodo tan antiguo adelanta en cientos de miles de años a la tecnología humana, asegura un estudio publicado en Nature

Los humanos fabricaban fuego de

Marte empieza en la Tierra: drones, sensores y robots inteligentes se ponen a prueba en el valle de la Muerte

Los ensayos realizados por la NASA en uno de los entornos más extremos del planeta tienen por objetivo perfeccionar sistemas de navegación, aterrizaje y autonomía robótica, fundamentales para la llegada humana al planeta rojo

Marte empieza en la Tierra:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La venta de autos eléctricos

La venta de autos eléctricos subió casi un 500% en el último año gracias al cupo del Gobierno que no paga arancel de importación

Milei regresa de su viaje a Oslo y firmará la reforma laboral: los voceros designados y cómo avanzan las negociaciones

Lotería del Valle resultados 10 de diciembre: números ganadores del premio mayor y los 30 secos millonarios

Lotería de Manizales resultados miércoles 10 de diciembre: números ganadores del último sorteo

La Tinka del miércoles 10 de diciembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA
Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis

“Ruralismo”, una oda al campo, la nostalgia y la resistencia

La íntima historia de Barcelona junto al Mediterráneo: de puerto romano a capital global

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne alza la voz

Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”