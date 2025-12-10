Lluvia de meteoros Gemínidas: cuándo y cómo ver el mayor espectáculo astronómico de diciembre

La lluvia de meteoros Gemínidas tendrá su mayor intensidad durante la noche del 13 al 14 de diciembre (REUTERS/Go Nakamura)

El cielo nocturno de diciembre ofrecerá un espectáculo para los observadores del firmamento. La lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su mayor intensidad en la noche del 13 al 14 de diciembre.

Según informó la American Meteor Society, este evento es considerado uno de los mejores del año por la cantidad y brillo de sus meteoros, por lo que atrae la atención de aficionados y especialistas en todo el mundo.

La observación de las Gemínidas no solo promete una experiencia visual llamativa, sino que también permite acercarse a conceptos fascinantes de la astronomía.

De acuerdo con el Planetario Galileo Galilei, el fenómeno será visible mayormente en el hemisferio norte. Sin embargo, en la Argentina se lo podrá admirar especialmente durante la madrugada, con recomendaciones puntuales para aprovechar el evento al máximo, incluso en medio de la contaminación lumínica urbana. Estos detalles convierten a la lluvia en un evento destacado del calendario astronómico.

¿Qué son las Gemínidas?

Las Gemínidas representan una de las lluvias de meteoros más intensas observadas cada año, con un pico que usualmente ocurre en la segunda semana de diciembre. NASA describe que se deben a partículas y fragmentos que deja tras de sí el asteroide 3200 Faetón.

Se trata de una fuente insólita, ya que la mayoría de este tipo de fenómenos provienen de cometas. El objeto parental de las Gemínidas completa una órbita alrededor del Sol cada 1,4 años. Genera meteoros bastante densos y de velocidad media, y viaja a unos 35 kilómetros por segundo.

El evento astronómico ofrece una experiencia visual y una oportunidad para explorar conceptos fascinantes de la astronomía (NSF/NOIRLab via AP)

El punto aparente en el cielo de donde surgen estos meteoros se ubica en la constelación Géminis, a la que deben su nombre. De acuerdo a NASA, el radiante de la lluvia, que es el punto desde el cual parecen generarse las trayectorias meteoríticas, se sitúa hacia el este, cerca de la posición que tendrá el planeta Júpiter en las noches de máxima actividad.

La organización científica estadounidense remarca que, en condiciones óptimas de oscuridad, pueden observarse hasta 120 meteoros por hora durante el clímax del evento.

La evolución histórica de las Gemínidas también resulta notable. En sus primeras apariciones documentadas, durante el siglo XIX, apenas producían entre 10 y 20 meteoros por hora. Este número aumentó de forma significativa con el paso del tiempo, lo que las posiciona como una de las lluvias más esperadas de cada ciclo astronómico.

En cuanto a su composición y origen, NASA explicó que 3200 Faetón podría ser una especie de “cometa rocoso” debido a su trayectoria altamente elíptica, aunque típicamente se lo clasifica como un asteroide. El proceso comienza cuando la Tierra atraviesa la zona atravesada previamente por Faetón, y recoge polvillo y fragmentos densos que se incineran al ingresar en la atmósfera. Así, se generan trazos brillantes y, en muchos casos, coloridos. La densidad de estos restos supera notablemente la de los restos cometarios tradicionales, lo que explica parte del brillo y velocidad de los meteoros observados.

¿Dónde y cuándo se podrán ver?

En Argentina, las Gemínidas se verán principalmente durante la madrugada, incluso en áreas con contaminación lumínica urbana (ASIM PATEL)

El pico de actividad de las Gemínidas sucederá durante la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, inmediatamente después de la medianoche del sábado 13, aunque serán visibles hasta el miércoles 17.

Así lo informó el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, que además detalló que desde la región norte del planeta se alcanza la mejor visibilidad, llegando a una tasa cenital horaria ideal (ZHR) de entre 100 y 140 meteoros por hora bajo cielos totalmente oscuros.

En Argentina y otras latitudes del hemisferio sur, según información del Planetario, la cifra ajustada sugiere la posibilidad de registrar entre 20 y 40 meteoros por hora en zonas alejadas de la polución lumínica, específicamente entre la 1:00 y las 4:30 de la madrugada.

En áreas urbanas, la cifra se reduce a aproximadamente 10 meteoros por hora.

Una vez que la luna emerge, debido a que la luz que refleja puede obstaculizar la visión del espectáculo, la recomendación de la American Meteor Society es orientar la visión hacia el oeste, para evitar el resplandor directo. “Las Gemínidas se observan y se disfrutan a simple vista, sin binoculares ni telescopios”, agregaron desde el Planetario Galileo Galilei. Además, señalaron que estos instrumentos restringen la amplitud visual necesaria para captar la mayor cantidad posible de meteoros.

Bajo condiciones óptimas, es posible observar hasta 120 meteoros por hora durante el clímax del evento (REUTERS/Go Nakamura)

Desde la NASA realizaron algunas sugerencias para quienes deseen disfrutar del evento: buscar un lugar lo más apartado posible de luces artificiales, recostarse y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 30 minutos.

Además, reitera que las lluvias meteoríticas se extienden desde las horas nocturnas hasta la madrugada, lo que permite dedicar el tiempo suficiente al fenómeno.

La ubicación del radiante, en la constelación Géminis cercana a Júpiter, facilita la identificación del sector celeste relevante, aunque los destellos serán visibles a lo largo de casi todo el firmamento. Bajo cielos despejados y oscuros, los espectadores podrán presenciar como decenas de trazos brillantes cruzan el cielo, compuestos por fragmentos históricos de 3200 Faetón.