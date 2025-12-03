Ciencia

Un sensor oculto en las patas de los machos de la araña de vivero cambia lo que se sabía sobre el “olfato arácnido”

Ciertos órganos, antes desconocidos, permiten que esta especie capte señales en el ambiente de manera insospechada. Las claves de un hallazgo que abre nuevas perspectivas sobre la comunicación animal y la adaptación evolutiva

Investigadores de la Universidad de Greifswald descubrieron que los machos de la araña de vivero (Pisaura mirabilis) localizan a las hembras mediante el olfato en las patas. El equipo, liderado por Mohammad Belal Talukder y Gabriele Uhl, identificó la presencia de pelos sensoriales especializados conocidos como sensilas, que permitieron a los machos captar olores a distancia.

Este mecanismo sensorial no se había documentado previamente en esta especie y representa la primera evidencia de “olfacción por las patas” en estos arácnidos. El hallazgo, publicado en Communications Biology (Nature Portfolio), renovó la perspectiva sobre la comunicación química y la evolución de los sentidos en los artrópodos.

Avance en la comprensión de la comunicación química

El estudio demostró que las sensilas presentes en las patas de los machos cumplieron una función olfativa que, hasta ese momento, se describía principalmente en insectos. Esta capacidad permitió a los machos captar señales químicas de hembras a distancia, especialmente durante la búsqueda de pareja.

Uhl expresó en un comunicado de prensa: “Considero este estudio como una pieza clave en la investigación básica para comprender qué órganos sensoriales poseen los artrópodos, cómo huelen y saborean, cómo perciben las feromonas y cómo se encuentran para reproducirse”.

Metodología y experimentos

Los investigadores emplearon microscopía electrónica de alta resolución para analizar la posición, forma y estructura celular de los pelos sensoriales en las patas. Después de identificar la ubicación de estas estructuras, observaron el desplazamiento de las arañas sobre diferentes superficies y durante interacciones como la caza y el apareamiento para analizar el contacto de las patas con el entorno o con otros ejemplares.

Los análisis revelaron que las sensilas de poro de la pared, presentes solo en los machos adultos, se ubicaron en zonas de las patas que no tocaron el sustrato ni la hembra durante el apareamiento. Esto sugirió que su función principal consistía en captar sustancias suspendidas en el aire. En contraste, las sensilas de poro de la punta, presentes en ambos sexos, sí entraron en contacto con las superficies y se asociaron a la percepción gustativa.

Tipos de sensilas: gusto y olfato

El estudio distinguió dos tipos principales de sensilas en Pisaura mirabilis. Las sensilas de poro de la punta, presentes tanto en machos como en hembras, se encontraron en los extremos de las patas y pedipalpos y se relacionaron con la detección gustativa, mediante el contacto directo con el suelo, la seda o las presas.

Las sensilas de poro de la pared, exclusivas de los machos adultos, se ubicaron en segmentos proximales de las patas y poseyeron múltiples poros para captar moléculas volátiles. Estas estructuras, diseñadas especialmente para el olfato, cumplieron un papel determinante en la localización de parejas.

Experimento de elección y análisis de comportamiento

El equipo probó la función olfativa de estas sensilas con experimentos de comportamiento realizados con un olfactómetro en forma de Y. Una hembra se ubicó en uno de los extremos y el otro quedó vacío. Después de un periodo de aclimatación, un macho ingresó en la bifurcación y los investigadores observaron hacia dónde se dirigía.

El 70% de los machos avanzó hacia la fuente de olor de la hembra, lo que confirmó que emplearon el olfato para dirigirse hacia sus parejas. Vedanti Mahimkar, parte del equipo, destacó que los machos siguieron su olfato y que la respuesta resultó rápida y consistente. En los controles sin hembras, no se observó preferencia alguna, lo que sustentó la hipótesis de la atracción química.

Comparación evolutiva y relevancia

La comunicación química resultó esencial en insectos y otros artrópodos, guiando comportamientos como la búsqueda de alimento, evasión de depredadores y reproducción. Aunque ya se habían documentado señales químicas en arañas, los mecanismos sensoriales específicos permanecieron poco explorados.

El descubrimiento de sensilas olfativas en las patas de los machos de Pisaura mirabilis evidenció una adaptación evolutiva exclusiva para la reproducción, ya que estas estructuras solo aparecieron en machos adultos y su función se relacionó con la detección de feromonas sexuales.

Hallazgos similares surgieron en arañas tejedoras de orbes, pero la especialización observada en Pisaura mirabilis subrayó la diversidad de mecanismos evolutivos para la comunicación química entre artrópodos.

Implicaciones para la investigación

Este avance de la Universidad de Greifswald amplió el conocimiento sobre la diversidad sensorial en artrópodos y planteó nuevas preguntas sobre la evolución de los órganos sensoriales y su especialización según sexo o comportamiento reproductivo.

Talukder y Uhl subrayaron que la ausencia de sensilas olfativas en hembras y juveniles podría indicar la existencia de otras estructuras sensoriales por descubrir, o que las funciones de las sensilas variaron según su localización.

Este hallazgo ofreció material para analizar comparativamente los órganos sensoriales y la evolución de sentidos en artrópodos y contribuyó a entender cómo los animales detectan y responden a la información química de su entorno.

