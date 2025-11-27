Reducir el arsénico en el agua, baja el riesgo de muerte prematura por cáncer y enfermedad cardíaca

Un estudio de la Universidad de Columbia demuestra que reducir el arsénico en el agua potable disminuye a la mitad las muertes prematuras por enfermedades cardíacas y cáncer (Freepik)

Un seguimiento realizado durante veinte años por científicos de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, demostró que reducir el arsénico en el agua potable baja a la mitad las muertes prematuras por enfermedades cardíacas, cáncer y otros padecimientos crónicos.

El hallazgo fue difundido por la revista JAMA y liderado por expertos de la Universidad de Columbia, representa hasta ahora la evidencia más sólida de que disminuir la exposición al arsénico reduce la mortalidad, incluso en personas expuestas durante largos períodos.

La exposición prolongada al arsénico en el agua potable aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluido el infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio monitoreó a casi 11.000 adultos en Araihazar, Bangladesh, entre los años 2000 y 2022. Los investigadores midieron periódicamente el arsénico en la orina de los participantes. Consiguieron un control preciso de la exposición y su relación con las causas de muerte.

“Mostramos lo que ocurre cuando las personas que han estado expuestas crónicamente al arsénico dejan de estarlo”, afirmó Lex van Geen del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty, que es parte de la Escuela del Clima de Columbia.

“No solo se previenen muertes por exposiciones futuras, sino también por exposiciones pasadas”, añadió.

El impacto directo

La investigación en Bangladesh monitoreó durante veinte años a casi 11.000 adultos expuestos al arsénico en el agua, con resultados contundentes sobre salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo de la reducción de la exposición al arsénico se extendió a las comunidades. Quienes redujeron sus niveles internos de arsénico a valores bajos lograron tasas de mortalidad similares a aquellas personas que siempre estuvieron poco expuestas.

“Ver que nuestro trabajo ayudó a reducir drásticamente las muertes por cáncer y enfermedades cardíacas me hizo comprender que el impacto va mucho más allá de nuestro estudio, al alcanzar a millones en Bangladesh y en otros lugares que ahora beben agua baja en arsénico”, explicó Joseph Graziano, profesor emérito de la Escuela de Salud Pública de la universidad estadounidense.

La reducción sostenida del arsénico en pozos de agua logró que las tasas de mortalidad se igualen entre quienes bajaron su exposición y quienes nunca estuvieron expuestos (Andina)

De acuerdo con Fen Wu de la NYU Grossman School of Medicine, la concentración de arsénico en los pozos más utilizados cayó un setenta por ciento, mientras que la exposición interna promedio se redujo un cincuenta por ciento y se mantuvo estable hasta 2022.

El descenso de la exposición interna fue sostenido durante dos décadas, con beneficios evidentes para la salud.

En Bangladesh, cerca de cincuenta millones de personas bebieron agua con niveles de arsénico superiores a la directriz de la Organización Mundial de la Salud de diez microgramos por litro.

La OMS describe esta crisis como el mayor envenenamiento masivo en la historia. El arsénico, presente de manera natural en aguas subterráneas sin sabor ni olor, afectó a familias durante años sin que lo supieran.

La aplicación móvil NOLKUP, basada en seis millones de análisis, facilita la consulta de niveles de arsénico y la localización de pozos seguros en Bangladesh (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

La intervención comunitaria resultó clave. Programas nacionales y locales identificaron pozos seguros e inseguros, lo que impulsó a muchas familias a cambiar de fuente de agua o instalar nuevos pozos. Este proceso permitió generar un grupo de comparación natural y evaluar el efecto real de reducir la exposición.

“Nuestros hallazgos pueden ahora ayudar a convencer a los responsables políticos en Bangladesh y otros países para que tomen medidas de emergencia en los ‘puntos críticos’ de arsénico”, sostuvo Kazi Matin Ahmed de la Universidad de Dhaka.

Innovación y datos abren nuevas soluciones

El descenso del arsénico en el agua se mantuvo estable durante dos décadas, con una reducción del 70% en los pozos más utilizados y del 50% en la exposición interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, el equipo de investigación colabora con el gobierno de Bangladesh para facilitar el acceso a datos sobre pozos.

Desarrollaron NOLKUP, una aplicación móvil gratuita construida sobre más de seis millones de análisis de pozos, que habilita la consulta de los niveles de arsénico y ayuda a localizar fuentes más seguras.

La investigación confirma que los riesgos para la salud disminuyen inclusive en quienes han estado expuestos largo tiempo, reforzando la urgencia de financiar soluciones de agua limpia.

La evidencia científica refuerza la urgencia de financiar soluciones de agua limpia y políticas públicas para prevenir la exposición al arsénico y salvar vidas (Freepik)

“La financiación sostenible para recolectar, almacenar y mantener muestras y datos durante más de veinte años ha hecho posible este trabajo de suma importancia”, señaló Ana Navas-Acien, profesora y coautora.

La continuidad en la recolección y la integridad de las muestras permitieron demostrar que prevenir la exposición al arsénico salva vidas.