Qué significa que el secreto del ARN de un mamut lanudo haya salido a la luz

Un equipo internacional, liderado por el científico español Emilio Mármol-Sánchez, logró extraer y estudiar ARN de un mamut lanudo que se había conservado en el hielo durante casi 40 mil años. Por qué ahora se podrían estudiar mejor a los animales extintos

Los videos documentan la extracción de muestras de mamut en Siberia y el análisis de su ARN en laboratorios de Suecia

Los mamuts lanudos fueron animales gigantes cubiertos de pelo, adaptados a los paisajes congelados de Eurasia y América del Norte. Recorrían estas regiones durante la Edad de Hielo, pero se extinguieron hace cerca de 4.000 años.

Científicos de cinco países, que fueron dirigidos por el español Emilio Mármol-Sánchez, realizaron un estudio que permitió recuperar y analizar ARN activo de uno de los mamuts, que estaba conservado en el permafrost de Siberia, un avance que hasta ahora parecía imposible.

Consiguieron detectar genes que estaban activos poco antes de que el animal muriera y los análisis aportan respuestas sobre cómo funcionaban estos animales extintos. El estudio fue publicado en la revista Cell.

El mamut Yuka, que había
El mamut Yuka, que había sido encontrado en 2010, aportó tejido clave para demostrar que el ARN puede conservarse miles de años en el permafrost/Valen Plotnikov

El trabajo fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Estocolmo y el Centro de Paleogenética del Museo Sueco de Historia Natural, en Suecia, y el Museo Universitario Ártico de Noruega, el Instituto Globe de Copenhague, en Dinamarca.

También colaboraron científicos del BioCentro Vienna de Austria, la Academia de Ciencias de Rusia y de Colegio Dartmouth en los Estados Unidos.

Descubrir el ARN en restos milenarios

El estudio internacional logró recuperar
El estudio internacional logró recuperar ARN activo de un mamut lanudo que fue encontrado en 2018. Se conservó en el permafrost de Siberia tras casi 40.000 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la comunidad científica asumió que el ácido ribonucleico (ARN), la molécula que muestra qué genes están activos en las células, no podía sobrevivir mucho tiempo después de la muerte de un ser vivo porque se degrada con rapidez. El ARN permite saber cómo responde el organismo en tiempo real.

En cambio, el ácido desoxirribonucleico (ADN) guarda la información genética que se transmite de generación en generación y se sabe que puede resistir miles de años en buenas condiciones, como en el permafrost.

La investigación publicada en Cell
La investigación publicada en Cell demuestra que el ARN puede sobrevivir milenios en condiciones extremas de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio que ahora se publicó en Cell surgió al considerar esa diferencia: los investigadores quisieron averiguar si, pese a todo, quedaba ARN en los restos de mamut lanudo preservados en el hielo durante casi 40.000 años.

El objetivo fue intentar extraer ARN y analizar qué genes seguían activos justo antes de que el animal muriera.

De esta manera se lograría una mirada inédita sobre su funcionamiento interno.

Viaje del hielo al laboratorio

En 2018 se encontraron grandes restos de mamut en Belaya Gora, Siberia, en una zona donde el frío extremo congeló músculo y piel.

El descubrimiento abre nuevas vías
El descubrimiento abre nuevas vías para investigar la biología y el comportamiento de animales extintos a través del ARN antiguo/V. Plotnikov

El científico Mármol-Sánchez participó en la recolección de muestras y aplicó protocolos que evitan cualquier contaminación con material moderno. También analizaron tejidos de Yuka, una cría de mamut lanudo hallada congelada en Siberia en 2010.

Los tejidos se trasladaron al Centro de Paleogenética en Estocolmo, donde expertos operaron en laboratorios estériles y emplearon tecnología de punta, como microcentrífugas, para extraer el ARN antiguo sin dañarlo.

El paso siguiente consistió en investigar qué genes trabajaban momentos antes de que el animal muriera. Si bien el genoma del mamut ronda los 20.000 genes, solo algunos presentaron actividad, entre ellos los que controlan la contracción muscular y la reacción al estrés.

Hallazgos sobre la vida y los secretos del mamut

Emilio Mármol-Sánchez lideró el equipo
Emilio Mármol-Sánchez lideró el equipo internacional que extrajo y analizó ARN antiguo de mamuts/Gentileza E. Mármol-Sánchez

Los resultados mostraron que sí es posible recuperar ARN antiguo de restos tan antiguos. Los investigadores lograron analizar fragmentos que reflejan la actividad genética de los tejidos poco antes de la muerte del mamut.

Detectaron que algunos genes estaban activos en los músculos, principalmente los relacionados con la contracción y la reacción del cuerpo frente al estrés. Este detalle ayuda a entender qué sufría el animal en sus últimos momentos.

Identificaron rastros de estrés celular en los tejidos. Estos indicios sugieren que el mamut pudo haber estado bajo presión física o ante una situación difícil justo antes de fallecer.

El hallazgo de microARN en
El hallazgo de microARN en los restos confirma la autenticidad del material genético y descarta contaminación con ADN moderno/J. Lasthein

Además de los genes grandes, los científicos hallaron microARN, que son pequeñas piezas que controlan la actividad de otros genes, y confirmaron que el material realmente provenía del mamut.

Gracias a técnicas muy precisas, se comprobaron mutaciones únicas en el ARN, diferentes a las de especies vivas hoy. Así se aseguraron de que los fragmentos no habían sido contaminados ni mezclados con ADN moderno.

El equipo remarcó que no todos los restos antiguos conservan ARN en buen estado. La excelente preservación de estos tejidos, gracias al frío del permafrost, fue clave para el éxito.

El estudio abre nuevas posibilidades
El estudio abre nuevas posibilidades para entender cómo funcionaban los organismos de animales extintos a nivel molecular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las limitaciones más importantes es que el método puede fallar si el fósil estuvo expuesto a cambios de temperatura o contaminación. Por esta razón, el hielo constante es esencial para futuros análisis.

El mayor aprendizaje es que el ARN puede sobrevivir milenios bajo condiciones muy especiales. A partir de ahora se abre un nuevo camino para investigar cómo funcionaban, sentían y reaccionaban los animales extintos en la prehistoria.

