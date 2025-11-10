Ciencia

De supervivencia a eficiencia: la verdadera razón detrás de las largas patas de la jirafa

Estas adaptaciones anatómicas le brindan beneficios en el entorno, aunque también complicaciones. El sorprendente vínculo entre el trabajo cardíaco y su supervivencia en la naturaleza africana

Las patas largas de la jirafa optimizan la función cardíaca y mejoran la eficiencia energética, clave para su supervivencia en la sabana africana (Michael Brown/IUCN via AP)

Las jirafas fascinan desde hace siglos por su figura inconfundible: cuello y patas extensas que las convierten en los animales terrestres más altos. La explicación tradicional señala que el cuerpo alargado les permite acceder a hojas inaccesibles para otros herbívoros en la sabana africana.

Sin embargo, investigaciones científicas recientes han descubierto que la clave de su anatomía no reside solo en comer más alto, sino también en cómo sus largas extremidades mejoran la eficiencia energética de su sistema circulatorio. Este hallazgo arroja luz sobre una antigua incógnita evolutiva y permite entender cómo la naturaleza optimiza recursos cuando lleva una forma corporal al límite.

Más allá del cuello: el verdadero dilema evolutivo

Durante años, el debate evolutivo se centró en la función del cuello largo de las jirafas. Si bien este atributo favorece la búsqueda de alimento en lo alto y aporta ventajas competitivas frente a otros herbívoros, plantea un problema fisiológico significativo.

El corazón de la jirafa debe bombear sangre a casi dos metros de altura, lo que exige una presión superior a 200 mmHg, más del doble que en la mayoría de los mamíferos. La consecuencia es que el gasto energético de su aparato circulatorio resulta excepcionalmente alto, llegando a superar, en reposo, el consumo total de energía de un ser humano en idénticas condiciones.

Investigaciones científicas recientes revelan que la evolución favoreció primero la elongación de las extremidades antes que la del cuello en la jirafa (EFE/Mogens Trolle)

No obstante, estudios recientes sugieren que la evolución favoreció primero la elongación de las patas antes que la del cuello. Este orden fue determinante para resolver el desafío cardíaco y garantizar la supervivencia. Las patas largas acercan el corazón a la cabeza, acortando la distancia que la sangre debe recorrer y disminuyendo notablemente el esfuerzo cardiovascular.

El experimento del “elaffe”: evidencia de la eficiencia energética

Para entender en profundidad el papel de las extremidades, un grupo de científicos realizó simulaciones comparativas y diseñó el “elaffe”, una criatura ficticia con cuerpo de antílope eland africano, cuello de jirafa y patas cortas. Buscaban así analizar el gasto energético si un animal alcanzara la misma altura para alimentarse, pero con otra morfología, según consignó The Conversation.

Los resultados demostraron que el “elaffe” destinaría el 21% de su energía total al bombeo sanguíneo, muy por encima del 16% de la jirafa y del 6,7% observado en humanos. Este ahorro representa aproximadamente el 5% del consumo anual del animal, más de 1,5 toneladas de alimento. En la sabana, donde la competencia y la escasez pueden definir el destino de una especie, una ventaja energética, aunque pequeña, puede ser decisiva para la supervivencia.

La conclusión es contundente: las patas largas no solo sirven para alcanzar ramas altas, también representan un ajuste clave para optimizar la función del corazón y la eficiencia energética general del animal.

La secuencia evolutiva de patas y cuello largos en la jirafa resolvió desafíos energéticos y fisiológicos únicos entre los mamíferos terrestres (GFC/Eckart Demasius)

Ventajas y límites evolutivos de una adaptación extrema

El desarrollo de patas y cuellos largos no está exento de desafíos. Según Graham Mitchell, zoólogo y autor de “How Giraffes Work”, la secuencia evolutiva favoreció primero la elongación de las extremidades como solución energética; después, la del cuello, para acceder a nuevos recursos.

Sin embargo, beber agua se convierte en una maniobra torpe y peligrosa para la jirafa, que debe separar ampliamente sus patas delanteras y bajar mucho la cabeza, exposición que aumenta su vulnerabilidad ante depredadores. Las estadísticas muestran que es el mamífero de presa más propenso a retirarse de un abrevadero sin lograr beber, evidencia de que toda adaptación implica ciertos riesgos.

Las comparaciones con especies extintas, como los dinosaurios sauropodos, dejan claro el techo biológico de este tipo de adaptaciones. El Giraffatitan, por ejemplo, medía 13 metros de altura y tenía un cuello de 8,5 metros. Para bombear sangre hasta su cabeza, habría tenido que soportar una presión de 770 mmHg, casi ocho veces la de un mamífero promedio, algo fisiológicamente insostenible y probablemente incompatible con la vida.

El triunfo de la jirafa: una solución evolutiva única

La jirafa representa, en definitiva, el límite biológico que la evolución ha permitido para un animal terrestre en relación con la altura. Su anatomía evidencia cómo la naturaleza puede diseñar organismos extremadamente eficientes, optimizando recursos en condiciones extremas y sorteando desafíos fisiológicos notables.

Así, las patas largas demuestran ser mucho más que una adaptación para alcanzar hojas altas: constituyen una pieza central para entender la supervivencia y la evolución de uno de los animales más insólitos del planeta.

