Ciencia

Dos sombras sobre Júpiter: el raro doble eclipse que fascinó a los astrónomos

El raro evento astronómico permitió observar dos manchas oscuras sobre la superficie joviana, resultado de la alineación precisa de Ío y Europa, lo que despertó interés y debate en redes sociales y círculos científicos

Guardar
El doble eclipse de Ío
El doble eclipse de Ío y Europa sobre Júpiter generó un fenómeno astronómico inusual visible desde la Tierra el 5 de noviembre (Reddit/@Correct_Presence_936)

Durante la madrugada del 5 de noviembre, astrónomos en diferentes países observaron un fenómeno poco común en el sistema solar. Dos grandes manchas oscuras aparecieron sobre la superficie de Júpiter y llamaron la atención de especialistas y aficionados. El evento tuvo lugar cuando dos de las lunas del planeta, Ío y Europa, se interpusieron entre el planeta y el Sol.

El fenómeno despertó debate en redes sociales, donde surgieron interpretaciones sobre el origen de las manchas. Sin embargo, los astrónomos descartaron explicaciones alternativas y confirmaron que se trató de un doble eclipse.

Las sombras proyectadas por las
Las sombras proyectadas por las lunas galileanas Ío y Europa crearon dos manchas oscuras que fascinaron a astrónomos y aficionados (NASA)

La coincidencia de los tránsitos de Ío y Europa resulta completamente inusual: la ubicación única de estos satélites y su alineación exacta con el Sol y Júpiter solo permite que el fenómeno suceda en contadas ocasiones. En la Tierra, donde existe un solo satélite natural, no se presentan eclipses solares dobles de este tipo.

La sombra de Ío cruzó cerca del ecuador de Júpiter, desplazándose de derecha a izquierda. Al mismo tiempo, la sombra de Europa avanzó más al norte y se mantuvo visible durante casi tres horas.

La coincidencia de los tránsitos
La coincidencia de los tránsitos de Ío y Europa es extremadamente rara debido a la precisa alineación necesaria entre el Sol, Júpiter y sus satélites (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/CALTECH)

El contraste entre las manchas y las coloridas nubes del planeta aportó mayor espectacularidad al evento, que pudo observarse con instrumentos de más de 15 centímetros de apertura y un aumento de entre 100x y 150x. Este tipo de visibilidad permitió que numerosos aficionados al espacio registraran imágenes del fenómeno.

Frecuencia y relevancia científica del evento

De acuerdo con especialistas citados por National Geographic, los eclipses solares son relativamente frecuentes en Júpiter, pero la coincidencia de dos a la vez es mucho más rara. El elevado número de lunas —95 confirmadas hasta la fecha— facilita que varios satélites crucen entre el planeta y el Sol en distintos momentos.

El evento astronómico permitió observar
El evento astronómico permitió observar el contraste entre las sombras y las coloridas nubes de Júpiter con telescopios de aficionados (NASA)

Sin embargo, solo cuatro de esas lunas (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto) pueden distinguirse fácilmente desde la Tierra con equipo de aficionado. La presencia simultánea de dos sombras demanda no solo una alineación precisa, sino también condiciones atmosféricas favorables tanto en Júpiter como para los telescopios terrestres.

El fenómeno observacional reportado este mes no solo cautivó por su belleza. La comunidad científica resaltó la importancia de estos eventos como oportunidades para estudiar la dinámica orbital de las lunas jovianas.

Solo cuatro lunas de Júpiter,
Solo cuatro lunas de Júpiter, conocidas como galileanas, pueden distinguirse fácilmente desde la Tierra con equipos básicos de observación (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/NIGHT SKY NETWORK)

Los movimientos, tiempos de tránsito y comportamiento de las sombras permiten refinar cálculos sobre la órbita de Ío y Europa, además de contribuir a entender las características de la atmósfera del planeta. El análisis detallado de imágenes y registros ayuda a modelar mejor la estructura de las nubes y la interacción de la luz solar con los componentes gaseosos de Júpiter.

El interés que despiertan los eclipses dobles va más allá de la simple observación. Astrónomos profesionales y amateurs colaboran para obtener nuevas mediciones útiles para investigaciones futuras. Las observaciones del 5 de noviembre abrieron la posibilidad de descubrir detalles adicionales sobre el sistema joviano, mientras aumentan el interés del público en la astronomía.

Astrónomos profesionales y amateurs colaboraron
Astrónomos profesionales y amateurs colaboraron para registrar el fenómeno, aportando datos valiosos para futuras investigaciones sobre Júpiter (NASA/JPL-Caltech/SETI Institute/ Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo)

El legado galileano y la observación desde la Tierra

Las cuatro lunas principales de Júpiter reciben el nombre de “lunas galileanas” en honor a Galileo Galilei, quien las descubrió en 1610. Desde entonces, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto figuran entre los objetos más relevantes del cielo nocturno.

Su gran tamaño y brillo las convierten en blancos accesibles para quienes se inician en la observación astronómica. La aparición de fenómenos dobles como el del 5 de noviembre constituye un recordatorio de la complejidad del sistema joviano y la variedad de actividades que pueden tener lugar en planetas gigantes con múltiples satélites.

De acuerdo con información de National Geographic, este tipo de alineaciones refuerza la relevancia de Júpiter como laboratorio natural para estudiar la mecánica celeste. La posibilidad de documentar eventos inusuales con instrumental básico demuestra que la colaboración entre astrónomos profesionales y entusiastas aporta un valor indiscutible a la comprensión del universo.

Temas Relacionados

JúpiterEuropaTierraSistema SolarAstronomíaGalileo GalileiNewsroom BUE

Últimas Noticias

Así logran los pájaros carpinteros golpear la madera sin dañarse

Científicos descubren cómo estas aves sincronizan músculos y respiración para soportar impactos extremos, revelando una adaptación fisiológica única que les permite taladrar madera sin sufrir daños internos ni perder eficiencia

Así logran los pájaros carpinteros

Revolución en la robótica: crean un músculo artificial que levanta 4.000 veces su peso

El nuevo material, desarrollado en Corea del Sur tras una década de investigación, combina polímeros y micropartículas magnéticas para imitar —y superar— la fuerza y flexibilidad del músculo humano

Revolución en la robótica: crean

El primer rostro de la humanidad: hallan en Turquía una escultura de 12.000 años que revela cómo se veían nuestros ancestros

El hallazgo en el sitio arqueológico de Karahantepe, reveló una escultura tallada con rasgos humanos definidos

El primer rostro de la

Una mujer se fracturó la columna y 14 años después volvió a caminar gracias a un implante cerebral

Una paciente británica logró mover sus piernas luego de más de una década, mediante una novedosa técnica que conecta su cerebro y su médula espinal con estimulación eléctrica

Una mujer se fracturó la

La meditación no es adecuada para todas las personas, advierte una investigación internacional

El estudio destaca que quienes presentan antecedentes de trastornos mentales tienen mayor riesgo de experimentar síntomas negativos, por lo que se recomienda un acompañamiento profesional y consentimiento informado antes de iniciar la práctica

La meditación no es adecuada
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Serfor halla nuevas poblaciones de

Serfor halla nuevas poblaciones de vicuñas en Áncash y Huánuco: ¿Cuántas hay en todo el Perú y en qué zonas?

La ciencia investiga al que fue el hombre más longevo de Colombia: un campesino centenario con una familia de 180 descendientes

Pensión Mujeres Bienestar: ¿A quiénes les depositan hoy 7 de noviembre y de cuánto es el pago?

Streamer Colombiano Juan Guarnizo se enojó por el retraso del videojuego GTA6 y se hizo viral: “Me mudé, me casé, me divorcié y aún no sale”

Rafael Santandreu, psicólogo: “El círculo vicioso de quejarse y obsesionarse con cosas externas te engancha”

INFOBAE AMÉRICA
Rubiales: "Yo no he trincado

Rubiales: "Yo no he trincado nunca, todo mi patrimonio es legal"

Sanidad refuerza su colaboración con América Latina en materia de salud y medicamentos

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes a los estafadores digitales tras un aumento récord de fraudes

Investigadores cuantifican los servicios ecosistémicos que las aves aportan a las personas

La AESAN alerta de la presencia de listeria en un lote de chopped de la marca Nuestra Alacena, de Dia

ENTRETENIMIENTO

Kanye West se disculpa públicamente

Kanye West se disculpa públicamente por comentarios antisemitas junto al rabino Yoshiyahu Yosef Pinto

Cómo lucen los protagonistas de The Office a 20 años de su estreno

La cláusula de Vin Diesel y Dwayne Johnson para las peleas de Rápidos y Furiosos: “Son dos alfas”

Millie Bobby Brown y David Harbour se muestran unidos en la premiere de “Stranger Things” tras rumores de conflictos laborales

‘Gremlins 3′ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe de la película