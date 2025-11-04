Ciencia

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un estudio publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases advierte sobre la expansión en regiones como Estados Unidos y Europa occidental. Qué razones dificultan el diagnóstico y el tratamiento oportuno

Guardar
La enfermedad de Chagas es
La enfermedad de Chagas es una infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi (Archivo Conicet)

La enfermedad de Chagas fue históricamente asociada a zonas rurales de América Latina. Ahora comienza a ser un desafío sanitario global.

Un equipo internacional, liderado por el científico brasileño Ewerton Cousin, demostró que los casos de personas con Chagas están en aumento fuera de América Latina, lo que obliga a repensar viejos esquemas de prevención y atención.

La investigación fue publicada en la revista The Lancet Infectious Diseases. Señaló que el crecimiento de la prevalencia en países no endémicos pasó del 1,6% de los casos globales en 1990 al 3,6% en 2023.

Se trata de un aumento que refleja una tendencia sostenida a la expansión más allá de las fronteras tradicionales del Chagas.

Con las migraciones, la enfermedad
Con las migraciones, la enfermedad de Chagas dejó de ser exclusiva de zonas rurales de América Latina y se convierte en un desafío sanitario global (Europa Press)

Los países no endémicos con presencia relevante de casos de enfermedad de Chagas incluyen principalmente Estados Unidos y naciones de Europa occidental, como España, Italia, Francia, Suiza y Reino Unido.

Los investigadores también mencionan el registro de casos en Canadá, Japón y Australia.

El trabajo fue desarrollado por la Red de Colaboradores del Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad (GBD) del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), junto al Estudio RAISE.

Participaron especialistas de Estados Unidos, Brasil y México, y contó con el apoyo de la Fundación Gates, la Federación Mundial del Corazón, la empresa Novartis Pharma y la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil.

Chagas fuera de América Latina

En América Latina, más de
En América Latina, más de 5,5 millones de personas siguen infectadas con Chagas, lo que exige reforzar la vigilancia y el acceso a tratamientos/Archivo DNDi

La enfermedad de Chagas es una infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Su transmisión suele producirse por la picadura de insectos infestados, aunque también puede darse por transfusiones de sangre, trasplantes o de madre a hijo durante el embarazo.

Esta infección puede no dar síntomas durante mucho tiempo y suele pasar desapercibida en muchas personas.

Por eso, el equipo internacional de científicos quiso saber cuántos casos hay realmente en el mundo y detectar a quienes viven con el parásito sin saberlo.

Además, buscaron entender cómo la migración llevó la enfermedad a países fuera de América Latina y si los sistemas de salud están preparados para enfrentarla.

Cómo se investigó

El nuevo estudio reveló que
El nuevo estudio reveló que los casos de Chagas en países no endémicos aumentaron del 1,6% al 3,6% entre 1990 y 2023. (Freepik)

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron información de hospitales, sistemas de salud públicos y privados, bancos de sangre y registros migratorios de 204 países entre 1990 y 2023.

Se aplicaron modelos estadísticos para reflejar la prevalencia, mortalidad y diferencias entre regiones, y luego se consiguió mapear con precisión las nuevas tendencias.

Qué encontraron en el estudio sobre Chagas

El estudio reveló que la cantidad de personas con Chagas fuera de América Latina creció de forma constante en las últimas décadas.

En 2023, se estimaron 376.000 personas infectadas en países no endémicos, una cifra muy superior a lo reportado años atrás. Estados Unidos y países de Europa occidental reúnen la mayor parte de esos nuevos casos.

Los investigadores detectaron que la migración desde zonas endémicas es la causa principal de esa expansión. Muchos migrantes adquirieron la infección antes de viajar y aún la tienen sin diagnóstico ni atención médica oportuna.

Qué recomiendan

La falta de síntomas dificulta
La falta de síntomas dificulta el diagnóstico temprano de la enfermedad de Chagas en personas infectadas fuera de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los países no endémicos, los investigadores destacaron la urgencia de capacitar al personal médico en el reconocimiento y manejo de la enfermedad de Chagas.

Recomiendan implementar protocolos de tamizaje en bancos de sangre, maternidades y centros de trasplante para evitar transmisiones inadvertidas.

Además, insisten en crear campañas de información dirigidas a comunidades migrantes, quienes, muchas veces, desconocen su riesgo.

Según el estudio, mejorar los sistemas de vigilancia y garantizar acceso a tratamientos antiparasitarios también resulta clave para reducir las consecuencias a largo plazo.

Expertos recomiendan capacitar al personal
Expertos recomiendan capacitar al personal médico y aplicar protocolos de tamizaje en bancos de sangre y maternidades para prevenir Chagas/ CDC

En América Latina, aún persisten más de 5,5 millones de personas con la infección. Los científicos aconsejaron que se refuercen los controles del insecto vector, sostener la vigilancia epidemiológica y aumentar la disponibilidad de diagnóstico y tratamiento.

Señalan la importancia de mantener programas educativos tanto para la población como para los profesionales de la salud.

Un enfoque regional y la cooperación entre países latinoamericanos ayudarían a enfrentar desafíos históricos y prevenir nuevos casos.

Temas Relacionados

Enfermedad de ChagasEnfermedades desatendidasChagas en EuropaTrypanozoma cruziÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos logran producir un potente pigmento inspirado en el camuflaje de los pulpos

Se trata de un hallazgo en biotecnología realizado en Estados Unidos. Cómo anticipa nuevas aplicaciones en sectores como la electrónica y la cosmética

Científicos logran producir un potente

La superluna de noviembre 2025 será la más brillante y cercana del año: cómo observarla

Será un espectáculo visual único. Los datos imprescindibles para apreciarlo

La superluna de noviembre 2025

“La soledad es el peor enemigo del envejecimiento saludable”, advierte José Jáuregui, el gerontólogo más reconocido de la Argentina

En diálogo con Infobae, el presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría repasó los nuevos enfoques médicos que mejoran la autonomía y el bienestar de las personas +60. Por qué la ortogeriatría es la tendencia mundial para adultos mayores

“La soledad es el peor

Cuál es la máxima resolución que puede percibir el ojo humano, según un estudio de Cambridge

El análisis halló que la nitidez que las personas pueden distinguir varía según la distancia de visualización y el tamaño de la pantalla, no solo por la cantidad de píxeles

Cuál es la máxima resolución

Identifican un mecanismo cerebral que consolida recuerdos durante el aprendizaje

Un estudio realizado en animales describió cómo se transforman experiencias recientes en memorias duraderas a través de la interacción entre diferentes regiones cerebrales

Identifican un mecanismo cerebral que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
México enfrenta impunidad del 98%

México enfrenta impunidad del 98% en delitos contra periodistas, denuncian organizaciones civiles

Compra un plato por menos de 3 euros y descubre su estremecedora relación con las Torres Gemelas

Que Elon Musk le cancele a Gustavo Petro su cuenta de X, pidió Enrique Vargas Lleras: “Debe cumplir la ley”

Crece la apuesta gastronómica en los grandes estadios: así es el nuevo ‘Bernabeu Market’, una inversión de 8 millones de euros con pasta, kebabs, ostras y tortillas

Concejal de Bogotá Daniel Briceño se despachó contra Gustavo Petro y pidió investigar millonario gasto tras suspensión de evento de la UP

INFOBAE AMÉRICA
El Teatro Real y el

El Teatro Real y el Liceu reclaman reformas legislativas para simplificar la contratación pública y evitar bloqueos

Sheinbaum valora como "desproporcionada" la decisión de Perú de romper relaciones tras dar asilo a Betssy Chávez

Microsoft Edge permite guardar y sincronizar las 'passkeys' en Windows

Santander y Stellantis finiquitan su acuerdo para la financiación de vehículos en EEUU

Países Bajos inicia el proceso de negociación para formar gobierno tras la victoria del D66 en las legislativas

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney revela que aún

Paul McCartney revela que aún no ha superado la muerte de John Lennon en su nuevo libro

Gaten Matarazzo habló sobre el futuro tras Stranger Things: “Lo veo como el segundo capítulo de mi vida”

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de American Eagle

La dura confesión de Paul McCartney sobre el fin de los Beatles: “El mundo decía que estaba muerto y lo estaba”

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho