Cómo los animales interpretan una ilusión óptica: diferencias entre especies reveladas por la ciencia

La ilusión de Ebbinghaus revela cómo el contexto distorsiona la percepción visual/Wikipedia

La ilusión de Ebbinghaus es un truco visual donde un círculo parece cambiar de tamaño según el contexto que lo rodea.

El cerebro compara el círculo central con los que están a su alrededor y así modifica la percepción del tamaño real.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Frontiers in Psychology, demostró que los peces guppy ven la ilusión igual que los humanos, pero las aves tórtolas rosigrís no son engañadas de forma predecible.

Un nuevo estudio revela que los peces guppy perciben la ilusión de Ebbinghaus igual que los humanos/Wikipedia

Los resultados de la investigación, que fue realizada en Austria, muestran que la percepción visual y la influencia del contexto varían de manera notable entre especies.

En diálogo con Infobae, la primera autora del estudio, Maria Santacà, investigadora del Departamento de Biología del Comportamiento y Cognitiva de la Universidad de Viena, en Austria, contó: “Nuestros resultados muestran que diferentes especies o individuos de la misma especie pueden percibir la misma ilusión visual de maneras distintas”.

Esa diversidad sugiere que “los mecanismos subyacentes a la percepción podrían variar más entre animales de lo que se creía anteriormente. Las investigaciones futuras podrían centrarse en identificar qué factores, desde la fisiología sensorial hasta el procesamiento cognitivo, explican esas diferencias”, afirmó la doctora Santacà.

Cuáles son los orígenes de las dos especies

El guppy (Poecilia reticulata) es un pequeño pez de agua dulce nativo del noreste de Sudamérica. Habita principalmente en ríos y lagos de Venezuela, Trinidad, Barbados y Guyana.

Las aves tórtolas rosigrís muestran respuestas variables frente a la ilusión óptica que le presentaron los científicos en Austria/INaturalist México

Es una especie conocida por su facilidad de reproducción y su comportamiento activo. Se popularizó en la acuariofilia por sus colores llamativos y su resistencia.

En tanto, la tórtola rosigrís (Streptopelia risoria) es un ave originaria de regiones cálidas de África y Arabia. Vive en ambientes abiertos y suele adaptarse fácilmente a la convivencia humana.

Se caracteriza por su plumaje claro, su canto suave y su dieta granívora, basada en semillas pequeñas. Es común en parques y zonas rurales, donde suele formar parejas estables.

Animales y percepción, un enigma compartido

La investigación, publicada en Frontiers in Psychology, destaca diferencias en la percepción visual entre especies animales y sugiere que los mecanismos sensoriales varían más de lo pensado/Archivo Wikipedia

La doctora Santacà junto con Cliodhna Quigley, de la Universidad de Viena, y Leonida Fusani, de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, tuvieron en cuenta que “las ilusiones ópticas son herramientas poderosas para entender cómo el cerebro organiza la información sensorial”.

Se hicieron una pregunta: ¿caen los animales en los mismos trucos visuales que las personas?

Su objetivo fue investigar si animales con estilos de vida muy diferentes perciben igual la ilusión de Ebbinghaus. Fue descrita por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus en la década de 1890.

Es un fenómeno visual donde el tamaño de un círculo central parece cambiar según el tamaño de los círculos que lo rodean.

Otra de las metas fue identificar si el entorno y la necesidad de reaccionar ante peligros o buscar alimento influyen en cómo los animales procesan el contexto visual.

Los animales ante la ilusión de Ebbinghaus

Las aves tórtolas rosigrís no mostraron una reacción uniforme ante la ilusión óptica, lo que indica estrategias perceptivas diversas dentro de la especie/V. Rodríguez González- Wikipedia

El equipo de investigadores seleccionó al guppy y a la tórtola rosigrís por sus ambientes y hábitos tan diversos.

El guppy habita zonas acuáticas densas donde se enfrenta a luz variable y depredadores. Las tórtolas caminan en el suelo y emplean su vista para localizar granos pequeños entre piedras y tierras.

Durante el experimento, los científicos presentaron un alimento colocado entre círculos más grandes o más pequeños a ejemplares de cada especie.

Los resultados abren nuevas líneas de investigación sobre la influencia de factores ecológicos, sensoriales y neuronales en la percepción visual/Wikipedia

En el caso de los guppies, el alimento central era un copo rodeado por varias figuras que formaban la ilusión óptica. Para las tórtolas, el grano de mijo servía como círculo central en una disposición similar.

Los guppies eligieron con más frecuencia los alimentos rodeados por círculos pequeños, como si les parecieran más grandes que en realidad.

“Cuando el alimento estaba rodeado de círculos pequeños, los guppies lo elegían más a menudo, como si realmente fuera más grande”, expresaron los investigadores a través de un comunicado.

Durante el experimento, guppies y tórtolas rosigrís debieron elegir entre alimentos rodeados por círculos de distintos tamaños para evaluar cómo percibían la ilusión óptica/ Frontiers in Psychology

En cambio, las aves presentaron resultados menos uniformes. A nivel grupal, no mostraron una clara susceptibilidad a la ilusión óptica. Algunos individuos se comportaron como los humanos, otros al revés, y muchos parecían no verse afectados.

Esta variedad de respuestas sugiere que las tórtolas pueden emplear diferentes estrategias para interpretar el entorno visual. Depende de factores personales o sus necesidades específicas.

Indica que la percepción no depende solo de la biología sino también de la experiencia individual.

Retos, recomendaciones y aportes

El uso de ilusiones ópticas permite explorar cómo la percepción animal ha evolucionado para enfrentar desafíos en la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los resultados, los científicos recomendaron que se estudie más no solo las diferencias entre especies, sino también entre ejemplares individuales.

“Estos hallazgos son importantes porque demuestran que incluso los procesos visuales básicos pueden diferir entre especies, lo que nos recuerda que no todos los animales interpretan la información visual de la misma manera”, dijo la científica Santacà en la entrevista con Infobae.

Maria Santacà, investigadora de la Universidad de Viena, lideró el estudio sobre percepción visual en animales al usar la ilusión de Ebbinghaus/ Universidad de Viena

“Esta variación nos lleva a reflexionar sobre cómo la percepción podría verse influenciada por la experiencia sensorial de cada especie y su interacción con su entorno”, añadió.

“Si bien nuestros resultados no establecen causas específicas, abren caminos prometedores para explorar cómo interactúan los factores ecológicos, sensoriales y neuronales. En trabajos futuros, planeamos extender este enfoque a otros taxones e investigar los mecanismos subyacentes con mayor profundidad”, adelantó.

Su estudio solo comparó dos especies con diferencias notables en hábitat y comportamiento, lo que restringe la generalización de los resultados.

Además, las diferencias en los métodos experimentales para peces y aves pueden haber influido en las respuestas obtenidas.

Más allá de las limitaciones, los investigadores resaltaron que el uso de ilusiones ópticas puede servir como instrumento para descubrir cómo la percepción ha evolucionado para responder a los desafíos de la vida en la naturaleza.