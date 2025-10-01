Ciencia

Óvulos hechos de piel: el salto experimental que podría cambiar la infertilidad

El avance fue realizado por científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur. Cómo la técnica podría abrir una nueva puerta para quienes no pueden tener hijos con sus propios óvulos

Valeria Román

Científicos logran crear óvulos humanos
Científicos logran crear óvulos humanos funcionales a partir de células de la piel en un avance pionero (Freepik)

Por primera vez, científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur consiguieron producir óvulos humanos funcionales a partir de células de la piel.

Publicaron los resultados en la revista Nature Communications y marcaron un paso que podría cambiar el futuro de la medicina reproductiva.

Desde el punto de vista experimental, los óvulos obtenidos pueden considerarse “funcionales” porque respondieron como gametos. Fueron fecundados y, en algunos casos, se desarrollaron hasta la fase de blastocisto.

Pero tenían anomalías cromosómicas frecuentes y una capacidad de desarrollo limitada. Es decir, por ahora no son aptos para producir embarazos humanos.

El estudio, publicado en Nature
El estudio, publicado en Nature Communications, abre nuevas posibilidades para la medicina reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, sin embargo, abre nuevas alternativas para investigar y encontrar respuestas para las mujeres que no pueden utilizar sus propios óvulos y quieren tener hijos.

Los científicos que hicieron la investigación trabajan en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, de los Estados Unidos y en la Universidad CHA en Corea del Sur. La primera autora es la bióloga y genetista española Nuria Martí Gutiérrez.

Convertir piel en óvulos

Los óvulos obtenidos fueron fecundados
Los óvulos obtenidos fueron fecundados y algunos alcanzaron la fase de blastocisto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de empezar la experimentación, los investigadores consideraron uno de los problemas frecuentes en la infertilidad: muchas mujeres no tienen óvulos sanos por diversas razones. En estos casos, las soluciones tradicionales no sirven.

Buscaron entonces desarrollar una técnica que permitiera fabricar óvulos al partir de células mucho más simples, como las de la piel. La base fue la "transferencia nuclear de células somáticas": extrajeron el núcleo de una célula de piel y lo colocaron dentro de un óvulo.

Pero el reto central radicaba en el número de cromosomas: las células de piel contienen 46 y los óvulos solo pueden tener 23. Hasta ahora, nadie había conseguido resolver el exceso de cromosomas en este tipo de técnica. Por eso, los investigadores se propusieron superar ese obstáculo.

Transferencia nuclear y resultados en el laboratorio

La técnica se basa en
La técnica se basa en la transferencia nuclear de células somáticas y la aplicación de mitomeiosis para ajustar el número de cromosomas (Unsplash)

Primero, recolectaron células de piel de donantes adultos con el consentimiento informado. El núcleo de cada célula fue extraído e introducido en un óvulo humano previamente enucleado.

Para alcanzar el número adecuado de cromosomas, se aplicó una técnica llamada "mitomeiosis". Con ese uso, se logró imitar la cantidad correcta que debe tener un óvulo humano.

Luego, se generaron 82 óvulos funcionales, que fueron fertilizados con espermatozoides en laboratorio al usar técnicas estándar de fecundación in vitro.

Después de seis días, alrededor del 9% de los óvulos fecundados alcanzó la etapa de blastocisto, un paso temprano y esencial en el desarrollo antes de la implantación en el útero. Se detectaron alteraciones cromosómicas en la mayor parte de los óvulos.

Ningún embrión fue implantado ni cultivado más allá de seis días, según los límites exigidos en investigaciones con embriones humanos.

El avance podría ofrecer alternativas
El avance podría ofrecer alternativas a mujeres con infertilidad que no pueden usar sus propios óvulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso se realizó bajo regulaciones éticas y con la aprobación de comités científicos. Todos los donantes aceptaron el uso de sus muestras.

Yolanda Cabello, embrióloga clínica independiente y profesora del máster en dirección Sanitaria y Gestión Clínica de la Universidad Internacional de Valencia, comentó que “la técnica todavía debe perfeccionarse”. Además, consideró que “es un avance emocionante, pero requiere un diálogo abierto y responsable entre científicos, reguladores y la sociedad para decidir cómo y para qué usar esta tecnología en humanos”.

La experta, en diálogo con Science Media Centre España, advirtió que producir óvulos a partir de células humanas plantea debates. Los embriones fueron creados solo para investigación y pueden tener riesgos genéticos desconocidos.

Expertos advierten sobre la necesidad
Expertos advierten sobre la necesidad de perfeccionar la técnica y de un debate ético sobre su uso en humanos (Freepik)

Además, señaló que existe el peligro de que esta tecnología lleve a la selección de características y solo beneficie a quienes puedan costearla. Por eso, opinó que es imprescindible una supervisión ética y regulatoria rigurosa.

En diálogo con Infobae, Romina Pesce, médica y jefa del Área de Reproducción del Hospital Italiano de Buenos Aires en la Argentina, opinó: “Producir óvulos a partir de células somáticas como las de la piel se viene buscando desde hace muchos años. El resultado del nuevo estudio es fabuloso, pero solo es un paso más que reduce los cromosomas y logra la fertilización”.

